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金山灣區媽媽教室迎中秋　美食講座傳授經典酥餅手藝陳麗英老師示範綠豆碰、蛋黃酥、芋頭酥及三Q餅　以傳統美食延續節慶文化

舊金山訊
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各式懷舊酥餅香—綠豆碰、蛋黃酥、芋頭酥。
各式懷舊酥餅香—綠豆碰、蛋黃酥、芋頭酥。

【舊金山訊】中秋佳節將至，除了賞月、烤肉，象徵團圓的各式傳統中式糕點，也是華人家庭歡度中秋的重要節慶美食。對許多旅居海外的華人而言，熟悉的酥餅與月餅不只是美味，更承載著家鄉記憶，以及對親人團聚的思念。

為迎接中秋佳節，並讓灣區民眾重溫傳統糕點的家鄉味，金山灣區「媽媽教室」特別規劃中秋美食講座，將於9月18日（周五）上午10時至中午12時，在金山灣華僑文教服務中心舉行，邀請對中式糕點製作具有豐富經驗及熱情的陳麗英老師擔任講員，分享經典酥式糕點的製作技巧。

此次課程主題為「欣逢中秋佳節、各式懷舊酥餅香——綠豆碰、蛋黃酥、芋頭酥、三Q餅……的製作！」課程將以中秋應景糕點為主軸，介紹多款華人熟悉的傳統酥餅，讓參與者透過老師的講解與示範，了解糕點從食材準備、麵皮製作、油酥處理、餡料搭配到烘焙等不同環節的製作要點。

主辦單位表示，中式酥餅看似簡單，實際製作卻相當講究，麵皮與油酥的比例、揉製方式、餡料處理以及烘焙溫度，都會影響成品的口感與外觀。因此，希望透過此次課程，將老師多年累積的經驗以深入淺出的方式與學員分享，讓有興趣的民眾能夠學習實用技巧，並將傳統糕點製作帶回家庭。

陳麗英老師對糕點研發具有高度熱情及實驗精神，除了重視傳統作法，也樂於在食材與製作方式上進行研究與嘗試。此次課程將透過實際示範及經驗分享，帶領學員認識不同酥餅的特色，從製作過程中體會中式糕點的工藝與樂趣。

主辦單位指出，中秋節在華人文化中具有「團圓」的重要意涵。對旅居海外的華人家庭而言，雖然生活環境與家鄉不同，但透過親手製作傳統糕點，可以重現記憶中的家鄉味，也能讓年輕一代在生活中接觸傳統節慶文化，將飲食文化與家庭記憶延續下去。

因此，此次美食講座除了教授糕點製作，也希望成為社區交流的平台。參與者可以在學習烘焙的過程中交流生活經驗、分享節慶回憶，在輕鬆的氣氛中迎接中秋佳節。

金山灣區媽媽教室長期推動各類生活教育及社區活動，課程內容涵蓋健康、美食、家庭生活及文化交流等，希望透過實用、生活化的課程，豐富社區民眾的生活，也提供灣區婦女及家庭一個學習與交流的空間。

主辦單位表示，隨著灣區華人社區日益多元，許多新移民家庭也希望讓下一代了解華人傳統節慶。美食是最容易親近的文化媒介之一，透過月餅、酥餅等傳統糕點，不僅可以品嘗美味，也能從飲食中認識中秋節的文化背景及家庭團聚的意義。

此次課程2026年會員免費參加，非會員酌收10美元，費用主要用於場地及材料支出。由於課程名額有限，主辦單位呼籲有興趣的民眾及早報名。

金山灣區媽媽教室表示，希望參與者在課程中不僅學會幾款經典酥餅的製作，也能將這份傳統手藝帶回家，與家人一起分享親手製作的節慶美食，讓中秋節的團圓意義在海外華人社區中持續傳承。

金山灣區媽媽教室「美食講座」

課程主題：「欣逢中秋佳節、各式懷舊酥餅香——綠豆碰、蛋黃酥、芋頭酥、三Q餅……的製作！」

講員：陳麗英女士

日期：2026年9月18日（周五）

時間：上午10時至中午12時

地點：金山灣華僑文教服務中心

100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035

費用：2026年會員免費；非會員10美元

洽詢電話：408-252-7070

Email：[email protected]

名額有限，歡迎社區民眾及早報名，共同迎接中秋佳節，在傳統美食中品味家鄉記憶與團圓情懷。

精華 FAQ

  • 課程主題為「欣逢中秋佳節、各式懷舊酥餅香——綠豆碰、蛋黃酥、芋頭酥、三Q餅……的製作！」，由陳麗英女士擔任講員，分享中式酥餅的製作技巧與經驗。

  • 活動訂於2026年9月18日周五上午10時至中午12時，在金山灣華僑文教服務中心舉行。2026年會員免費，非會員酌收10美元，主要用於場地與材料支出。

  • 主辦單位希望學員學會經典酥餅做法，也能把傳統手藝帶回家，讓家人共享節慶美食。同時透過烘焙交流，讓年輕一代認識中秋文化與團圓意義。

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