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追光北歐　醉美中國　文景假期秋冬精選團出爐 北歐三國北極圈極光9天 11/5加開張家界、九寨溝、重慶15日純玩團

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文景假期
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文章摘要整理：

文景假期主打北歐三國北極圈極光9天與張家界、九寨溝、重慶15日行程，提供含機票、特色住宿與深度體驗的秋冬旅遊選擇。

【工商訊】生值得安排一次北歐的冬天。白雪覆蓋森林，神秘極光在夜空舞動，木屋外是寧靜雪原，遠方閃爍著北極圈的燈火——這不只是一趟旅行，更像是走進童話世界的冰雪奇遇。

文景假期隆重推出「極光之境・北歐三國北極圈冰雪奇遇9天」，一次走進芬蘭、瑞典、挪威三國北極圈。行程從赫爾辛基出發，深入拉普蘭雪國秘境，追尋北極光、跨越北極圈、入住特色木屋、搭乘芬蘭VR極地列車，並探訪馴鹿農場與聖誕老人村，盡情感受北歐冬季的浪漫與震撼。

行程特別安排前往芬蘭北部知名極光勝地薩利色爾卡，連續入住當地特色木屋，遠離城市光害，在雪國森林中找尋極光蹤影；旅客亦可自費升級玻璃屋，躺在房內仰望北國星空。北極光屬自然現象，能否觀賞受天候等條件影響，無法保證，但也正因如此，每一次相遇都格外珍貴。

在羅瓦涅米聖誕老人村，旅客將親身跨越北極圈，與聖誕老人合影，並從北極圈寄出明信片。行程亦包含馴鹿農場，近距離接觸北極馴鹿、體驗馴鹿雪橇，認識拉普蘭薩米文化。喜愛刺激的旅客，還可自費參加極地破冰船、冰海漂浮、哈士奇雪橇、雪地摩托、極地雪鞋健行，以及挪威希爾克內斯帝王蟹之旅，讓旅程不只看風景，更是真正玩進北極圈。

北歐團出發日期為2026年11月4日、11月18日、12月2日、12月9日，以及2027年1月13日、1月20日、2月3日、2月10日、3月3日。二人一房每人4699元起，含國際來回機票，優惠價格先到先得。

11/5加開　張家界、九寨溝、重慶15日深度遊

文景假期同步加開11月5日舊金山出發的「仙境畫卷・山城煙火」張家界、九寨溝、重慶15日遊，二人一房每人3599元，純玩無購物，名額有限。行程從長沙出發，途經常德、鳳凰古城，一路走訪張家界、成都、九寨溝與重慶，飽覽張家界奇峰雲海、天門山玻璃棧道、阿凡達取景地與九寨溝童話般的湖光水色，並參觀成都熊貓基地，漫步重慶洪崖洞，親睹李子壩輕軌穿樓奇景。全程安排特色餐食及4至5星級酒店，是秋冬暢遊中國山水、品味道地美食的精彩選擇。

文景假期深耕旅遊市場25年，秉持誠信、專業與貼心的服務理念，持續為旅客提供安全、舒適及高品質的旅遊體驗。秋冬熱門行程機位與團位有限，部分日期已開放預訂，有意出遊者請及早規劃，把握優惠價格與最佳席位。

【近期精選】

⭐ 北歐三國北極圈極光9天（含機票）$4699起｜11/4起陸續出發

⭐ 張家界、九寨溝、重慶15日（含機票）$3599｜11/5加開

⭐ 希臘愛琴海9天（含機票）$2999起

⭐ 南歐西葡雙牙9天（含機票）$2999｜10/10出發

⭐ 中亞金三角11天（含機票）$3999｜10/11出發

⭐ 雲貴高原雪山盛宴15天13晚（含機票）$3599｜10/22出發

⭐ 澳洲、紐西蘭南北島｜每週出發

⭐ 西歐經典14天（含機票）2027年特價$3299起

精華 FAQ

  • 行程從赫爾辛基出發，深入芬蘭、瑞典、挪威北極圈，安排追極光、入住木屋、搭乘VR極地列車，並探訪聖誕老人村與馴鹿農場，兼具浪漫與冒險感。

  • 北歐團出發日期為2026年11月4日、11月18日、12月2日、12月9日，以及2027年1月13日、1月20日、2月3日、2月10日、3月3日，二人一房每人4699元起，含國際來回機票。

  • 該團從舊金山出發，走訪長沙、張家界、成都、九寨溝與重慶，重點包括天門山玻璃棧道、阿凡達取景地、熊貓基地、洪崖洞與李子壩輕軌穿樓，全程純玩無購物，二人一房每人3599元。

瑞典

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