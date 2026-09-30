2027年耆英醫療保險大變動　免費講座一次說清楚

【工商訊】2027年度的耆英醫療保險 （Medicare）將迎來多項重要調整，從醫療網路、福利內容到自付額都可能受到影響。為協助65歲以上長者及家屬掌握最新變化，保險顧問Robert Ju團隊即日起於West San Jose與Fremont兩地辦公室舉辦「2027耆英保險專業講座」，以淺顯易懂的方式逐一解析各項變動，並協助民眾比較各家方案。

四大關鍵變化 影響明年保障

據Robert Ju團隊整理，2027年耆英保險主要有四項值得留意的更新。首先，4家保險公司的部分計劃將於2026年底終止；其次，PPO計劃與3家HMO Advantage計劃將全面改版；第三，Costco 合作計劃即將進入耆英保險市場，且投保不需具備Costco會員資格；此外，部分保險公司的牙齒補助升級，最高可達4,000元。

未及時檢視 恐面臨醫師不在網路內

Robert Ju團隊提醒，計劃內容每年都可能調整，若未及時檢視並做出選擇，明年可能出現慣用醫師不在網路內、福利縮減，或所屬計劃不再符合個人需求等情況。每年10月15日至12月7日為耆英保險年度開放投保期，是檢視與更換計劃的重要時機，建議長者及家屬把握講座機會提早了解，讓新年度保障順利銜接。

講座現場將針對各項變動進行說明，並協助與會者依照個人就醫習慣、常用醫師與預算，比較適合2027年的方案，讓申辦過程更安心、順利。

兩地多場次 名額有限請預約

West San Jose辦公室

地址：1136 S De Anza Blvd STE C, San Jose, CA 95129

時間：每週二、週四上午10時30分至11時30分

日期：10月13、15、20、22、27、29日；11月3、5、10、12、17、19、24日；12月1、3日

Fremont辦公室

地址：4510 Peralta Blvd #4, Fremont, CA 94536

時間：每週六上午10時至11時

日期：10月10、17、24、31日；11月7、14、21日；12月5日

報名方式

電話：408-996-7200

短信：408-661-8188

微信：RobertJuoffice

電子郵件：[email protected]