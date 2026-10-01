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貴騰賭場大酒店 十月送PORSCHE名車大抽獎及亞洲巨星演唱會

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總值高達70萬元的「Porsche追夢之旅」大抽獎。
總值高達70萬元的「Porsche追夢之旅」大抽獎。

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文章摘要整理：

貴騰賭場大酒店10月推出豪車與現金抽獎，並安排越南、港星及草蜢等亞洲演出，另引進特色亞洲便利美食店「霓虹貓」。

【工商訊】貴騰賭場大酒店（Graton Resort & Casino）今年十月再度送出豪華名車，推出總值高達70萬元的「Porsche追夢之旅」大抽獎。每週六晚間7時至11時，賓客都有機會贏得一輛2026年款Porsche Macan；每週並有50位幸運兒可獲得免費老虎機遊戲獎賞，晚間9時及10時更各抽出一位幸運兒，獨得1萬元現金獎。10月31日（週六）壓軸大抽獎當晚，所有尚未領取的名車及現金獎保證全數送出。

此外，貴騰的亞洲娛樂陣容精彩不斷，多位重量級藝人將陸續登台，演出一路延續至12月。

Legendary Autumn Night　10月16日（週五）晚間8時

這場演唱會集結越南歌壇星光陣容，包括Tuấn Anh、Lương Tùng Quang、Philip Huy、Shayla、Jay Vĩ Trí及Giáng Ngọc。Tuấn Anh擁有逾40年國際舞台經驗，以浪漫情歌及經典Bolero曲目聞名；Lương Tùng Quang與Philip Huy則以懷舊金曲廣受喜愛，並曾參與「Paris By Night」等知名節目製作。

張德蘭　10月31日（週六）晚間8時

香港著名歌手張德蘭在1970至1980年代走紅，以清亮純淨、富感染力的歌聲及多首傳唱不墜的粵語經典聞名，多年來深受不同世代樂迷喜愛。

草蜢　12月4日（週五）晚間10時　熱烈加開第二場

草蜢縱橫亞洲樂壇逾40年，是華語樂壇最具代表性的流行組合之一。1985年出道後迅速紅遍香港、中國大陸及台灣，《失戀陣線聯盟》、《忘情森巴舞》等經典金曲風靡一時，更創下連續六年奪得「最佳組合金獎」的紀錄。至今草蜢仍以活力十足的舞台魅力吸引大批樂迷，邀請觀眾一起唱、一起跳，共同慶祝他們精彩的40年音樂旅程。

歡迎來到霓虹貓

風靡各地的亞洲特色外帶便利美食店「霓虹貓」，如今登陸Sonoma County，且獨家設於貴騰賭場大酒店。這個輕鬆有趣的餐飲新據點，提供80多種配料任選的自組拉麵、現做飯糰、餃子、中式包子、香酥麵包粉韓式熱狗，以及經典日式便利商店三明治，另有多款進口亞洲零食、飲料、甜點及清酒，以繽紛新鮮的方式，為亞洲便利商店文化注入全新玩味。

更多推廣優惠、娛樂節目及餐飲資訊，請上網：Graton.com

Legendary Autumn Night
Legendary Autumn Night

縱橫亞洲樂壇逾40年的草蜢。
縱橫亞洲樂壇逾40年的草蜢。

香港著名歌手張德蘭。
香港著名歌手張德蘭。

風靡各地的亞洲特色外帶便利美食店「霓虹貓」。
風靡各地的亞洲特色外帶便利美食店「霓虹貓」。

精華 FAQ

  • 酒店推出總值高達70萬元的「Porsche追夢之旅」大抽獎，活動期間每週六晚間都會進行抽獎，讓賓客有機會贏得豪華名車、現金及其他娛樂獎賞。

  • 每週六晚間7時至11時可抽2026年款Porsche Macan，每週另有50位幸運兒獲免費老虎機獎賞，9時與10時各抽1位得1萬元現金，10月31日壓軸場會送出剩餘獎項。

  • 娛樂方面有越南歌手夜、張德蘭及草蜢等演出延續至12月；餐飲方面則引進亞洲特色外帶店「霓虹貓」，提供拉麵、飯糰、餃子、韓式熱狗與多款亞洲零食。

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