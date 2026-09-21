用 Clipper START 乘搭公交，享半價優惠！
【舊金山訊】Clipper START 是一項折扣計劃，讓灣區公共交通變得更經濟實惠，並適用於所有交通機構！年齡在 19 至 64 歲之間，且家庭收入符合標準的合資格灣區居民，可享巴士、BART、火車及渡輪票價的 50% 折扣。CalFresh 和Medi-Cal 計劃的參與者自動符合資格。
Clipper START 完全免費 — 申請或參與計劃均無費用。Clipper START 是一項幫助低收入灣區乘客，讓他們每一次出行都能省錢的節扣計劃。乘客在輕掃他們的 Clipper START 卡後，即享成人單程票價的五折優惠。
欲申請加入計劃，申請人僅需備妥身分證明及收入證明文件。CalFresh 和 Medi-Cal 計劃的參與者自動符合資格。可選擇網上或紙本申請（申請表載於 Clipper START 小冊子內）。一經核准，Clipper START 折扣計劃的管理單位 — 大都會交通委員會（MTC）— 會在 30 天內，將一張個人化的 Clipper START 卡寄送給參與者。
使用 Clipper START 卡十分簡單。首先，乘客須先透過網上、親臨櫃檯或電話方式為卡片充值。完成充值後，這張卡片就能在灣區所有公共交通機構使用。乘客在搭乘所有交通工具時，包括 AC Transit、BART 及 Muni 等，都必須在上車時掃卡。若搭乘 BART、Caltrain、Golden Gate Transit 巴士、舊金山灣渡輪、SMART 及 Sonoma County Transit 公交系統，還必須在下車時掃卡。
欲查詢收入標準、網上申請方式與常見問題解答，請前往 clipperstartcard.com。
年齡介於 19 至 64 歲、且家庭收入符合標準的灣區居民可申請；另外，CalFresh 與 Medi-Cal 參與者也會自動符合資格，無需另行證明。 不需要。Clipper START 本身完全免費，無論是申請或參與都不收費。申請人只需準備身分證明與收入證明，並可選擇線上或紙本方式送件。 核准後，MTC 會在 30 天內寄出個人化 Clipper START 卡。乘客先為卡片充值，上車時需掃卡；搭乘 BART、Caltrain 等系統時，下車也要再掃一次。
精華 FAQ
年齡介於 19 至 64 歲、且家庭收入符合標準的灣區居民可申請；另外，CalFresh 與 Medi-Cal 參與者也會自動符合資格，無需另行證明。
不需要。Clipper START 本身完全免費，無論是申請或參與都不收費。申請人只需準備身分證明與收入證明，並可選擇線上或紙本方式送件。
核准後，MTC 會在 30 天內寄出個人化 Clipper START 卡。乘客先為卡片充值，上車時需掃卡；搭乘 BART、Caltrain 等系統時，下車也要再掃一次。
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