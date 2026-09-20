綠健飲純天然草本配方　全面提升免疫防護力

綠健飲

【工商訊】醫學研究指出，人體逾九成的疾病都與免疫功能息息相關，然而多數人對這套攸關生死的防禦系統卻認識有限。免疫系統猶如一支訓練有素的精銳部隊，二十四小時保持備戰狀態，抵禦外來病菌入侵、清除體內有害物質，同時監控並消滅體內異變細胞。一旦免疫力 下降，各類疾病與腫瘤 便有機可乘。

免疫力為何會減退？

環境污染、工作壓力、過度疲勞、菸酒過量、精神創傷、長期失眠、藥物副作用、手術創傷與年齡增長，加上各類流行傳染病的侵襲，都是導致免疫功能低下的常見原因。

如何察覺免疫力亮起紅燈？

若經常感到疲憊、睡眠品質不佳、食慾不振、精神不濟、莫名心煩意亂，這些都是免疫失調的警訊。臨床上，反覆感冒、呼吸道感染、肺炎、腫瘤、慢性肝炎、心血管疾病等患者，體內免疫功能往往偏低；而氣喘、花粉症等過敏性疾病，以及類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡等自體免疫疾病，同樣與免疫系統失衡密切相關。無論是日常保健或病後調養,維持免疫功能正常運作都至關重要。

如何守護自身免疫力？

保養身體如同保養愛車，重在防患未然、全方位照護。除了均衡營養、情緒管理、規律作息與適度運動外,適時補充有助調節免疫系統的保健品,能讓免疫功能維持在最佳狀態,達到有效抗病、煥發活力的目的。

美國綠健公司獨家研發生產的 Naturin2 綠健飲，採用100%天然草本配方，專為免疫支持而設計。獨特配方成分能有效活化免疫細胞、增強人體抵抗力,暢銷北美市場逾三十年,全球成功案例無數,信譽與品質皆備受肯定。全面提升免疫防護，綠健飲是您與家人的最佳選擇。

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