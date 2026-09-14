第35屆華埠中秋街會本周末登場　K-Pop舞蹈、餃子大賽添新亮點

舊金山華埠一年一度的中秋盛會9月19日登場。

【舊金山訊】舊金山華埠 一年一度的中秋 盛會即將登場。由舊金山華埠商人協會（San Francisco Chinatown Merchants Association）主辦的第35屆華埠中秋街會，將於本周六、周日（9月19日至20日）上午11時至下午5時，在Grant Avenue華埠街區盛大舉行。活動免費開放民眾參加，主辦單位邀請灣區民眾共度中秋，感受華埠傳統文化與多元社區活力。

今年街會由**Graton Resort & Casino（貴騰賭場大酒店）**等單位支持，活動內容豐富，包括傳統舞獅、武術、民族舞蹈、音樂表演、美食攤位、月餅及親子活動等，讓民眾在華埠街頭體驗濃厚的節慶氣氛。

活動將於9月19日上午11時，在California Street與Grant Avenue舉行開幕遊行及剪綵儀式，隨後安排舞獅、武術及各項文化表演。當天下午1時15分並將舉辦K-Pop舞蹈大賽，邀請個人、雙人及舞蹈團隊登台演出，為傳統中秋街會注入年輕、活潑的元素。

週日活動同樣精彩，除太極、舞獅、太鼓、古箏及民族舞蹈等演出外，下午2時45分將舉行深受民眾喜愛的餃子 大胃王比賽，並於下午4時30分安排白鶴龍舞遊行，為兩天活動畫下句點。

此外，華人攝影學會（Chinese Photographic Society）將於Waverly Place及Washington Street一帶舉辦戶外攝影展示，透過影像呈現華埠的人文景觀與社區生活，讓民眾在逛街會、賞美食之餘，也能欣賞華人文化藝術。

華埠中秋街會多年來已成為舊金山重要的華人文化活動之一，不僅提供居民及遊客歡度中秋的休閒平台，也透過街會活動帶動華埠商圈人潮與消費，支持在地商家及社區發展。

今年活動範圍主要位於Grant Avenue，從California Street至Broadway，免費開放公眾參加。主辦單位預期活動期間將吸引大量民眾，建議參加者盡量搭乘公共交通工具前往；可搭乘BART至Montgomery Street站，再步行前往華埠，或利用MUNI公車及纜車抵達。

活動資訊

日期：9月19日（星期六）至9月20日（星期日）

時間：上午11時至下午5時

地點：舊金山華埠Grant Avenue，California Street至Broadway

費用：免費

更多活動節目及最新資訊，可瀏覽華埠中秋街會官方網站查詢。