維賽利亞中華文化中心慶祝優良教師頒獎30週年　北加州祭孔委員會蒞臨盛會

莊嚴肅穆的孔夫子像矗立於文化中心花草扶疏的庭園中。

【舊金山訊】距離北加州 約3.5小時車程的維賽利亞市（Visalia），相信許多人都未曾聽聞。這座擁有14萬人口、華人 數量並不算多的城市，卻擁有一座美輪美奐的中華文化中心——綠色琉璃瓦建築在陽光照耀下格外耀眼，入門處兩座巨大石獅更是引人注目。維賽利亞中華文化中心早年由中華民國 僑務委員會出資興建，門前的巨獅則是1990年跨海而來。大廳內部佈置全採中華文化元素，古畫字畫掛滿廳堂四壁，與其說是「文化中心」，不如說是一座「小型博物館」更為貼切。

正廳後方庭園內，矗立著一座莊嚴肅穆的孔夫子像。這座文化中心每年於教師節（9月28日）前夕，都會舉辦盛大的優良教師頒獎典禮，北加州祭孔大典委員會代表多年來一直應邀出席擔任貴賓。2026年恰逢頒獎盛會30週年，典禮顯得格外隆重——金山灣區華僑文教中心副主任蔡佳樺、祭孔委員會總召儀容、副總召奚藻勳，以及近十位委員會成員代表齊聚出席。今年共有三位外籍教師獲頒優良教師獎，由縣教育局局長Tim Hire親自擔任頒獎典禮主持人，蔡佳樺副主任則擔任頒獎人。

當天共有200位貴賓出席，主辦單位準備了豐盛牛排大餐款待嘉賓，賓主盡歡，其樂融融，場面非常溫馨感人。

中美文化橋樑 黃偉榮主席功不可沒

談起維賽利亞中華文化中心的成立與維護，不能不感謝現任主席黃偉榮，以及秘書 Wendy Jen。正是他們多年來在維市不懈推動中華文化、致力搭建中美友好關係的橋樑，才使這座美麗的文化中心獲得主流社會如此高度的重視。

黃主席接受訪問時表示，歡迎大家有空時前來維市中華文化中心作客。目前中心採不定期開放，建議民眾造訪前先行預約。

華人拓墾歷史 可溯及19世紀中葉

回顧華人在維賽利亞市的發展歷史，最早可追溯至19世紀中期（約1850年代），從早年在市中心經商，到後來對當地農業發展產生深遠影響，華人社區在維賽利亞的發展史中，始終扮演著相當重要的角色。

維賽利亞市中心過去曾是許多華人聚居之地。淘金熱期間，不少華人來到中央谷地（Central Valley）尋找工作機會，之後亦參與鐵路建設。

當年的維賽利亞唐人街位於市中心附近，距離Main Street僅一街之隔。雖然昔日唐人街今已不復存在，但從部分建築外牆的開口，仍可窺見與當年著名地下通道系統相關的歷史痕跡。

位於維賽利亞市西側的中華文化中心，如今已是該市著名觀光景點，同時也是當地民眾舉辦婚禮的首選場地。

**中心地址：500 South Akers Street, Visalia

電話：（559）625-4545

縣教育局局長Tim Hire與北加州祭孔大典委員會代表們於門前巨獅前合影。

僑教中心副主任蔡佳樺親自出席優良教師頒獎典禮，並親頒賀狀給三位優良教師得獎者。

文化中心大廳文化元素濃厚，堪比一座小型博物館。