南灣社團聯合辦Capitola海濱小鎮一日遊　賞海景、享美食、敘鄉情

南灣社團聯合辦Capitola海濱小鎮一日遊。

【工商訊】為豐富南灣社區休閒生活、凝聚鄉親情誼，Amazing Taiwan 真心愛台灣、迦南長青學院、Cupertino–宜蘭姊妹市及南灣台灣同鄉會，將於**9月19日（星期六）**聯合舉辦「Capitola海濱小鎮一日遊」，邀請南灣地區鄉親及親朋好友踴躍參加，走訪加州 迷人的海濱小鎮，在輕鬆愉快的行程中欣賞海景、享受美食、交流情誼。

位於Santa Cruz附近的Capitola，以色彩繽紛的海濱小屋、迷人的海岸風光及悠閒的小鎮氛圍聞名，是灣區 民眾喜愛的休閒旅遊景點。活動當天，參加者可漫步海邊、欣賞海景，走訪小鎮街區、拍照留念，並與親朋好友共享悠閒時光。

為讓鄉親輕鬆出遊，本次活動特別安排舒適遊覽車往返，免除自行開車及尋找停車位的困擾，並提供早午餐，讓參加者可以一路輕鬆聊天，在美景與美食相伴下，享受充實的一日旅程。

主辦單位表示，舉辦社區旅遊活動除了提供鄉親休閒放鬆的機會，也希望藉此促進社區交流，讓不同年齡層的朋友走出戶外、親近自然，在輕鬆的氣氛中認識新朋友、聯絡舊友誼，共同享受加州優美的自然風光。

活動當日上午9時自Cupertino永和超市集合出發，每人費用165美元，包含遊覽車交通及早午餐。由於名額有限，主辦單位呼籲有興趣的鄉親及早報名，以免向隅。

報名及洽詢：Susan (408) 677-6855；Alice (408) 916-6688。