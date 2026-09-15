人圓月圓餅飄香　金麥純手工月餅、綠豆凸中秋熱銷　近20種口味應節上市

金麥食品堅持純手工製作中秋月餅，每日新鮮烘焙，送禮自用皆宜。

【工商訊】一年一度的中秋 佳節將至，月餅也進入銷售旺季。位於Cupertino的金麥食品公司開店至今已41年，今年中秋月餅及招牌綠豆凸已新鮮上市，堅持傳統手工製作，並採用有機餡料、少油少糖及不添加防腐劑的製作方式，提供灣區 民眾送禮、自用的中秋應節選擇。

金麥食品表示，在食品製作日益機械化的今天，金麥仍堅持遵循傳統製餅工法，從餡料的翻炒、研磨，到餅皮製作及敲模成型，均由師傅手工完成，並每日新鮮烘焙出爐。消費者如果碰上出爐時間，更可以品嘗到新鮮出爐的手工月餅。

金麥表示，每年中秋月餅上市，對店內師傅而言都是一次對傳統手藝的考驗。從餡料選擇、原料採購到製作比例，都有一定要求，希望在維持傳統風味的同時，也符合現代消費者對飲食的需求。多年來不少老顧客每逢中秋便專程前往購買，也讓傳統手工月餅成為金麥食品的重要招牌產品。

今年月餅口味相當豐富，包括蓮蓉、白蓮蓉、紅豆、棗泥、香芋、抹茶、栗子、黑芝麻核桃 、鳳梨、鳳梨核桃，以及紅豆單黃、蓮蓉單黃、棗泥單黃、紅豆雙黃、蓮蓉雙黃、白蓮蓉雙黃、棗泥雙黃及素伍仁等，近20種口味，從傳統口味到較具創意的選擇，滿足不同消費者需求。

除了月餅之外，金麥食品另一項受到顧客喜愛的招牌產品就是綠豆凸。綠豆凸以薄酥皮包裹飽滿餡料，強調皮薄餡多，分為甜味及半鹹甜兩種口味。其中半鹹甜口味加入現炒滷肉，呈現不同於一般甜味糕點的風味。

由於綠豆凸平日即有不少消費者購買，因此不必等到中秋節，金麥平時週末也能買到。對於喜愛傳統中式糕點的消費者而言，月餅與綠豆凸也是中秋節走親訪友、家庭團聚時常見的應節食品。

今年中秋節適逢9月25日（星期五），金麥食品提醒民眾，隨著中秋節日益接近，月餅進入最後採購階段，有送禮或家庭食用需求的民眾可提早選購。

金麥食品公司全年七日營業，歡迎民眾前往選購。

金麥食品公司

訂購專線：(408) 255-2221

地址：19675 Stevens Creek Blvd., Cupertino, CA

金麥招牌綠豆凸皮薄餡多，分甜味及半鹹甜兩種口味，深受顧客喜愛。