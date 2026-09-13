我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾美獎／每季都拿獎「天后與草莓」珍史瑪特奪喜劇類最佳女主角

好市多哪一款咖啡最值得買？科克蘭3款上榜

南灣社團聯合辦Capitola海濱小鎮一日遊　賞海景、享美食、敘鄉情

工商訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
南灣社團聯合辦Capitola海濱小鎮一日遊。
南灣社團聯合辦Capitola海濱小鎮一日遊。

【工商訊】為豐富南灣社區休閒生活、凝聚鄉親情誼，Amazing Taiwan 真心愛台灣、迦南長青學院、Cupertino–宜蘭姊妹市及南灣台灣同鄉會，將於**9月19日（星期六）**聯合舉辦「Capitola海濱小鎮一日遊」，邀請南灣地區鄉親及親朋好友踴躍參加，走訪加州迷人的海濱小鎮，在輕鬆愉快的行程中欣賞海景、享受美食、交流情誼。

位於Santa Cruz附近的Capitola，以色彩繽紛的海濱小屋、迷人的海岸風光及悠閒的小鎮氛圍聞名，是灣區民眾喜愛的休閒旅遊景點。活動當天，參加者可漫步海邊、欣賞海景，走訪小鎮街區、拍照留念，並與親朋好友共享悠閒時光。

為讓鄉親輕鬆出遊，本次活動特別安排舒適遊覽車往返，免除自行開車及尋找停車位的困擾，並提供早午餐，讓參加者可以一路輕鬆聊天，在美景與美食相伴下，享受充實的一日旅程。

主辦單位表示，舉辦社區旅遊活動除了提供鄉親休閒放鬆的機會，也希望藉此促進社區交流，讓不同年齡層的朋友走出戶外、親近自然，在輕鬆的氣氛中認識新朋友、聯絡舊友誼，共同享受加州優美的自然風光。

活動當日上午9時自Cupertino永和超市集合出發，每人費用165美元，包含遊覽車交通及早午餐。由於名額有限，主辦單位呼籲有興趣的鄉親及早報名，以免向隅。

報名及洽詢：Susan (408) 677-6855；Alice (408) 916-6688。

精華 FAQ

  • 活動目的地是加州Santa Cruz附近的Capitola海濱小鎮，以色彩繽紛的海濱小屋、海岸風光和悠閒氛圍聞名，適合漫步拍照與休閒觀光。

  • 活動訂於9月19日星期六上午9時出發，集合地點在Cupertino永和超市，每人費用165美元，費用包含遊覽車交通與早午餐。

  • 主辦單位希望藉由輕鬆的一日遊，讓南灣鄉親走出戶外親近自然、享受美景美食，同時認識新朋友、聯絡舊友誼，凝聚社區情感。

加州 灣區

上一則

從文學、哲學、科學到社會倫理　夏祖焯教授帶您探索生命起點與終點

下一則

全新駕駛模擬遊戲 助提升行車安全

延伸閱讀

天樂語文學校推動華語教育與台灣文化交流 「認識台灣」活動串聯語言學習與文化體驗

天樂語文學校推動華語教育與台灣文化交流 「認識台灣」活動串聯語言學習與文化體驗
金山灣區媽媽教室迎中秋　美食講座傳授經典酥餅手藝陳麗英老師示範綠豆碰、蛋黃酥、芋頭酥及三Q餅　以傳統美食延續節慶文化

金山灣區媽媽教室迎中秋　美食講座傳授經典酥餅手藝陳麗英老師示範綠豆碰、蛋黃酥、芋頭酥及三Q餅　以傳統美食延續節慶文化
嗨中秋本周末登場 美食、萌寵秀、抽獎迎賓

嗨中秋本周末登場 美食、萌寵秀、抽獎迎賓
奇諾崗華美協會 9月19日中秋美食嘉年華

奇諾崗華美協會 9月19日中秋美食嘉年華
城鎮傳真／走出紐約5景點 加滿油就出發

城鎮傳真／走出紐約5景點 加滿油就出發

熱門新聞

華女小田留學期間在Apple店多次盜刷假造的信用卡購物，當時自認躲過追查，沒想到五年後申請綠卡時，這筆「舊帳」突然找上門。（AI生成圖）

華女5年前Apple店內刷假卡 如今綠卡面談被捕

2026-09-09 02:20
Target預告Pokémon與Owala聯名水壺將於9月16日登場，官方目前僅曝光5款設計的局部圖案，包括噴火龍、耿鬼、初代御三家、皮卡丘，以及伊布與其進化型。（翻攝自Target官網）

寶可夢迷錢包失守！Owala聯名水壺來了 Target獨家5款亮相

2026-09-10 19:55
一個多世紀前在舊金山鑄造的10美分硬幣1894-S Barber dime近日以逾120萬美元價格在拍賣會上成交。（取自貨幣拍賣與交易網站Stack's Bowers Galleries）

一枚1894年10美分硬幣 近日以逾120萬美元售出

2026-09-07 21:48
一位前Anthropic和OpenAI的安全性研究員發出警告，稱AI可能在幾年內毀滅人類，引發了廣泛網路恐慌。(路透)

「AI可能很快毀滅人類」 已見失控實例 引發網路恐慌

2026-09-11 02:20
馬連縣高收入納稅人比例更高居全美大型縣之首，超過四分之一的納稅人年收入突破20萬元。（谷歌地圖）

年入20萬算有錢？灣區這兩縣逾1/4納稅人都達標 全美最富

2026-09-14 15:11
思念和牛黑鬆露小籠包在好市多上架。（記者龔玥/攝影）

平價吃上高端食材 好市多上新和牛黑松露小籠包

2026-09-07 19:49

超人氣

更多 >
本來只想挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場

本來只想挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場
全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢
好市多老牌沐浴露特價 有華人用十多年沒換

好市多老牌沐浴露特價 有華人用十多年沒換
開車不准前面有車、比賽不能拿第二 3星座凡事都要爭第一

開車不准前面有車、比賽不能拿第二 3星座凡事都要爭第一
任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚