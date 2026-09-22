我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范斯打擊欺詐歐記健保 76萬人遭除名⋯今日5件事

WSJ指中合作鄭麗文 陳以信：對話不代表接受主張

維賽利亞中華文化中心慶祝優良教師頒獎30週年　北加州祭孔委員會蒞臨盛會

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
莊嚴肅穆的孔夫子像矗立於文化中心花草扶疏的庭園中。
莊嚴肅穆的孔夫子像矗立於文化中心花草扶疏的庭園中。

【舊金山訊】距離北加州約3.5小時車程的維賽利亞市（Visalia），相信許多人都未曾聽聞。這座擁有14萬人口、華人數量並不算多的城市，卻擁有一座美輪美奐的中華文化中心——綠色琉璃瓦建築在陽光照耀下格外耀眼，入門處兩座巨大石獅更是引人注目。維賽利亞中華文化中心早年由中華民國僑務委員會出資興建，門前的巨獅則是1990年跨海而來。大廳內部佈置全採中華文化元素，古畫字畫掛滿廳堂四壁，與其說是「文化中心」，不如說是一座「小型博物館」更為貼切。

正廳後方庭園內，矗立著一座莊嚴肅穆的孔夫子像。這座文化中心每年於教師節（9月28日）前夕，都會舉辦盛大的優良教師頒獎典禮，北加州祭孔大典委員會代表多年來一直應邀出席擔任貴賓。2026年恰逢頒獎盛會30週年，典禮顯得格外隆重——金山灣區華僑文教中心副主任蔡佳樺、祭孔委員會總召儀容、副總召奚藻勳，以及近十位委員會成員代表齊聚出席。今年共有三位外籍教師獲頒優良教師獎，由縣教育局局長Tim Hire親自擔任頒獎典禮主持人，蔡佳樺副主任則擔任頒獎人。

當天共有200位貴賓出席，主辦單位準備了豐盛牛排大餐款待嘉賓，賓主盡歡，其樂融融，場面非常溫馨感人。

中美文化橋樑　黃偉榮主席功不可沒

談起維賽利亞中華文化中心的成立與維護，不能不感謝現任主席黃偉榮，以及秘書 Wendy Jen。正是他們多年來在維市不懈推動中華文化、致力搭建中美友好關係的橋樑，才使這座美麗的文化中心獲得主流社會如此高度的重視。

黃主席接受訪問時表示，歡迎大家有空時前來維市中華文化中心作客。目前中心採不定期開放，建議民眾造訪前先行預約。

華人拓墾歷史　可溯及19世紀中葉

回顧華人在維賽利亞市的發展歷史，最早可追溯至19世紀中期（約1850年代），從早年在市中心經商，到後來對當地農業發展產生深遠影響，華人社區在維賽利亞的發展史中，始終扮演著相當重要的角色。

維賽利亞市中心過去曾是許多華人聚居之地。淘金熱期間，不少華人來到中央谷地（Central Valley）尋找工作機會，之後亦參與鐵路建設。

當年的維賽利亞唐人街位於市中心附近，距離Main Street僅一街之隔。雖然昔日唐人街今已不復存在，但從部分建築外牆的開口，仍可窺見與當年著名地下通道系統相關的歷史痕跡。

位於維賽利亞市西側的中華文化中心，如今已是該市著名觀光景點，同時也是當地民眾舉辦婚禮的首選場地。

**中心地址：500 South Akers Street, Visalia

電話：（559）625-4545

縣教育局局長Tim Hire與北加州祭孔大典委員會代表們於門前巨獅前合影。
縣教育局局長Tim Hire與北加州祭孔大典委員會代表們於門前巨獅前合影。

僑教中心副主任蔡佳樺親自出席優良教師頒獎典禮，並親頒賀狀給三位優良教師得獎者。
僑教中心副主任蔡佳樺親自出席優良教師頒獎典禮，並親頒賀狀給三位優良教師得獎者。

文化中心大廳文化元素濃厚，堪比一座小型博物館。
文化中心大廳文化元素濃厚，堪比一座小型博物館。

精華 FAQ

  • 此次活動以教師節前夕的優良教師頒獎典禮為核心，並慶祝這項盛會舉辦滿30週年，同時邀請北加州祭孔委員會等貴賓共襄盛舉。

  • 北加州祭孔大典委員會多年來都受邀擔任貴賓出席，今年由總召儀容、副總召奚藻勳及多位成員代表到場，見證並支持這場教師表揚盛會。

  • 文化中心不僅是由僑務委員會出資興建的中華文化地標，也承載華人拓墾歷史與社區記憶，並成為當地觀光、婚禮與文化交流的重要場域。

中華民國 加州 華人

上一則

市府別區加強執法 金山Hub區居民：毒品問題湧到我家門

下一則

灣區精品店獲6920萬關稅退款 卻被供應鏈成本抵消

延伸閱讀

北加州第45屆祭孔大典9月20日舉行　民選官員任陪祭　傳承尊師重道精神

北加州第45屆祭孔大典9月20日舉行　民選官員任陪祭　傳承尊師重道精神
行醫從政、服務社區、推廣辣油... 6組華人締造歷史 華博表揚

行醫從政、服務社區、推廣辣油... 6組華人締造歷史 華博表揚
鍾維君水墨畫展巡迴金山、南灣　一筆一墨傳承中華藝術之美

鍾維君水墨畫展巡迴金山、南灣　一筆一墨傳承中華藝術之美
崇正會慶祝90週年暨升五星紅旗50週年慶典 八十載薪火相傳 崇正精神生生不息

崇正會慶祝90週年暨升五星紅旗50週年慶典 八十載薪火相傳 崇正精神生生不息
南加祭孔大典 表揚9資深教師

南加祭孔大典 表揚9資深教師

熱門新聞

遇難者秦正宇(音)居住在聖荷西，是蘋果公司軟體工程師，也是三名孩子的父親。（取自Gofundme頁面）

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

2026-09-21 15:45
加州全保明年取消一些人的健保補助，包括部分沒有綠卡、非美國公民身分的投保人。（記者邵敏／攝影）

健保新規取消補助 加州恐10萬華人受影響…業者籲及早打算

2026-09-20 02:19

南灣水療中心竟是秘密妓院 華裔夫婦靠這些手段年賺70萬元

2026-09-18 13:33
新聯邦提案建議將勞工每周工時從40小時縮短為32小時，而且不減薪。（美聯社）

聯邦提案每周32工時 加州衝擊大

2026-09-16 21:33
聖荷西市府稱進入「無營地時代」。（記者龔玥╱攝影）

聖荷西街頭無家可歸人口18個月減32%　市府稱進入「無營地時代」

2026-09-20 15:59
星巴克與Peanuts聯名，紀念經典動畫「It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown」播出60周年，圖為吊飾及馬克杯。（讀者王小姐提供）

想買也買不到 星巴克史努比首日瘋搶 加州多家門市售完不補

2026-09-15 13:53

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家
好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜
阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻

阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻
美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對