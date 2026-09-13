龍吟合唱團五十三周年音樂會 9/26登場 主題「喜樂之聲」跨文化獻唱

龍吟合唱團五十三周年音樂會--「喜樂之聲」（Sound of Joy）。

【舊金山訊】東灣龍吟合唱團將於9月26日（星期六）晚間7時30分，在柏克萊市First Congregational Church舉行五十三周年音樂會，以「喜樂之聲」（Sound of Joy）為主題，呈獻一場橫跨中、日、拉丁、英文四種語言的多元文化音樂饗宴。演出地點位於2345 Channing Way, Berkeley, CA。

今年音樂會曲目豐富，涵蓋中國民歌、流行歌曲、電影配樂及古典經典，展現不同時代與文化交織的音樂風貌。中文曲目部分，包括周鑫泉譜曲、取材自余光中新詩的《答案》；蔡佘文編曲的青海民歌《半個月亮爬上來》；錢雷作曲、唐恬填詞、李天達改編的《花開忘憂》；以及羅大佑作曲填詞、陳一新編曲的《野百合也有春天》。

此外，合唱團亦將演唱日文歌曲《Tabidachi no Hi ni》，及由Andrea Ramsey作曲、Charles Anthony Silvestri填詞的拉丁文作品《Voces Lucis》。電影與古典音樂部分，則有《真善美》（The Sound of Music）開場聖詠《Preludium》、多首經典金曲串燒，以及韋瓦第（Antonio Vivaldi）名作《光榮頌》（Gloria）。

今年音樂會一大亮點，是特別邀請兒童合唱團同台演出《真善美》經典曲目《Do-Re-Mi》，讓不同世代歌者共聚一堂。下半場節目並由專業演奏家組成的樂團擔綱管弦樂伴奏，為整場演出增添豐富的音樂層次。多年來擔任龍吟合唱團鋼琴伴奏的張苡正博士，也將再度參與演出。本場音樂會由音樂總監丁偉晃執棒指揮，並特邀馬葆齡擔任客座指揮。

龍吟合唱團多年來致力以合唱音樂凝聚社區，並以多元文化曲目豐富東灣地區藝術生活。今年適逢成立五十三周年，音樂會除展現合唱團多年耕耘成果，也藉由兒童合唱團與專業樂手的加入，促進不同世代、不同音樂團體間的交流互動。

音樂會門票每張20美元，學生及孩童半價優惠，歡迎社區民眾踴躍蒞臨欣賞。查詢請洽（510）918-2961林美利，或電郵[email protected]。