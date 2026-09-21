我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約公寓房產稅優惠到期 140元暴增至1萬元…屋主崩潰

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

用 Clipper START 乘搭公交，享半價優惠！

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
迎接秋季，所有大眾運輸工具共享五折優惠。
迎接秋季，所有大眾運輸工具共享五折優惠。

【舊金山訊】Clipper START 是一項折扣計劃，讓灣區公共交通變得更經濟實惠，並適用於所有交通機構！年齡在 19 至 64 歲之間，且家庭收入符合標準的合資格灣區居民，可享巴士、BART、火車及渡輪票價的 50% 折扣。CalFresh 和Medi-Cal 計劃的參與者自動符合資格。

Clipper START 完全免費 — 申請或參與計劃均無費用。Clipper START 是一項幫助低收入灣區乘客，讓他們每一次出行都能省錢的節扣計劃。乘客在輕掃他們的 Clipper START 卡後，即享成人單程票價的五折優惠。

欲申請加入計劃，申請人僅需備妥身分證明及收入證明文件。CalFresh 和 Medi-Cal 計劃的參與者自動符合資格。可選擇網上或紙本申請（申請表載於 Clipper START 小冊子內）。一經核准，Clipper START 折扣計劃的管理單位 — 大都會交通委員會（MTC）— 會在 30 天內，將一張個人化的 Clipper START 卡寄送給參與者。

使用 Clipper START 卡十分簡單。首先，乘客須先透過網上、親臨櫃檯或電話方式為卡片充值。完成充值後，這張卡片就能在灣區所有公共交通機構使用。乘客在搭乘所有交通工具時，包括 AC Transit、BART 及 Muni 等，都必須在上車時掃卡。若搭乘 BART、Caltrain、Golden Gate Transit  巴士、舊金山灣渡輪、SMART 及 Sonoma County Transit 公交系統，還必須在下車時掃卡。

欲查詢收入標準、網上申請方式與常見問題解答，請前往 clipperstartcard.com。

迎接秋季，所有大眾運輸工具共享五折優惠。
迎接秋季，所有大眾運輸工具共享五折優惠。

精華 FAQ

  • 年齡介於 19 至 64 歲、且家庭收入符合標準的灣區居民可申請；另外，CalFresh 與 Medi-Cal 參與者也會自動符合資格，無需另行證明。

  • 不需要。Clipper START 本身完全免費，無論是申請或參與都不收費。申請人只需準備身分證明與收入證明，並可選擇線上或紙本方式送件。

  • 核准後，MTC 會在 30 天內寄出個人化 Clipper START 卡。乘客先為卡片充值，上車時需掃卡；搭乘 BART、Caltrain 等系統時，下車也要再掃一次。

灣區 低收入

上一則

千帆大學科學學院舉辦第三場免費健康公益講座聚焦乳腺增生與乳癌防治　中醫專家分享預防、調理與康復對策

下一則

庫比蒂諾「外灘18號」歡慶周年慶　酬賓優惠即日起至10/31

延伸閱讀

「區域交通提案」公投 對灣區選民影響大

「區域交通提案」公投 對灣區選民影響大
年滿65歲旅客 如何利用美鐵優惠省更多

年滿65歲旅客 如何利用美鐵優惠省更多
慶十一 香港馬場免費遊 2000間食肆優惠 全港戲院半價

慶十一 香港馬場免費遊 2000間食肆優惠 全港戲院半價
「公共負擔」新規9月18日上路 移民恐慌 專家：勿急停

「公共負擔」新規9月18日上路 移民恐慌 專家：勿急停
美國與台灣好市多 攜手Uber Eats撒錢 新老會員享折扣

美國與台灣好市多 攜手Uber Eats撒錢 新老會員享折扣

熱門新聞

遇難者秦正宇(音)居住在聖荷西，是蘋果公司軟體工程師，也是三名孩子的父親。（取自Gofundme頁面）

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

2026-09-21 15:45
加州全保明年取消一些人的健保補助，包括部分沒有綠卡、非美國公民身分的投保人。（記者邵敏／攝影）

健保新規取消補助 加州恐10萬華人受影響…業者籲及早打算

2026-09-20 02:19
星巴克與Peanuts聯名，紀念經典動畫「It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown」播出60周年，圖為吊飾及馬克杯。（讀者王小姐提供）

想買也買不到 星巴克史努比首日瘋搶 加州多家門市售完不補

2026-09-15 13:53

南灣水療中心竟是秘密妓院 華裔夫婦靠這些手段年賺70萬元

2026-09-18 13:33
女神卡卡與未婚夫波蘭斯基近日被媒體拍到在灣區帶著寶寶散步，據傳地點可能是在馬連縣。（美聯社）

新手媽Lady Gaga 傳定居灣區馬連縣千萬豪宅

2026-09-15 02:20
新聯邦提案建議將勞工每周工時從40小時縮短為32小時，而且不減薪。（美聯社）

聯邦提案每周32工時 加州衝擊大

2026-09-16 21:33

超人氣

更多 >
柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」
特斯拉時速60哩狂奔 駕駛竟睡著 警沿路跟拍開罰單

特斯拉時速60哩狂奔 駕駛竟睡著 警沿路跟拍開罰單
章子怡又變了一張臉？ 粉絲嚇傻完全認不出

章子怡又變了一張臉？ 粉絲嚇傻完全認不出
中國「紅通」犯二度被ICE逮捕 法官下令放人 原因...

中國「紅通」犯二度被ICE逮捕 法官下令放人 原因...
川普加劇亂局 CNN：美角色大逆轉 盟友嘆這隻狗不能信

川普加劇亂局 CNN：美角色大逆轉 盟友嘆這隻狗不能信