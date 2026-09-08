貴騰賭場大酒店九月推出全新霓虹貓再度擔任舊金山華埠中秋節慶冠名贊助商

Legendary Autumn Night

【舊金山 訊】九月逢星期六，貴騰賭場大酒店賓客可參加「超過$200 萬金月大抽獎」。抽獎將於晚上7 點至11 點在The Portal舉行，每小時一次，每小時均有機會贏取高達$100,000 現金！此外，每週更有50 位幸運兒可贏得$1,000免費老虎機遊戲獎賞。賓客可由8 月31 日起開始累積抽獎機會，每50 積分= 1 次抽獎機會。加碼優惠！9月 5日至 9月 26日逢星期六下午 3時至晚上 7時，更可獲得 10倍抽獎機會。

9月 19日至 20日，貴騰賭場大酒店再度擔任舊金山華埠中秋 節慶冠名贊助商，一同慶祝亞裔美國社區豐富的文化傳統，將節慶歡樂帶到灣區中。參加者可前往位於Washington Street 與Grant Avenue交界、不容錯過的貴騰攤位，轉動Lucky Prize Wheel幸運大轉盤，有機會贏取豐富獎品，包括貴騰餐廳餐飲、免費老虎機遊戲獎賞等。貴騰亦將贊助中秋節慶35週年大抽獎及精彩刺激的餃子競食大賽主要獎品。參加者更可到訪貴騰攤位，參與特別互動體驗及中秋節主題拍照活動。

霓虹貓 – 亞洲特色 GRAB-AND-GO便利美食店

一同感受精彩氣氛，貴騰賭場大酒店推出全新霓虹貓，一間令人期待的亞洲特色便利美食店，提供多款自選配料拉麵、新鮮製作的飯糰、經典亞洲風味Konbini三文治及小食、進口的亞洲風味飲品及甜點。專為隨行賓客而設，霓虹貓以新鮮、有趣好玩又繽紛的方式，將亞洲便利店文化帶到貴騰。

今秋精彩娛樂陸續登場，人氣菲律賓流行組合、星光熠熠的越南藝人陣容，以及深受樂迷喜愛的香港經典歌后，將分別於貴騰賭場大酒店The Event 現場演出。

Sexbomb – 9 月 25日（週五）晚上 8時

相隔 25年，菲律賓流行組合 The Sexbomb Girls 重聚，展開 Get, Get Aw! World Tour世界巡迴演唱會，讓不同世代、從小在菲律賓電視節目中看著她們成長的歌迷再次聚首。她們備受期待的回歸掀起網上熱潮，獲得歌迷熱烈迴響，多場演出更全數售罄。

Legendary Autumn Night – 10 月 16日（週五）晚上 8時

Legendary Autumn Night 匯聚星光熠熠的越南藝人陣容，包括Tuấn Anh、Lương Tùng Quang、Philip Huy、Shayla、Jay Vĩ Trí 及 Giáng Ngọc。Tuấn Anh 擁有超過 40年國際舞台演出經驗，以浪漫情歌及經典Bolero 曲目聞名；Lương Tùng Quang 與 Philip Huy 則憑懷舊經典歌曲，以及參與包括 Paris By Night 在內的知名製作而深受觀眾喜愛。

張德蘭 – 10 月31 日（週六）晚上8 時

香港著名歌手張德蘭於1970 至1980年代走紅，以純淨而富感染力的歌聲及歷久不衰的粵語流行經典聞名。她的代表作包括《The Bund》、《Love and Loyalty》及《Who Can Change》，多年來一直深受不同世代樂迷喜愛。

草蜢 – 12 月5 日（週六）晚上8 時（門票已售罄，請密切留意候補門票最新消息：https://graton.com/events-shows/grasshopper）

草蜢縱橫亞洲樂壇超過四十年，是最具代表性的流行組合之一。自1985年出道於歌唱比賽中獲獎後，迅速走紅香港、中國大陸及台灣，並憑《失戀陣線聯盟》、《Lonely》及《忘情森巴舞》等多首經典金曲風靡樂壇。草蜢更創下連續六年勇奪「最佳組合（金獎）」的紀錄，至今仍以充滿活力的舞台演出及令人難忘的音樂魅力吸引無數樂迷。一起唱、一起跳，共同慶祝草蜢精彩超過四十年的音樂旅程！

欲購買即將舉行的演唱會門票，或了解貴騰賭場大酒店最新推廣優惠、餐飲美食及精彩娛樂節目，請瀏覽Graton.com。

霓虹貓 – 亞洲特色 GRAB-AND-GO便利美食店。

香港著名歌手張德蘭。

超過$200 萬金月大抽獎。

菲律賓流行組合 The Sexbomb Girls。