中醫結合療癒藝術　麻仲學博士推動身心健康新理念矽谷療癒藝術中心落戶Cupertino　免費健康講座聚焦失眠、壓力與身心平衡

麻仲學博士

【舊金山訊】現代人生活節奏快速，工作與生活壓力增加，失眠 、疲勞、情緒緊張及亞健康問題日益受到重視。如何讓傳統中醫從疾病診療進一步走向日常健康管理，協助現代人在照顧身體健康的同時，也獲得心理上的平衡與安定，成為健康產業新的發展方向。

千帆大學校長、北京中醫藥大學博士、中醫腫瘤 與疑難病症專家麻仲學博士（Dr. Jeffrey Mah），多年來投入中醫臨床與教育工作，近年積極探索傳統中醫與現代健康需求的結合，提出「中醫療癒藝術」理念，希望將中醫的整體觀與現代人的身心健康需求相結合。

麻仲學博士今年6月出版《中醫療癒藝術》一書，整理多年來對中醫診療及療癒理念的思考。他認為，中醫不應只停留在「有病治病」，而應從更完整的角度看待人的身體、情緒及生活狀態。

從望、聞、問、切到辨證論治，以及針灸、中藥、推拿、艾灸、拔罐等傳統療法，都可以在專業醫療基礎上，進一步融入對患者心理、情緒、環境及治療感受的關懷，讓診療除了追求治療效果，也能提供更舒適、平和的治療體驗。

麻仲學表示，「療癒藝術」並非脫離醫學談藝術，也不是取代專業醫療，而是希望將醫學的科學性、中醫的整體觀，以及治療過程中的美感與人文關懷結合。他指出，現代人長期處於高壓環境，容易出現睡眠不足、精神緊張及疲勞；慢性疾病及疑難病症患者在長期治療過程中，也往往承受身體與心理的雙重壓力。因此，醫療除了關注疾病本身，也應重視患者整體身心狀態。

位於Cupertino的Healing Arts Center，正是推動「中醫療癒藝術」及社區健康教育的重要平台。透過健康講座、公益活動及健康諮詢，讓灣區民眾進一步認識中醫整體健康理念，也讓傳統中醫走進現代社區生活。

為推廣健康教育，麻仲學博士將於9月12日（周六）下午2時至3時30分，在Cupertino Healing Arts Center主講免費健康公益講座，主題為「睡不好・壓力大・身心疲憊？——中醫與療癒藝術如何幫助身心恢復平衡」。

講座將聚焦失眠、壓力、疲勞及情緒調理等現代人普遍關心的健康問題，從中醫整體觀及療癒藝術角度，介紹身體與情緒之間的關係，以及如何透過健康管理及生活調整，協助身心重新建立平衡。

麻仲學表示，健康管理不應等到疾病發生後才開始。透過日常健康教育，可以更早了解自己的身體狀況，認識睡眠、壓力、情緒與健康之間的關聯，進而建立更積極的生活方式。

此次講座免費參加，民眾可直接到場，也提供Zoom同步參與。講座結束後，下午3時30分起安排公益健康義診，名額有限，採先到先得方式。

麻仲學表示，希望透過持續舉辦社區公益活動，讓中醫不只是服務患病患者，也能走進一般家庭，成為民眾日常健康管理的一部分。他認為，好的醫療除了處理疾病，也應該讓人在治療過程中感受到平衡、安定與希望。

未來，麻仲學也希望透過《中醫療癒藝術》及Healing Arts Center等平台，持續推動中醫健康教育、社區公益及相關交流，讓更多灣區民眾了解中醫整體健康理念，並探索傳統醫學與現代健康生活相結合的新方向。費健康公益講座

日期：2026年9月12日（周六）

時間：下午2時至3時30分

公益健康義診：下午3時30分起

地點：Cupertino Healing Arts Center

19088 Stevens Creek Blvd., Cupertino, CA 95014（近Apple Park）

Zoom Meeting ID：**869 3263 3322

Passcode：561914

諮詢電話：408-422-9893

活動免費參加，歡迎社區民眾及有需要的親友踴躍參與。