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從文學、哲學、科學到社會倫理　夏祖焯教授帶您探索生命起點與終點

舊金山訊
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「生與死的渡口」專題演講。
「生與死的渡口」專題演講。

【舊金山訊】人生從出生走向死亡，是每個人無法迴避的旅程。然而，生命究竟從何而來？老化是自然現象，還是一種可以被治療的疾病？面對死亡，人類是否存在另一種可能？這些關乎每個人的生命課題，將於9月27日在南灣展開一場跨越科學、人文與哲學的深度對話。

中華聯誼會、美洲中國工程學會、北加州建中校友會及北加州成大校友會，將於2026年9月27日（星期日）下午2時，在南灣華僑文教中心共同舉辦「生與死的渡口」專題演講，邀請知名學者、作家**夏祖焯教授（夏烈）**主講，從文學、哲學、宗教、生物醫學、科學及社會倫理等多元角度，帶領灣區民眾重新思考「生」與「死」這兩個人生最深刻的課題。

夏教授過去曾針對宗教、政治等具爭議性的議題發表專題演講，此次則將目光聚焦於生命本身。他將從生物醫學與現代科學出發，探討人為什麼出生、老化的本質，以及近年科學界在延緩老化方面的新發展；同時延伸至哲學與文學層面的思考，包括人應該如何面對死亡，以及面對生命終點是否存在所謂的「解套」方式。

講座也將從文學作品中的悲劇性、浪漫性與叛逆性切入，重新審視從出生到死亡的人生旅程。人生究竟是一齣無法避免的悲劇，還是一段充滿探索、選擇與意義的浪漫旅程？夏教授將以跨領域的觀點，帶領聽眾跳脫單一思維，重新看待生命與死亡。

演講結束後並安排Q&A交流時間，開放與會者提出問題，分享自身的生命觀與人生體悟，透過現場交流，讓「生與死的渡口」不只是單向的演講，更成為一場共同思考生命意義的對話。

主講人簡介

夏祖焯教授畢業於台北建國中學及國立成功大學工學院，後取得美國密西根州立大學工程博士學位。旅美期間曾任橋樑工程師、工程專案經理，以及美國聯邦政府特殊重點計畫經理等職務。

返台後，先後任教於世新大學、國立清華大學及國立成功大學，是少數跨越工程科技與文學人文領域的學者，也是台灣少見由工程博士出任文學教授者。其長篇小說《夏獵》於1993年榮獲國家文藝獎；2006年獲美洲中國工程師學會頒發「科技與人文獎」，並獲選為台北建中傑出校友及2020年國立成功大學水利及海洋工程學系傑出校友。

活動資訊

講題：「生與死的渡口」

主講：夏祖焯教授（夏烈）

日期：2026年9月27日（星期日）

時間：下午2時

地點：南灣華僑文教中心

地址：100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA

主辦單位：中華聯誼會、美洲中國工程學會、北加州建中校友會、北加州成大校友會。

主辦單位誠摯邀請灣區民眾踴躍參與，一起走進「生與死的渡口」，從科學、人文與哲學的不同視角探索生命，也重新思考屬於自己的生命旅程。

精華 FAQ

  • 講座定於2026年9月27日星期日下午2時舉行，地點在南灣華僑文教中心，地址為100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA，歡迎灣區民眾參與。

  • 夏教授將從生物醫學、現代科學、哲學、宗教、文學與社會倫理等面向，討論出生、老化、死亡及面對生命終點是否存在解套方式。

  • 主辦單位包括中華聯誼會、美洲中國工程學會、北加州建中校友會與北加州成大校友會；演講後另安排Q&A交流，讓與會者分享觀點與人生體悟。

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