庫比蒂諾「外灘18號」歡慶周年慶　酬賓優惠即日起至10/31

每日現榨有機豆漿，堂食不論消費金額，「來就送」。

【舊金山訊】庫比蒂諾最受歡迎的上海菜餐廳「外灘18號」，喜迎周年慶，即日起至10月31日止推出特大優惠酬賓活動，歡迎舊雨新知踴躍光臨：

消費滿10元，即贈優惠代金券$1

周一至周五上午10時至下午2時30分，不限消費金額，一律贈送現榨有機豆漿一杯

堂食滿$80，即送招牌黑松露煎包4個

手工現做 新鮮看得見

走進「外灘18號」餐廳，您會立刻被透明櫥窗內的點心枱深深吸引。這裡的麵點師傅個個手藝精湛，餐廳堅持絕不使用冷凍或隔夜包子，每桌客人點的麵食，全部由師傅現桿現做，新鮮看得見。

品嚐過「外灘18號」的包子後，想必都會為那鬆軟外皮與爆汁內餡驚豔不已，尤其是用材講究的鎮店名點「黑松露鮮肉包」。周年慶優惠期間，凡堂食滿80元，即可免費獲贈4顆頂級食材黑松露搭配鮮肉、一口滿溢香氣的招牌點心（本優惠恕不與其他優惠合併使用，每桌限贈一份）。

懷念家鄉早餐 味 豆漿包子暖心送

金秋時節、乍暖還寒，寒冷清晨，是否讓您格外想念家鄉那份冒著熱氣的道地早餐？「外灘18號」懂您的思鄉情懷。每天上午10時至下午2時30分，供應正宗台式及北方早點，品項豐富多元，包括：

每日現磨有機甜／鹹豆漿、油條、甜／鹹飯糰、鮮肉小餛飩、小籠包、薺菜大餛飩、韭菜盒子、糯米燒賣、牛肉捲餅、蔥油餅、紅燒牛肉麵、陽春麵、各式澆頭麵……應有盡有。

周年慶優惠期間，來店用餐即贈每日現榨有機豆漿一杯，元氣滿滿展開新的一天。

迎接連假 推出多道新品濃油赤醬經典

為迎接連續假期即將到來，餐廳應景推出多道新品，特別推薦給喜愛濃油赤醬上海菜的老饕：海派乳汁肉、江南脆鱔、冰糖元蹄、手撥蟹粉豆腐、美極油爆蝦、鹹肉蒸百頁等，道道經典、值得品味。

宴會聚餐首選 貴賓廳無低消暢唱

「外灘18號」餐廳裝潢雅緻，並設有2間大型貴賓廳，最適合家庭聚餐、公司尾牙及商務聚會使用，備有高級卡拉OK點唱設備，無低消、無限暢唱。連續佳節將至，敬請提前電話預約，以免向隅。

特惠午餐 外送到府

餐廳另提供特惠午餐，葷素搭配、營養衛生又經濟實惠；同時提供3哩範圍內免費到府送餐服務，讓您在家也能輕鬆享用道地美味。

營業時間（全年無休）：

周一至周五 上午10:00–下午2:30；下午4:30–晚上9:00

周六 上午10:00–晚上9:00

周日 上午10:00–晚上8:30

新品上市，為您特別推薦真正考驗廚師手藝的-海派乳汁肉。

正宗道地的上海菜，只有在「外灘18號」餐廳才吃的到。

黑松露鮮肉包，選用上乘食材，鮮嫩多汁，一口一個香，是「外灘18號」的鎮店名點。