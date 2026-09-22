生命的勇者　媒體人抗胰臟癌與質子放療經驗分享會

陳子嚴先生

【舊金山訊】一個人若不幸罹患癌症 ，往往猶如面臨世界末日般的衝擊，深刻的震盪、恐懼與掙扎，會在診斷的那一刻瞬間襲來。從確診到展開漫長的治療過程，每一步都備極艱辛——化療、放療或手術帶來的身心煎熬，加上對未來的不確定感，都考驗著患者與家屬的意志力。在這段艱難的旅途中，保持正向情緒與心靈平衡至為關鍵，患者需要相信醫師的專業判斷、積極配合治療、絕不輕言放棄。因為生命多活一天，就多一分希望；每一次的堅持,都是為了迎向下一個可能。

而若能在全方位的醫療照護與正面心靈能量的支持下,勇敢地戰勝病魔、成功抗癌,那將是何等值得慶幸的人生轉折。身為一名癌症康復者（Cancer Survivor）,內心往往交織著極為複雜且矛盾的情感——既有劫後餘生的感恩,也有對生命無常的深刻體悟。「走出陰霾、迎向光明」的故事與經歷,蘊藏著非常強大的感染力與激勵人心的力量。透過分享自身的治癒歷程,不僅能夠為正在與病魔搏鬥的患者帶來極大的希望與勇氣,更能喚起社會大眾對癌症防治與轉變的重視,進而促進更多人及早關注自身健康。

有鑒於此，金山灣區「媽媽教室」精心籌辦，將於2026年10月2日（星期五）舉辦一場別具意義的醫健講座，非常榮幸邀請到兩位癌症康復者——陳子巖先生與蔡中南先生蒞臨現場，與大家分享他們各自的抗癌心路歷程。兩位講員皆是資深媒體人出身，具備多年新聞採訪與傳播經驗，同時也擁有敏銳的觀察力與豐沛的人文關懷。他們將親身訴說自己是如何在漫長治療過程中，一天一天堅持下來，最終走出病痛陰影、迎向光明人生的真實故事。敬請灣區的媽媽們千萬不要錯失這場寶貴的分享機會，透過兩位講者的親身經歷，一同認識抗癌與康復之路。

課程資訊：

課程名稱：「生命的勇者！——媒體人成功抗癌故事」與「質子放療抗癌！——治療經驗分享」

講 員：陳子巖先生、蔡中南先生

上課時間：2026年10月2日（星期五）上午10:00 至 中午12:00

上課地點：金山灣區華僑文教服務中心，地址：100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035

詢問電話：(408) 252-7070

**電子郵件：**[email protected]

主辦單位在此再次感謝各界一直以來的支持與協助推廣，歡迎社區大眾廣為轉知，踴躍出席。

講員介紹

陳子巖先生

學歷方面，陳先生畢業於舊金山大學社會學系學士，並取得舊金山大學政治系碩士學位。他長年深耕新聞媒體領域，資歷豐富，曾擔任台視新聞部編導、中國時報報系駐美西特派員、美洲時報週刊總編輯、中時電子報駐美特派員，以及KTSF電視台《台灣抉擇》節目主持人，現任加州華聞社社長，長期活躍於灣區華人媒體圈。此次講座中，陳先生將分享自己罹患胰臟癌後的治療歷程，包括如何面對病情、選擇治療方式，以及在漫長療程中維持信念與希望的心路歷程，期盼藉由自身經驗，鼓勵更多正在抗癌路上奮鬥的患者與家屬。

蔡中南（Jeffrey Tsai）先生

蔡先生同樣出身媒體與傳播領域，曾任台灣中視攝影師、輔仁大學大眾傳播系講師，現亦經營灣區喜娘婚紗攝影工作室，在影像創作與媒體教學方面均有深厚資歷。此次講座中，蔡先生將分享自己接受質子放射治療（Proton Therapy）對抗癌症的親身經驗，包括治療過程中的身心變化、與醫療團隊的合作，以及如何調整心態、積極面對療程，為與會者提供第一手且珍貴的抗癌治療經驗分享。

這場講座不僅是一次知識與經驗的傳遞，更是一場生命力量的交流。兩位講者以自身真實故事現身說法，盼能為社區中正在抗癌或陪伴家人抗癌的朋友，帶來實質的鼓勵與心靈支持，也期望透過這樣的分享，提升大眾對癌症篩檢與早期治療的重視程度。歡迎灣區各界踴躍參加，共同見證生命的堅韌與勇氣。

蔡中南先生