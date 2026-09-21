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透過Covered California比較健保計劃　2027年搶先掌握最優惠價格C

舊金山訊
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Covered California
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【舊金山訊】從日常買菜到加油，幾乎所有生活開銷都在上漲，健康保險也不例外。然而，Covered California 提供兼具高品質與可負擔性的健保計劃，能滿足您和家人的健康保障需求。

Covered California 今年已協助近180萬人獲得健康保險，並持續與各家健康保險公司協商，為消費者爭取最優惠保費。因此，加州保費調漲幅度為9.9%，遠低於全國初步估計14%的中位數漲幅。此外，過去十多年間，加州基準健保計劃的平均保費，大多時候都低於全國平均值¹。

得益於現行聯邦稅收抵免及加州強化版保費補助計劃，明年 Covered California 投保人中，將有60%每月保費維持不變，26%的投保人即使不更換保險計劃，仍可享有0美元保費。

Covered California 執行總監 Jessica Altman 表示，媒體關於健保費用上漲的報導或許令人擔憂，但不購買健康保險，日後付出的代價恐怕更高，而實際可選擇的保障方案，可能比想像中更容易負擔。她建議民眾與其因擔憂而放棄投保，不如前往官網 CoveredCA.com，或洽詢社區內的認證顧問，了解可選健保方案、取得月費報價，並確認自身財務補助資格。

在灣區，超過四分之一的投保人每月保費為10美元或以下，近三分之一的投保人每月保費在50美元或以下。整體而言，獲得財務補助的灣區投保人每月保費多低於200美元，許多人甚至低於100美元。

儘管全州範圍內保費上漲、投保人數下滑，灣區仍有9萬1千名亞裔投保人透過 Covered California 獲得健保保障。

Covered California 提供的健保計劃涵蓋10項基本健康福利，包括急診服務、住院醫療、處方藥，以及兒科照護（含兒童牙科與視力保健）等項目。

Covered California 首席醫務官 Monica Soni 醫生指出，獲得醫療照護是維持身心健康的基礎，無論是協助家庭接受預防性護理、管理慢性疾病，或因應突發醫療需求，健康保險都扮演著關鍵角色；透過 Covered California 投保，無論選擇哪一項計劃，都能為民眾開啟獲得所需醫療照護的大門。

為進一步減輕民眾負擔，州長 Gavin Newsom 與加州議會今年增加州政府補助經費，協助數十萬名加州居民支付每月保費。這意味著，2027年度收入不超過聯邦貧窮線200%的加州民眾（個人年收入3萬1,920美元以下，或四口之家年收入6萬6,000美元以下），將符合資格獲得州政府擴大後的財務補助。

Altman 感謝州長 Newsom 與州議員挺身而出，協助更多加州民眾獲得所需健康保障，並表示將持續努力讓健康保險更易於負擔、獲取與使用，讓全加州每一個工薪家庭都能享有保障，因為沒有人應該被迫在健康保險與其他生活必需品之間做出犧牲。

重要日期提醒：

目前已透過 Covered California 投保的民眾，可自2026年10月1日起續保或更改健保計劃。2027年度公開投保期，自2026年11月1日起至2027年1月31日截止。

歡迎前往 CoveredCA.com 了解各項健保方案，或致電 (800) 300-1506 查詢詳情。

精華 FAQ

  • 今年加州保費平均調漲9.9%，明顯低於全國初步估計14%的中位數漲幅；加上長期平均保費多數時間低於全國水準，顯示其價格仍具競爭力。

  • 在現行聯邦稅收抵免與加州強化補助下，60%投保人每月保費將維持不變，26%即使不換計劃也可享0美元保費，部分灣區保費甚至低於50美元。

  • 現有投保人可自2026年10月1日起續保或更改計劃，2027年度公開投保期為2026年11月1日至2027年1月31日，可上CoveredCA.com或致電(800) 300-1506查詢。

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