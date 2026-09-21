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鍾維君水墨畫展巡迴金山、南灣　一筆一墨傳承中華藝術之美

舊金山訊
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鍾維君先生。
鍾維君先生。

舊金山訊】為推廣中華傳統文化、分享水墨藝術之美，鍾維君先生水墨畫展將於今年10月分別在南灣及舊金山舉行兩場展覽，並安排開幕典禮及國畫講座，誠摯邀請灣區僑胞、藝術愛好者及各界朋友蒞臨參觀。

此次畫展不僅是一場藝術作品的展示，更是一場中華文化的傳承與交流。鍾維君先生將於兩場開幕活動中，分享中國畫的基本元素與藝術特色，介紹中國畫的歷史淵源、畫風畫派及發展脈絡，帶領觀眾從欣賞作品出發，進一步認識中華藝術深厚的文化底蘊。

【南灣場】

主辦單位：金山灣區中華民國國慶委員會、華美傳統基金會 敬邀

時間：10月3日（星期六）、10月4日（星期日）上午10:00–下午5:00

揭幕典禮：10月3日（星期六）上午10:00

國畫講座：一筆一墨——中國畫的藝術之美與文化傳承

地點：南灣華僑文教服務中心（100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA）

【舊金山場】

主辦單位：中華傳統文化協會、金山國父紀念館 敬邀

時間：10月9日（星期五）、10月10日（星期六）上午11:00–下午4:00

揭幕典禮：10月9日（星期五）上午11:00

國畫講座：一筆一墨——中國畫的藝術之美與文化傳承

地點：金山國父紀念館（858 Stockton Street, San Francisco, CA）

跨足商務、文化與藝文　以畫筆延續文化情懷

鍾維君先生長期投身海外僑社及文化藝文活動，學歷背景多元，擁有中國文化大學文學士、紐約市立大學商學士，以及聖約翰大學工商管理碩士學位，並曾獲頒中國文化大學傑出校友榮譽。

他曾出任僑務委員、北加州中國大專校友聯誼會總會長、舊金山中國文化大學校友會長，以及中華電視台節目部導播等職務；在文化與僑社服務方面,長年參與書畫、戲劇及文化推廣工作。

鍾先生亦曾擔任金山國父紀念館館長,長期參與紀念館及灣區各項文化活動。2026年金山國父紀念館新屆董事會成立時,鍾維君卸任董事長,並於交接典禮中致詞,回顧紀念館作為舊金山華埠文化據點所扮演的歷史與文化角色。

從嶺南畫派到水墨創作　重拾畫筆傳承藝術

在繁忙公務與商務之餘,鍾維君先生始終未曾放下對藝術的熱愛,曾師從嶺南畫派名家簡國藩及水墨畫家胡念祖習畫。多年來,他參與過多場灣區藝術聯展及個展,也曾在社區學校教授中國水墨畫。

此次重新提筆與灣區朋友相見,除展出個人水墨作品外,也期盼藉由現場講解,讓更多年輕世代及對中國藝術有興趣的朋友,從一筆一墨開始認識中國畫,感受傳統藝術所蘊含的文化精神。

一幅畫，是藝術；一筆墨，是文化；一場展覽，更是一段傳承。主辦及邀請單位誠摯歡迎灣區各界人士踴躍參觀,與鍾維君先生一同從水墨藝術出發,認識中華文化之美,感受傳統藝術在海外延續與發展的生命力。

青綠山水。
青綠山水。

魚戯蓮葉間。
魚戯蓮葉間。

精華 FAQ

  • 本次巡迴畫展分別在南灣與舊金山舉行，南灣場設於南灣華僑文教服務中心，舊金山場則在金山國父紀念館，方便灣區民眾就近參觀。

  • 南灣場為10月3日至10月4日上午10:00至下午5:00，10月3日上午10:00揭幕；舊金山場為10月9日至10月10日上午11:00至下午4:00，10月9日上午11:00揭幕，兩場皆有國畫講座。

  • 鍾維君曾任多項僑社與文化職務，也長期從事書畫推廣與教學，並師從嶺南畫派名家學畫。此次畫展不僅展現個人創作，也希望透過講解讓更多人認識中國畫的文化底蘊。

中華民國 舊金山 灣區

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