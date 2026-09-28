慈濟北加州慈善音樂會10月11日登場李建復、李壽全、金曲阿卡貝拉「尋人啟事」同台獻唱

李壽全老師

AI摘要 文章摘要整理： 慈濟北加州將於10月11日在海沃舉辦慈善音樂會，邀請李建復、李壽全與尋人啟事演出，並以捐款贈票及1比1匹配方式募集善款，援助在地弱勢與災區。

【舊金山訊】慈濟 北加州 年度慈善募款音樂會將於10月11日（週日）下午3時至5時30分，在海沃（Hayward）Chabot College表演藝術中心（Performing Arts Center，25555 Hesperian Blvd., Hayward, CA 94545）舉行。主辦單位誠摯邀請社區民眾踴躍參與這場音樂與愛交織的盛會，為受災民眾及北加州需要關懷的家庭帶來希望與溫暖。

本次音樂會特別邀請知名歌手李建復、音樂人李壽全，以及榮獲金曲獎的阿卡貝拉團體「尋人啟事」共同演出，以歌聲傳遞善念與祝福。李建復在校園民歌風行年代以一曲「龍的傳人」家喻戶曉；李壽全是傑出的作曲家與歌手，譜寫的作品捧紅多位歌手，本人演唱的「張三的歌」更是傳唱多年的經典。由三女兩男組成的「尋人啟事」，屢獲國內外獎項，並兩度奪下金曲獎肯定，團員長期投入公益、熱心奉獻，令人敬佩。

此外，李壽全將於10月10日（週六）晚間7時至9時，在慈濟北加州分會園區舉辦分享會，除演唱多首膾炙人口的歌曲，也將與觀眾進行感人的心靈分享，歡迎各界踴躍參加。

今年音樂會延續去年模式，採捐款贈票方式進行。每一份愛心捐款，都是支持慈善行動的重要力量。因為有大眾的參與，慈濟志工得以持續深入社區，陪伴弱勢家庭，提供災難急難救助，並推動醫療與人文教育服務，在最需要的地方送上即時關懷。

本次音樂會除為北加州在地慈善募款外，也將為2026年尼泊爾土石流及華盛頓州山火受災民眾募集急難救助款項。另有善心人士慷慨捐出50萬元作為匹配捐款，民眾所有捐款均可指定用途，並獲得一比一匹配，每捐出1元，即可發揮2元的助人力量。

主辦單位表示，誠懇邀請每一位善心人士將感動化為行動，讓愛延續、善念流轉。每一份捐款都將化為點亮希望的光芒，協助慈濟持續關懷社區、扶助弱勢，也為受災民眾送上即時援助，攜手扭轉苦難與困境，讓愛在秋日樂聲中持續流動，讓世界更加溫暖明亮。

捐款專線：408-457-6964。支票請註明「慈善音樂會」，可親送或郵寄至2355 Oakland Rd., San Jose, CA 95131，亦可上網 www.TCNW.org 線上捐款。捐款500元以上者，如需音樂會入場券，請註明並附上聯絡電話。