我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／美中外熱內冷、白宮取消3媒體採訪證 誰獲益？

以色列總理下榻紐約飯店附近驚見異狀 3人竟從人孔冒出

生命的勇者　媒體人抗胰臟癌與質子放療經驗分享會

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳子嚴先生
陳子嚴先生

【舊金山訊】一個人若不幸罹患癌症，往往猶如面臨世界末日般的衝擊，深刻的震盪、恐懼與掙扎，會在診斷的那一刻瞬間襲來。從確診到展開漫長的治療過程，每一步都備極艱辛——化療、放療或手術帶來的身心煎熬，加上對未來的不確定感，都考驗著患者與家屬的意志力。在這段艱難的旅途中，保持正向情緒與心靈平衡至為關鍵，患者需要相信醫師的專業判斷、積極配合治療、絕不輕言放棄。因為生命多活一天，就多一分希望；每一次的堅持,都是為了迎向下一個可能。

而若能在全方位的醫療照護與正面心靈能量的支持下,勇敢地戰勝病魔、成功抗癌,那將是何等值得慶幸的人生轉折。身為一名癌症康復者（Cancer Survivor）,內心往往交織著極為複雜且矛盾的情感——既有劫後餘生的感恩,也有對生命無常的深刻體悟。「走出陰霾、迎向光明」的故事與經歷,蘊藏著非常強大的感染力與激勵人心的力量。透過分享自身的治癒歷程,不僅能夠為正在與病魔搏鬥的患者帶來極大的希望與勇氣,更能喚起社會大眾對癌症防治與轉變的重視,進而促進更多人及早關注自身健康。

有鑒於此，金山灣區「媽媽教室」精心籌辦，將於2026年10月2日（星期五）舉辦一場別具意義的醫健講座，非常榮幸邀請到兩位癌症康復者——陳子巖先生與蔡中南先生蒞臨現場，與大家分享他們各自的抗癌心路歷程。兩位講員皆是資深媒體人出身，具備多年新聞採訪與傳播經驗，同時也擁有敏銳的觀察力與豐沛的人文關懷。他們將親身訴說自己是如何在漫長治療過程中，一天一天堅持下來，最終走出病痛陰影、迎向光明人生的真實故事。敬請灣區的媽媽們千萬不要錯失這場寶貴的分享機會，透過兩位講者的親身經歷，一同認識抗癌與康復之路。

課程資訊：

課程名稱：「生命的勇者！——媒體人成功抗癌故事」與「質子放療抗癌！——治療經驗分享」

講　　員：陳子巖先生、蔡中南先生

上課時間：2026年10月2日（星期五）上午10:00 至 中午12:00

上課地點：金山灣區華僑文教服務中心，地址：100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035

詢問電話：(408) 252-7070

**電子郵件：**[email protected]

主辦單位在此再次感謝各界一直以來的支持與協助推廣，歡迎社區大眾廣為轉知，踴躍出席。

講員介紹

陳子巖先生

學歷方面，陳先生畢業於舊金山大學社會學系學士，並取得舊金山大學政治系碩士學位。他長年深耕新聞媒體領域，資歷豐富，曾擔任台視新聞部編導、中國時報報系駐美西特派員、美洲時報週刊總編輯、中時電子報駐美特派員，以及KTSF電視台《台灣抉擇》節目主持人，現任加州華聞社社長，長期活躍於灣區華人媒體圈。此次講座中，陳先生將分享自己罹患胰臟癌後的治療歷程，包括如何面對病情、選擇治療方式，以及在漫長療程中維持信念與希望的心路歷程，期盼藉由自身經驗，鼓勵更多正在抗癌路上奮鬥的患者與家屬。

蔡中南（Jeffrey Tsai）先生

蔡先生同樣出身媒體與傳播領域，曾任台灣中視攝影師、輔仁大學大眾傳播系講師，現亦經營灣區喜娘婚紗攝影工作室，在影像創作與媒體教學方面均有深厚資歷。此次講座中，蔡先生將分享自己接受質子放射治療（Proton Therapy）對抗癌症的親身經驗，包括治療過程中的身心變化、與醫療團隊的合作，以及如何調整心態、積極面對療程，為與會者提供第一手且珍貴的抗癌治療經驗分享。

這場講座不僅是一次知識與經驗的傳遞，更是一場生命力量的交流。兩位講者以自身真實故事現身說法，盼能為社區中正在抗癌或陪伴家人抗癌的朋友，帶來實質的鼓勵與心靈支持，也期望透過這樣的分享，提升大眾對癌症篩檢與早期治療的重視程度。歡迎灣區各界踴躍參加，共同見證生命的堅韌與勇氣。

蔡中南先生
蔡中南先生

精華 FAQ

  • 講座主題為「生命的勇者！——媒體人成功抗癌故事」與「質子放療抗癌！——治療經驗分享」，時間是2026年10月2日星期五上午10:00至中午12:00，地點在金山灣區華僑文教服務中心。

  • 陳子巖將分享罹患胰臟癌後，如何面對病情、選擇治療與維持信念的歷程；蔡中南則會談接受質子放射治療對抗癌症的經驗，包括身心變化、醫療合作與心態調整。

  • 主辦單位希望透過癌友親身現身說法，帶給正在抗癌或陪伴家屬抗癌者實質鼓勵，也喚起大眾對癌症篩檢、早期治療與健康管理的重視，進一步傳遞生命正向力量。

癌症

上一則

葡萄酒需求下滑 加州種植戶被迫拔除葡萄園

下一則

舊金山最貴全日托月費4890元 中等收入家庭卻可能免費

延伸閱讀

世界日報攜手長庚醫院　「精準醫療‧健康新趨勢」健康講座 9/27 Milpitas登場

世界日報攜手長庚醫院　「精準醫療‧健康新趨勢」健康講座 9/27 Milpitas登場
千帆大學科學學院舉辦第三場免費健康公益講座聚焦乳腺增生與乳癌防治　中醫專家分享預防、調理與康復對策

千帆大學科學學院舉辦第三場免費健康公益講座聚焦乳腺增生與乳癌防治　中醫專家分享預防、調理與康復對策
中村友理44歲抗癌13年病逝 經紀公司證實死訊

中村友理44歲抗癌13年病逝 經紀公司證實死訊
因「一見鍾情」結婚 亞德里安希馬尼亞克抗癌一年病逝

因「一見鍾情」結婚 亞德里安希馬尼亞克抗癌一年病逝
白宮幕僚長威爾斯宣布抗癌成功 謝川普全力支持

白宮幕僚長威爾斯宣布抗癌成功 謝川普全力支持

熱門新聞

遇難者秦正宇(音)居住在聖荷西，是蘋果公司軟體工程師，也是三名孩子的父親。（取自Gofundme頁面）

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

2026-09-21 15:45
加州全保明年取消一些人的健保補助，包括部分沒有綠卡、非美國公民身分的投保人。（記者邵敏／攝影）

健保新規取消補助 加州恐10萬華人受影響…業者籲及早打算

2026-09-20 02:19

南灣水療中心竟是秘密妓院 華裔夫婦靠這些手段年賺70萬元

2026-09-18 13:33
新聯邦提案建議將勞工每周工時從40小時縮短為32小時，而且不減薪。（美聯社）

聯邦提案每周32工時 加州衝擊大

2026-09-16 21:33
聖荷西市府稱進入「無營地時代」。（記者龔玥╱攝影）

聖荷西街頭無家可歸人口18個月減32%　市府稱進入「無營地時代」

2026-09-20 15:59
星巴克與Peanuts聯名，紀念經典動畫「It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown」播出60周年，圖為吊飾及馬克杯。（讀者王小姐提供）

想買也買不到 星巴克史努比首日瘋搶 加州多家門市售完不補

2026-09-15 13:53

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜
阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻

阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻
沒綠卡 海外帳戶超萬元也要申報 會計師：漏報超麻煩

沒綠卡 海外帳戶超萬元也要申報 會計師：漏報超麻煩
「全美第1大學」換人了 麻省理工擠下15年冠軍普林斯頓

「全美第1大學」換人了 麻省理工擠下15年冠軍普林斯頓