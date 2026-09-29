天河大賭場十月好禮連發與秋季精彩活動　$50,000現金大抽獎10/9登場

「天河大賭場」 十月份將帶來多姿多彩的娛樂體驗、味蕾享受及贏獎機會。

AI摘要 文章摘要整理： 天河大賭場10月以50,000元現金抽獎、會員刷卡獎勵、主題餐飲與萬聖節活動吸客，同時結合乳癌關懷公益與未來擴建計畫，展現娛樂與社區經營並進。

【工商訊】天河大賭場（Sky River Casino）十月精心推出一系列精彩活動，從刺激的現金大抽獎、接連誕生的六位數巨額獎金，到充滿節慶氣氛的萬聖節 派對、主廚特製秋季限定佳餚及社區公益活動，為賓客帶來多姿多彩的娛樂、美食與贏獎機會。

總值$50,000秋季豐收現金大抽獎

10月9日（週五）晚間7時至10時30分，賓客有機會分享總值5萬元現金獎金。所有「天河貴賓會員卡」會員均可至推廣活動自助機列印抽獎券，投入Rock Bar附近的官方抽獎箱。活動期間每30分鐘抽出幸運得主，獎金由500元至4000元不等；晚間10時30分壓軸登場的2萬5000元現金大獎，將由一位幸運兒獨得全晚最高獎金。

六位數大獎喜訊連連

天河大賭場博彩大廳近期好運不斷，接連誕生巨額獎金得主。一名賓客日前贏得13萬5995元累積獎金；另一名幸運兒8月29日在Dollar Storm™ Mega Grand Link™ Buccaneer™遊戲僅投注2元，便贏得13萬812元大獎，而就在三天前，同款遊戲才剛開出58萬3824元的Mega Grand大獎。

秋季限定美饌上桌

多家餐廳推出秋季特色菜單。SR Prime Steakhouse推出香蒜奶油烤龍蝦尾松露燉飯，以及以慢燉和牛頰肉、蘑菇、Beluga黑扁豆與松露肉汁烹製的牛頰肉貓耳朵義大利麵（Orecchiette）。俏龍軒（Dragon Beaux）以時令食材詮釋秋日滋味，推出金沙炒南瓜、野菌燴蛋豆腐，以及香酥炸香蕉捲佐椰子冰淇淋。32 Brews Street則呈獻清新海岸風味，包括太平洋黃鰭鮪魚飯、香烤鮭魚佐白花椰奶油醬與四季豆，飯後再以太妃糖胡桃焦糖蛋糕佐香草籽冰淇淋畫下完美句點。

「粉紅星期三」集點換禮 響應乳癌關懷月

10月7日至28日每週三下午2時至晚間8時，天河大賭場響應乳癌關懷月，邀請賓客以粉紅色傳遞關愛，向乳癌康復者致敬、緬懷摯愛親友，並提升大眾對乳癌的關注。當日累積750點等級積分的前1000名「天河貴賓會員卡」會員，可獲得每週精選禮品，包括40盎司保溫杯、手鍊與項鍊套組、絨毛毯及長袖上衣。

天河大賭場也贊助10月17日（週六）上午9時至下午2時，在Elk Grove Regional Park舉行的第12屆「美洲原住民乳癌關懷健走」，透過宣導、教育與倡議，強調乳癌及早篩檢的重要性，並支持原住民社群及所有受乳癌影響的民眾。

萬聖節「Swipe & Win」刷卡驚喜獎

10月5日至26日每週一上午8時至晚間8時，「天河貴賓會員卡」會員當日累積500點等級積分後，即可至推廣活動自助機參加「Swipe & Win」刷卡抽獎，有機會贏得100元Visa禮品卡、免費老虎機遊戲點數、會員獎賞積分、餐飲消費額度及額外抽獎機會。

Hell's Kitchen廚具系列好禮

10月1日至30日每週四、週五下午3時至晚間10時，參加活動即可收集Hell's Kitchen系列精緻廚具，包括煎鍋、湯鍋及附蓋燉鍋等，整個月可收集不同款式，打造理想廚具組。

珍稀波本威士忌對決

10月22日（週四）下午5時，The Humidor Bourbon & Cigar Lounge將舉辦「Battle of the Rares」品酒會，讓Eagle Rare與Wild Turkey Rare Breed兩款經典波本威士忌正面交鋒。賓客可透過並列品飲，細細比較兩者的個性、釀造工藝與風味特色，無論資深愛好者或初次嘗試者都能樂在其中。

Boos @ Brews萬聖節變裝派對

10月31日（週六）晚間10時至凌晨1時，32 Brews將以萬聖節變裝派對為十月活動壓軸，賓客可競逐總值2500元的獎金及獎品，由現場觀眾票選出最受歡迎的四套造型贏得大獎。現場另有餐飲優惠及DJ音樂表演，讓歡樂氣氛延續整晚。

天河大賭場自2022年8月開幕以來，已成為首屈一指的娛樂目的地，擁有13萬平方呎博彩娛樂空間、2500台熱門老虎機、81張賭桌，以及18家中西餐廳、酒吧與美食廣場，另設有1600個車位的五層停車場。

賭場日前已為大型酒店度假村擴建計畫舉行動土典禮，將創造就業機會、帶動觀光，並為地方社區帶來長期投資與經濟發展。擴建項目包括一座擁有300間客房的豪華酒店、提供擴大代客泊車服務的全新車道式迎賓門廊、全方位水療中心及美髮沙龍、戶外泳池，以及約3萬平方呎的多功能會議、活動與娛樂空間。

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