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遊輪專家-極品假期推出維京遊輪清倉價　買遊輪送機票超值優惠

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極品假期推出 Viking維京海洋遊輪限時冬季清倉優惠，享受物超所值的豪華、舒適...
極品假期推出 Viking維京海洋遊輪限時冬季清倉優惠，享受物超所值的豪華、舒適 、安全的一下海洋遊輪之旅。

【工商訊】極品假期推出 Viking 維京海洋遊輪限時冬季清倉優惠，指定航程即享「買遊輪送歐洲來回機票」，加碼每房再減250元遊輪折扣！優惠期限至2026年9月30日止（有條件限制），機會難得，欲購從速。

Viking 維京海洋遊輪　全包式尊享體驗

全船陽台房以上房型，僅限18歲以上成人參加，不含兒童旅客，特別適合追求悠閒品質旅程的旅客。行程自抵達目的地起，即享專人機場碼頭接送服務，並涵蓋每日岸上觀光、精緻餐飲、免費Wi-Fi、每日午晚餐供應啤酒及紅白酒、三餐點心、下午茶，以及24小時飲料與零食供應，讓旅客輕鬆探索歐洲豐富的歷史文化與自然風光。行程結束後更安排專人送機，全程無憂，盡享物超所值的魅力旅程。

精選五大地中海行程（陽台房）

希臘愛琴海11天｜出發日：2026/12/12｜行程：希臘、土耳其（雅典來回）｜每人2,999元起

經典西地中海8天｜出發日：2026/12/16、12/20；2027/1/12、1/17、2/3｜行程：義大利、摩納哥、法國、西班牙（羅馬至巴塞隆納）｜每人2,599元起

古文明之旅8天｜出發日：2026/12/13、12/16；2027/1/3、1/6｜行程：希臘、土耳其、義大利（雅典至羅馬）｜每人2,399元起

地中海古國珍寶8天｜出發日：2027/1/13｜行程：希臘、土耳其（雅典至伊斯坦堡）｜每人2,399元起

地中海冬季氣候宜人、遊客較少，正是探索古蹟名勝、城市風情與自然美景的絕佳時節！船艙數量有限，欲訂從速。即刻聯繫遊輪專家——極品假期，全美免付費電話 1-888-680-5688，為您量身規劃一趟精彩難忘的地中海之旅。CST2116316

精華 FAQ

  • 本次主打Viking維京海洋遊輪限時冬季清倉優惠，指定航程可享「買遊輪送歐洲來回機票」，並加碼每房再減250元遊輪折扣，屬於限量促銷方案。

  • 優惠適用於全船陽台房以上、僅限18歲以上成人參加的旅客。行程包含機場碼頭接送、每日岸上觀光、精緻餐飲、Wi-Fi、酒水與全天候零食飲料。

  • 可選航程包括希臘愛琴海、經典西地中海、古文明之旅與地中海古國珍寶等，出發日涵蓋2026至2027年多個日期。優惠期限至2026年9月30日止，欲購從速。

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