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雙喜臨門 CHCP本週六歡慶兩大周年紀念 華裔美國歷史博物館35歲、聖荷西向華人道歉5周年　免費入場，文化表演、美食、手作全家同樂

舊金山訊
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Double Happiness Celebration
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【舊金山訊】華人歷史與文化計畫（Chinese Historical and Cultural Project，CHCP）本週六（日期）將於聖荷西歷史公園（History San Jose）舉辦雙喜慶典，同時慶祝組織歷史上兩項重要里程碑：華裔美國歷史博物館成立35周年，以及聖荷西市正式向華人社區道歉5周年。活動免費開放，誠邀矽谷及周邊地區民眾闔家參與。

小標：35年前5000人見證　博物館成社區友誼象徵

1991年，CHCP在聖荷西歷史公園創立華裔美國歷史博物館（Chinese American Historical Museum），開幕當天吸引華人社區5000名民眾到場見證。時任市長蘇珊・哈默（Susan Hammer）、前市長湯姆・麥克恩納里（Tom McEnery）及加州州務卿余江月桂（March Fong Eu）均親臨致意。

CHCP共同創辦人黃潔瑞（Gerrye Wong）與龔麗蓮（Lillian Gong-guy）代表組織，將博物館建築贈予聖荷西市，作為華人社區獻給這座城市的友誼象徵。CHCP、聖荷西市政府與聖荷西歷史公園並簽訂三方協議，確保建築的重大維修與日常保養得到妥善管理。

35年來，博物館向成千上萬名訪客展示華裔美國人的奮鬥足跡，成為保存與傳承華人歷史的重要據點。

慶祝儀式將於當天中午12時，在歷史公園中央廣場（Central Plaza）戶外舞台舉行。聖荷西市長馬特・馬漢（Matt Mahan）、聖塔克拉拉縣督察李奧托（Otto Lee）及加州州眾議員派翠克・艾倫斯（Patrick Ahrens）將出席，共同宣布博物館35周年慶。

小標：正視歷史不公　聖荷西道歉開風氣之先

第二項紀念，是聖荷西市向華人社區正式道歉5周年。19世紀末以前，聖荷西曾有四座唐人街遭焚毀，見證早期華人先驅所承受的排斥與不公。2021年，時任市長李卡多（Sam Liccardo）代表市府通過正式道歉決議，承認早期華人移民遭受的不當對待，並向華人社區致歉。

聖荷西由此成為全美第二個正式向華人社區道歉的城市，洛杉磯與舊金山隨後也相繼跟進，展現對華人社區的尊重與和解誠意。

如今已是聯邦眾議員的李卡多，將再度出席重申道歉決議。前市議員佩拉萊斯（Raul Peralez），以及CHCP代表余淑玲（Connie Young Yu）與黃潔瑞也將到場，共同見證這一歷史時刻。

小標：扯鈴、算盤、美食車　全天精彩不斷

當天活動內容豐富，包括兒童中國傳統藝術與手工藝體驗、華裔美國歷史博物館特展及專人導覽、中式美食餐車、舞台文化與音樂表演，以及全天輪番登場的扯鈴與算盤示範。現場還將贈送幸運餅乾，祝福每位來賓好運常伴、幸福美滿。

CHCP表示，期待與矽谷及周邊地區的鄰里朋友齊聚一堂，共享這場意義非凡的雙喜慶典。

活動資訊

時間：本週六（日期），慶祝儀式中午12時

地點：聖荷西歷史公園中央廣場（1650 Senter Rd., San Jose）

費用：免費

停車：建議停放於日本花園（Japanese Garden）附近或Phelan Avenue沿線

精華 FAQ

  • 活動同時慶祝兩項重要紀念：華裔美國歷史博物館成立35周年，以及聖荷西市正式向華人社區道歉5周年，象徵保存歷史與推動和解的雙重意義。

  • 慶祝儀式訂於本週六中午12時，在聖荷西歷史公園中央廣場舉行，地址為1650 Senter Rd.，活動免費開放，民眾可闔家參與。

  • 現場安排兒童傳統藝術與手作、特展導覽、中式美食餐車、文化與音樂表演，並有扯鈴、算盤示範及幸運餅乾贈送，讓不同年齡層都能同樂。

聖荷西 華裔 矽谷

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