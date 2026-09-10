中秋團圓品經典 生計月餅傳遞家的溫度

今年中秋，生計精選四款特色口味月餅，滿足不同味蕾。

1950年創立以來，生計食品始終堅持誠信經營與精湛手藝，將品質視為品牌最重要的承諾。創辦人高奶奶早年為了養家，在台灣創立「生計」，並始終相信：「這是一輩子的行業，要用心做、用良心做、用誠心做。」為了製作最好的糕點，她更禮聘慈禧太后御膳房點心名廚，將傳統宮廷糕點工藝融入品牌精神。多年來，生計在傳承經典風味的同時，也持續推出創新口味，讓傳統糕點延續至今。

對高奶奶而言，中秋 不只是賞月，更是家人相聚、彼此惦念的時刻。她曾說：「外國月亮雖大，沒有家人朋友在身邊，也不過就是個月亮。」一句話道出了團圓的真諦。一盒月餅不只是節慶美食，也寄託著對親友的思念與祝福，即使相隔千里，也能透過熟悉的滋味傳遞心意。

深耕美國多年，生計目前在灣區設有13家分店，堅持每日新鮮製作，將經典糕點帶進全美華人家庭。今年中秋，生計精選四款特色口味月餅，滿足不同味蕾。低糖月餅禮盒以減糖配方呈現經典風味，在降低甜度的同時保留月餅的美味；團圓花悅以光澤細緻的外皮搭配抹茶、奶黃、蔓越莓與巧克力 四款流心內餡，色彩與風味各具特色；碩果盈秋水果月餅禮盒採用少量製作方式，選用冷凍乾燥水果製成，完整保留時令水果的自然風味；黑松露流心奶黃月餅禮盒則以金黃光亮的酥皮包裹黑松露與流心奶黃兩款獨特內餡，融合濃郁鹹香與香滑奶黃，帶來令人驚喜的味覺層次。

今年中秋，生計精選四款特色口味月餅，滿足不同味蕾。

今年中秋，生計官網每週推出不同限時優惠，包括指定商品折扣、免運及促銷贈品。除了官網外，生計月餅也可於全美多家大型亞裔超市及13家分店購買。每一顆月餅皆於美國在地新鮮製作，延續數十年來對食材、工藝與品質的堅持。這個中秋，無論與家人共享團圓，或向遠方親友傳遞祝福，生計都願以一口熟悉的經典滋味，陪伴每一個值得珍惜的團聚時刻。

今年中秋，生計精選四款特色口味月餅，滿足不同味蕾。

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總公司地址：201 South Hill Drive, Brisbane, CA 94005

全灣區共有13家分店，提供每日現烤麵包與中式點心，歡迎查詢離您最近的分店位置。

今年中秋，生計精選四款特色口味月餅，滿足不同味蕾。