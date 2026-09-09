居家裝修講究省時省事又省心　家家裝修20多年深耕灣區

【工商訊】居家裝修最重要的是什麼？對許多屋主而言，除了品質，能夠「省事、省時、省錢、省心」同樣重要。從估價、設計、選材到施工，如果能由專業團隊一站式處理，不僅減少屋主奔波與溝通的時間，也能讓整個裝修工程更加順暢。

成立於1999年的家家裝修總匯，深耕灣區 20多年，長期提供住宅新建、加建及各類裝修服務。公司秉持「以客為主、服務為先」的理念，從了解客戶需求開始，依照房屋條件、使用需求及預算，提供適合的裝修規劃。

家家裝修服務範圍涵蓋新建加建、室內外油漆、廚房浴室翻新、車庫改建、磁磚理石、門窗更換、地板安裝，以及圍牆、水電等工程，從局部翻修到整體居家改造，都可提供專業服務。

一站式服務 讓裝修更有效率

家家裝修表示，居家工程往往涉及多種工種及大量材料，如果屋主需要自行尋找不同施工人員，不僅耗時，也容易增加溝通及工程管理上的困難。因此，公司從設計、估價、材料選擇到施工安裝，均可由團隊統籌，讓客戶少花時間、多一份安心。

在材料方面，公司提供多種不同價位及規格的裝修材料，部分材料備有現貨，可減少訂貨及運輸等待時間。客戶可依照預算、功能及個人喜好選擇適合的材料，兼顧品質與成本。

其中，廚房及廚櫃是許多家庭裝修的重要項目。家家裝修可依照廚房空間、家庭使用習慣及客戶需求進行規劃，提供電腦設計及免費估價，並協助安排廚櫃、電器及各項功能位置。從設計、材料選擇、製作到安裝，由同一團隊負責，讓廚房翻新更加便利。

20多年經驗 堅持做工精細、品質為先

家家裝修認為，裝修工程的品質，關鍵在於施工細節。公司擁有經驗豐富的專業團隊，在水電、木工等不同工種均有資深師傅負責施工及品質把關。

負責人林先生表示，公司多年來始終堅持「做工精細、品質為先」，不論工程大小，都按照相關施工要求及規範完成，即使是一顆螺絲、一根釘子等細節，也不能馬虎。

對於需要接受政府檢查的工程，公司也會依照相關規範施工，協助客戶做好工程準備及驗收工作。林先生表示，20多年來累積的客戶口碑，是家家裝修最重要的資產，「顧客的好口碑，就是家家裝修最好的廣告。」

裝修完成不是終點 售後服務同樣重要

不少屋主想要翻新房屋，卻因不熟悉裝修流程、政府許可、驗收規定及材料選擇而有所顧慮。林先生表示，選擇一家具有長期經驗、熟悉灣區施工環境的裝修公司，可以讓屋主在工程規劃及施工過程中更加放心。

家家裝修多年來一直強調「服務為先」，並將售後服務視為建立長期客戶關係的重要一環。即使是多年前完成的工程，如果客戶日後遇到裝修相關問題，公司仍會盡力協助處理。

林先生表示：「裝修只是服務的開始。」公司希望透過20多年累積的專業經驗，從工程規劃、施工到完工後服務，都站在客戶角度思考，讓屋主不僅把房子裝修好，也能享受更安心、便利的居家生活。

對於正在規劃新建、加建、廚房浴室翻新或其他居家裝修工程的灣區屋主，家家裝修歡迎先行諮詢，依照房屋條件、工程需求及預算提供規劃建議。

家家裝修總匯

服務項目：新建加建、室內外油漆、廚浴翻新、車庫改建、磁磚理石、門窗更換、地板安裝、圍牆及水電工程等。

洽詢：林先生 650-580-0587

地址：2145 Alma St., Palo Alto, CA 94031

家家裝修表示，居家裝修不只是房屋外觀的改造，更關係到家庭生活的舒適與品質。以20多年專業經驗為基礎，提供從設計到施工的一站式服務，讓屋主在裝修過程中真正做到「省事、省時、省錢、省心」。