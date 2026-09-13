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人間仙境九寨溝張家界 中國最美小鎮湘西邊城鳳凰 中青旅推十三天精華遊

舊金山訊
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中國最美小城-鳳凰
中國最美小城-鳳凰

【舊金山訊】世界遺產九寨溝位於四川、甘肅交界，是由九個藏族村寨組成的原始自然風景區。這裡原始森林茂密，大小湖泊星羅棋布，河谷地帶遍布眾多海子（高山湖泊），堪稱世界一絕，素有「人間仙境」之美譽。世界遺產黃龍則以彩池、雪山、峽谷、森林聞名於世，一群群大小不一的迎賓池池水艷麗奪目，一道道高掛天際的梯形瀑布宛如水簾，被譽為「人間瑤池」。

張家界位於湖南西北部，境內有數千座岩峰，山清水秀，展現一派原始秀麗風光。世界遺產張家界武陵源的山峰形態各異，如人物、如鳥獸、如城堡，百看不厭，妙不可言，蒼翠壯美，令人陶醉，被譽為「中國山水畫的原本」。而凡讀過沈從文小說《邊城》的讀者，皆對翠翠與其生活的地方——鳳凰古城，留下美好的想像：翠翠清澈如水的性情與戀情，鄉民樸實曠達的作風，月光下水邊的吊腳樓……當漫步於穿城而過的沱江邊，更能深刻體會這座中國最美小城的無限詩情畫意。

廣受北美僑胞好評的中國青旅假期，今年推出的「九寨溝張家界鳳凰十三天團」大受遊客歡迎，10月19日、11月2日、11月16日三個出發團期均僅剩少量名額，欲報從速。

**行程簡介：**第一天美國出發飛往成都；第二天抵達成都；第三天遊覽世界遺產都江堰、道教祖師老子紀念地青羊宮、錦鯉古街、杜甫草堂、武侯祠等景點；第四天由成都搭乘高鐵前往黃龍、九寨溝，遊覽黃龍風景區及岷江山谷風光；第五天全天遊覽九寨溝風景區；第六天搭高鐵返回成都，途經樂山，遊覽樂山大佛及峨眉山；第七天於峨眉山搭乘纜車直上主峰金頂，並參觀報國寺；第八天由成都前往張家界，途中參觀熊貓基地，並搭乘高鐵抵達張家界；第九天遊覽天門山國家公園，搭乘全球最長索道，並觀賞高山峽谷實景音樂劇《天門狐仙》；第十天遊覽袁家界（搭乘百龍電梯上山）、天子山（搭纜車下山）及十里畫廊（雙程小火車）；第十一天遊覽張家界大峽谷景區，體驗全球最高、最長、舉世無雙的玻璃橋，隨後前往鳳凰；第十二天遊覽中國最美小城鳳凰古城，晚間由張家界飛往上海；第十三天由上海返回美國，結束此次難忘旅程。

團費每人2399美元，費用包含國內旅遊交通、國際品牌五星酒店住宿、一日三餐、景點門票、中英文導遊及旅行保險。

中國青旅假期2026年熱門團期：

雲貴16天：探訪雲貴高原壯美自然風光與神奇秀美山水景色（團號CY06，團費2799美元）

縱橫南北疆19天：一次看盡中國最震撼的風景，圓一生夢想之旅（團號CX03，團費3599美元）

古絲路＋神秘西藏17天：遊歷西域風光，探訪引人遐思的古蹟與藝術薈萃的石窟佛龕，再由西寧搭乘青藏鐵路深入西藏（團號CR05，團費3499美元）

東北全境14天：探索東北絕美秘境（團號CB02，團費2399美元）

黃山長江三峽14天（團號CL02，團費2399美元）

此外，青旅假期尚有多條中國精華遊行程，詳情請洽中國青旅或各特約旅行社查詢。

「青旅假期」秉持以合理價格提供優質服務之宗旨，多年來服務品質有口皆碑。地址：582 Market Street, Suite 902, San Francisco, CA 94104；網站：www.cytstours.com；電話：（415）732-7000。

世界遺產張家界武陵源
世界遺產張家界武陵源

世界遺產九寨溝
世界遺產九寨溝

精華 FAQ

  • 行程重點包括九寨溝、黃龍、都江堰、峨眉山、張家界武陵源、天門山、張家界大峽谷與鳳凰古城，兼顧自然景觀、世界遺產與人文古鎮。

  • 團費為每人2399美元，包含交通、五星酒店、三餐、門票、導遊與保險；10月19日、11月2日、11月16日三個團期都只剩少量名額。

  • 2026年熱門團期還有雲貴16天、南北疆19天、古絲路加神秘西藏17天、東北全境14天，以及黃山長江三峽14天等多條精華路線。

甘肅 世界遺產

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