千帆大學科學學院舉辦第三場免費健康公益講座聚焦乳腺增生與乳癌防治　中醫專家分享預防、調理與康復對策

【舊金山訊】為關愛女性健康、普及乳腺疾病防治知識，千帆大學科學學院（Vitality University School of Science）將於2026年9月26日（星期六）下午2時至3時30分舉辦第三場免費健康公益講座，主題為「乳腺增生會變成乳癌 嗎？——中醫對乳腺增生與乳癌的防治對策」。本次活動採現場與Zoom線上同步方式進行，免費向社區民眾開放。

千帆大學科學學院是經美國加州及聯邦政府 核准之非營利組織，長期致力於健康教育、中醫文化傳播及社區公益服務。學院持續推動社區健康教育，希望透過系列公益講座，將專業、實用、通俗易懂的健康知識帶給更多家庭。

乳腺增生是許多女性十分關注的健康議題。不少人在出現乳房脹痛、結節，或健康檢查發現異常後，都會產生疑問：「乳腺增生會不會發展成乳癌？」與此同時，現代女性生活節奏快、精神壓力大，睡眠、情緒、飲食、運動及內分泌等多方面因素，也可能影響乳腺健康。因此，如何正確認識乳腺增生、科學進行日常調理，並建立良好的乳癌預防意識，日益受到社會重視。

本次講座由麻仲學醫生主講。麻醫生長期從事中醫腫瘤及疑難病症的臨床、教學與研究工作，現任千帆大學校長，畢業於北京中醫藥大學並獲博士學位。講座中，他將結合多年臨床經驗，從中醫理論與現代健康管理角度，介紹乳腺增生的常見表現及相關影響因素，並講解中醫如何從體質、氣血、臟腑功能、情志及生活方式等方面進行綜合調理。

講座還將重點介紹女性日常乳腺健康管理，包括飲食起居、情緒調節、睡眠、運動及定期檢查等內容，並探討中醫在乳腺疾病預防、治療配合及康復調養中的作用。主辦方希望透過通俗易懂的講解，幫助社區民眾建立「早關注、重預防、科學檢查、合理調養」的健康理念。

為進一步服務社區，現場參加講座者於活動結束後，還可獲得公益健康義診機會，由專業人員提供健康諮詢。義診名額有限，按現場順序安排。

千帆大學科學學院表示，未來將繼續舉辦系列免費公益健康講座，透過健康教育與社區服務，踐行「關愛健康、傳承中醫、服務社區、造福大眾」的理念。

**講座時間：2026年9月26日（星期六）下午2:00–3:30

**現場地址：Cupertino Healing Arts Center，19088 Stevens Creek Blvd., Cupertino, CA 95014

**諮詢電話：408-422-9893

**參加方式：免費入場，亦可透過Zoom線上參加

**Zoom Meeting ID：892 1136 5556

**Passcode：707475