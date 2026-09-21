兒童乘車安全週　加州籲家長正確使用汽車安全座椅保護孩子

加州交通安全辦公室在多個華人聚會場合，發放交通安全小禮物及說明袋，呼籲家長們留意孩子的行車安全。

【舊金山訊】位父母、祖父母及照顧者都懷抱著同一個心願——希望所愛的孩子平安健康。

今年「兒童乘車安全週」（9月20日至26日），加州 交通安全辦公室（OTS）與加州交通部（Caltrans）攜手呼籲所有家庭採取幾項簡單步驟，確保孩子每一次乘車都安全無虞。

孩子的乘車安全，早在汽車發動前就該開始留意。首先，務必確保孩子使用符合其年齡與體型的汽車安全座椅，並正確安裝與使用。選用合適的安全座椅，有助於大幅降低嚴重受傷的風險。

多年來，OTS 始終致力於預防兒童傷害、保障兒童安全，也親眼見證許多看似微小的舉動，如何在關鍵時刻挽救生命。即使家長十分重視孩子安全，在忙碌的日常生活中，仍可能不慎誤用汽車安全座椅。

事實上，許多人並不知道，安全座椅使用不當的情況相當普遍。例如安全帶扣得過鬆、座椅未牢固安裝，或是孩子尚未達到適當階段就過早從後向式改為前向式安全座椅，或從有安全帶的座椅換成加高座椅——調查顯示，超過半數的汽車安全座椅並未正確安裝。

家長和照顧者應該知道，社區中有專業人員可提供協助。有時只需一點小調整,就能大幅提升孩子的安全保障。如需尋找所在地區經認證的兒童乘車安全技術人員,可瀏覽 cert.safekids.org/find-tech；欲進一步了解如何選擇及正確使用汽車安全座椅,亦可查詢加州公共衛生局網站。

家長也不應急於讓孩子進入下一個乘車安全階段。過早更換安全座椅或約束裝置，可能降低孩子在車禍中應有的保護，甚至造成嚴重傷害。

根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）的兒童乘車安全建議，加州交通安全辦公室與加州交通部鼓勵各家庭採取以下措施：

讓孩子在滿2歲前，持續使用後向式汽車安全座椅

讓孩子繼續使用有安全帶的前向式安全座椅，直到身高或體重達到該座椅使用上限

唯有在孩子確實符合條件時，才改用加高座椅——自2027年1月1日起，8至16歲兒童及青少年須通過「五步測試」的所有步驟，才可在不使用加高座椅的情況下，直接安全繫上汽車安全帶

13歲及以下兒童應盡量坐在汽車後座

兒童乘車安全不僅是父母的責任，更是整個社區共同的使命。無論是負責接送孩子上學的祖父母、幫忙接送的親友，或是托兒服務人員與教會照顧人員，都在保障兒童安全上扮演重要角色。任何負責接載兒童者，都應花點時間確認正確使用適當的安全座椅，守護孩子的安全。

值此「兒童乘車安全週」，誠摯呼籲大家撥出幾分鐘，檢查孩子的汽車安全座椅是否符合其年齡與體型。每一個孩子，都應該在每一次出行中平安抵達目的地。只要我們重視兒童乘車安全，就能有效預防傷害、挽救生命，為孩子撐起更完善的保護傘。