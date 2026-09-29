重陽登高思親　百齡園10/10、11舉辦追思活動 祥獅獻瑞、誦經祈福、免費午餐　生前規劃最高35%折扣　10/21前再加碼5%

位於半月灣山間的百齡園可遠眺太平洋海岸線，10月10、11日邀請灣區民眾登高追思先人，共度重陽佳節。

AI摘要 文章摘要整理： 百齡園配合重陽節推出登高追思活動與生前規劃優惠，邀民眾參與傳統儀式、免費午餐及專家諮詢，並提供最高35%折扣與額外5%加碼。

重陽節將至，位於聖馬刁縣半月灣 （Half Moon Bay）的百齡園（Skylawn Memorial Park & Crematory）特別推出「重陽佳節預先規劃」優惠活動，提供多項生前規劃及墓園服務折扣，並將於10月10日及11日（週六、週日）一連兩天舉辦「思念摯親登高活動」，邀請灣區 民眾在秋高氣爽時節登高遠眺、追思先人，共度別具意義的重陽佳節。

重陽節自古便有登高望遠、敬老思親的習俗。百齡園座落於半月灣山巒之間，地勢開闊、綠樹環繞，可遠眺太平洋海岸線及灣區群山美景，正與重陽「登高懷遠」的文化精神相互呼應。園方表示，希望藉此活動讓民眾在優美寧靜的環境中緬懷摯愛親人，感受中華傳統文化中孝道與感恩的精神。

「思念摯親登高活動」兩天皆於上午10時開始，節目包括祥獅獻瑞、先人牌位供奉及誦經祈福等傳統儀式，讓來賓在莊嚴祥和的氛圍中表達對先人的追思與敬意。主辦單位並準備免費午餐招待，歡迎社區家庭及親友共同參與。

活動期間，知名風水專家陳寶泉大師將親臨現場，為民眾提供福地選擇、風水規劃及生前安排等專業諮詢。由於名額有限，有興趣者請提前預約。

百齡園同時推出重陽節期間限定的生前規劃優惠：預購特選私人家族墓園、福地及火化福位，最高可享35%折扣；預購殯儀服務及相關商品，最高可享25%折扣；另提供靈活分期付款方案，包括36個月利息回贈及60天延期付款。即日起至10月21日止，更加碼提供額外5%預先規劃優惠。

園方指出，提前規劃不僅能有效節省開支、鎖定現有價格，也能避免家人在摯親離世時因時間倉促，承受額外的精神壓力與經濟負擔。隨著社會觀念日趨成熟，生前規劃已逐漸成為現代家庭理性且負責任的選擇，依個人意願妥善安排人生最後旅程，讓家人在重大時刻更加從容安心。

百齡園多年來服務灣區各族裔家庭，提供墓園、火化、殯儀及紀念服務。園方期盼藉由此次重陽活動，讓民眾感受傳統節日的文化意涵，同時推廣「及早規劃、安心傳愛」的理念，為自己與家人留下更周全的安排與保障。

活動詳情及預約請洽（888）812-6613。地址：888 LifeMark Road, Half Moon Bay, CA 94019。網址：skylawn.com/ChungYeung