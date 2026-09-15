北加州第45屆祭孔大典9月20日舉行　民選官員任陪祭　傳承尊師重道精神

北加州祭孔大典委員會。

【本報訊】北加州 一年一度的祭孔大典即將登場。北加州祭孔大典委員會將於9月20日（星期日）上午10時，在金山灣區 華僑文教服務中心舉行「第45屆北加州祭孔釋奠大典」，屆時將有多位北加州主流社會民選官員親臨參與並擔任陪祭官，與社區人士共同向至聖先師孔子致敬，展現中華傳統文化在海外社區的延續與傳承。

北加州祭孔大典自1982年創辦，至今已邁入第45屆，長期由北加州僑界、教育界及社區團體共同推動，透過莊嚴的祭典儀式，傳承禮樂文化、尊師重道及重視教育的傳統精神。

本屆祭孔大典將依循傳統禮制舉行，安排祭典儀式及學生傳統佾舞演出，讓參與者透過儀式與表演認識祭孔文化及其歷史意義。主辦單位表示，祭孔並不只是對歷史人物的追思，也希望藉由活動讓年輕一代了解中華文化中的教育理念、倫理觀念與尊師精神。

除了祭典儀式外，今年活動也將表揚北加州中文學校優良教師，並頒發齊魯優秀青年獎學金，肯定長期投入華文教育工作的教師，以及在學業與品格方面表現優良的青年學子，藉此鼓勵社區持續重視中文教育與文化傳承。

主辦單位表示，多年來北加州中文學校及教育工作者持續投入華文教育，為海外華裔 下一代提供學習中文及認識中華文化的機會。祭孔大典結合傳統禮儀、教育表揚及青年獎學金，希望將文化傳承與現代教育連結，讓傳統精神在海外社區持續發展。

本屆活動由北加州祭孔大典委員會召集人儀容率領全體委員籌辦，並獲駐舊金山台北經濟文化辦事處、金山灣區華僑文教服務中心、北加州齊魯同鄉會及北加州中文學校聯合會等單位支持。

主辦單位指出，祭孔大典多年來已成為北加州華人社區推廣中華文化及教育精神的重要活動。透過主流社會民選官員、教育界人士、社區團體及民眾共同參與，也提供不同文化背景人士認識中華傳統禮樂文化的交流平台。

活動資訊

活動名稱：第45屆北加州祭孔釋奠大典

日期：2026年9月20日（星期日）

時間：上午10時

地點：金山灣區華僑文教服務中心

地址：100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035

主辦單位歡迎社區民眾及關心中華文化與華文教育的朋友踴躍參加，共同見證北加州祭孔文化的延續，並為華文教育工作者及優秀青年加油。