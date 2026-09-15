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中秋節走進多元文化　Cupertino三校聯手9/25辦文化日　客家美食、傳統表演同場呈現

工商訊
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客家特色糕點綠豆椪。
客家特色糕點綠豆椪。

【工商訊】今年中秋節，Cupertino地區將以一場融合教育、文化與社區交流的「多元文化日」迎接佳節。Lynbrook High School、Miller Middle School及John Muir Elementary School三所中文沉浸式教育學校，將於9月25日（星期五）下午5時，在John Muir Elementary School共同舉辦多元文化日活動，邀請社區民眾、學生家長及各界鄉親踴躍參加，在中秋佳節當天認識不同族裔文化，歡度一個充滿文化交流意義的節日。

本次活動由三校師生、家長及社區團體共同籌備，並獲得多個社區商業團體支持。活動現場將設置不同文化主題攤位，由各單位介紹不同族裔的歷史、傳統與生活文化；舞台區則安排多元文化表演，透過音樂、舞蹈及各種特色演出，呈現灣區多元族群共融的社區特色。

其中，代表中國及台灣文化的傳統表演將成為活動焦點之一，包括健身大鼓隊演出，以充滿節奏與活力的鼓聲為中秋佳節增添熱鬧氣氛。

今年活動也特別規劃客家文化展示攤位，服務義工將穿著客家傳統服飾，向民眾介紹客家文化與傳統生活。現場並將準備客家特色糕點，包括綠豆椪、九層粄等，讓參加者透過味蕾認識客家飲食文化。

值得一提的是，活動還安排一位近百歲的客家媽媽現場製作客家麻糬，與民眾分享傳統手藝及家鄉味。透過長輩親自示範與分享，不僅讓年輕一代認識客家傳統，也將珍貴的文化記憶傳承下去。

主辦單位表示，多元文化日的舉辦，不只是學校活動，更是一次學校、家庭與社區共同參與的文化交流。透過學生、家長、教師及社區團體的合作，讓孩子們在實際參與中認識不同文化，也讓社區居民有機會彼此交流、欣賞多元文化的特色。

今年適逢中秋節當天舉行，活動現場除了豐富的文化展示與舞台表演，也將營造適合全家參與的節慶氣氛。主辦單位歡迎各族裔家庭、社區居民及灣區民眾前往參加，一起欣賞表演、品嘗傳統美食，並透過文化交流歡度中秋佳節。

活動資訊

活動名稱：Cupertino多元文化日

日期：9月25日（星期五／中秋節）

時間：下午5時開始

地點：John Muir Elementary School

地址：6560 Hanover Dr., San Jose, CA 95129

主辦：Lynbrook High School、Miller Middle School、John Muir Elementary School

主辦單位也感謝社區各商業團體、學校師生及家長的支持與投入，期盼透過這項中秋多元文化活動，讓傳統文化在社區中延續，也讓更多民眾看見Cupertino地區多元文化共融的活力。

客家特色糕點九層粄。
客家特色糕點九層粄。

中秋節多元文化表演活動。
中秋節多元文化表演活動。

精華 FAQ

  • 活動由Lynbrook High School、Miller Middle School及John Muir Elementary School三校共同主辦，並由師生、家長與社區團體一起籌備，展現學校與社區合作的力量。

  • 活動訂於9月25日星期五下午5時，在John Muir Elementary School舉行；現場將有各文化主題攤位、音樂舞蹈表演與節慶氛圍，讓民眾在中秋節認識多元文化。

  • 客家攤位將由義工穿著傳統服飾介紹文化，並提供綠豆椪、九層粄等糕點；活動還安排近百歲客家媽媽現場製作麻糬，讓民眾感受傳統手藝與家鄉味。

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