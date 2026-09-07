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蓮生活佛主持秋季超度大法會 宗教文化結合公益凝聚社區力量

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秋季阿彌陀佛大法會現場，人潮踴躍，各界民眾共襄盛舉。
秋季阿彌陀佛大法會現場，人潮踴躍，各界民眾共襄盛舉。

蓮生活佛主持秋季阿彌陀佛超度大法會。
蓮生活佛主持秋季阿彌陀佛超度大法會。

【本報訊】西雅圖雷藏寺9月5日在Bellevue市Meydenbauer Center舉行一年一度的「秋季阿彌陀佛超度大法會」，吸引各地善信及社區民眾踴躍參與，政經及社區各界人士也到場共襄盛舉。法會結合宗教文化、公益慈善與社區交流，不僅延續年度宗教活動傳統，也展現華人宗教團體長期投入社區服務與公益事業的成果。

此次法會受到各界關注，台灣朝野政要紛紛致函祝賀。賴清德總統致贈「弘法利僑」字幅，蕭美琴副總統則致贈「汲善培德」字幅，向大會表達祝賀之意。活動現場人潮絡繹不絕，除法會儀式外，現場並設置慈善、宗教文化及文物等數十個攤位，琳瑯滿目，許多親朋好友相聚交流，現場氣氛熱絡。

地方政府代表也親自出席。Mercer Island市議員Julia Hsieh致詞時表示，很榮幸能與大家共同參與這項社區活動，並以歌聲演唱悠揚的「南摩阿彌陀佛」聖號，為活動增添文化交流氣氛。

Medina市長Jessica Rossman則表示，很高興能與大家共同參與這場活動，並與社區民眾攜手建立一個更加團結、友愛及互相支持的社區。她也期盼大家將活動中所感受到的和平、團結、友愛與關懷，帶回各自居住的社區，讓這股正向力量持續擴散。

公益慈善也是此次活動的重要核心。盧勝彥佈施基金會總裁盧佛青表示，匯聚社會大眾的善心，可以產生巨大的公益力量，基金會多年來持續投入教育、醫療及社會服務，包括興建學校與醫療診所、協助學生升學，以及為移民、難民和社會上需要幫助的人提供教育、醫療及生活上的支持。

盧佛青指出，今年是盧勝彥佈施基金會成立18周年，在各界長期支持下，18年來累計發放公益善款已超過1,800萬美元。透過教育及醫療等公益計畫，基金會希望將信眾及社會各界的善心轉化為具體行動，協助更多弱勢族群改善生活。

法會期間，蓮生活佛盧勝彥也以「佛陀未曾來過娑婆世界」為主題開示，分享多年修行所體悟的佛法觀念。他表示，自己跟隨瑤池金母56年，直到近年才真正領悟這項道理。

蓮生活佛以太陽與陽光作為比喻，說明佛教思想中的「本尊」與「化身」。他指出，釋迦牟尼佛本尊處於常寂光、如如不動，並未以本尊形式來到娑婆世界；來到人間的是佛陀的「光」，進入悉達多太子的生命，悉達多太子因此代表佛陀在人間弘法。

他表示，釋迦牟尼佛雖然一生弘法49年，但從另一個層次而言，可以理解為佛陀本尊並沒有真正「說法」。悉達多太子在菩提伽耶證悟後，因大梵天及帝釋天請求而留下弘法，進而展開三轉法輪。理解這一層次，也有助於進一步體會《金剛經》中「說法」與「無法可說」的深層意涵。

蓮生活佛並分享56年前的一段修行經歷。他表示，當年瑤池金母帶他看見蓮花童子時，眼前是一片如鑽石般耀眼的光芒，無形無相，當時瑤池金母告訴他，這就是蓮花童子。透過這段經歷，他進一步說明佛教所談的「光」，與眾生本具的佛性及真如法界有密切關係。

蓮生活佛表示，人的身體屬於「四大假合」，終究會歸於壞滅，真正值得追求的是內在心性的淨化與提升。他指出，眾生因貪、瞋、癡而造業，進而產生六道輪迴；若希望超越輪迴，就必須透過修行清淨自身。

他強調，修行並不只是個人的精神追求，也應落實於對他人的關懷，將自私的小我提升為願意幫助眾生的大我，以慈悲、平等、寬容及清淨的心對待他人。當個人能夠減少私欲、消除業障，並將關懷與慈悲落實於生活之中，才能逐步回歸清淨的境界。

此次秋季阿彌陀佛超度大法會，透過宗教儀式、文化交流及公益慈善，串聯信眾與社區各界力量。從地方政府代表到社區民眾、公益團體及各地善信，共同參與這場年度盛會，呈現宗教團體深耕社區、推動公益及促進文化交流的多元面向。

西雅圖雷藏寺表示，未來將持續推動宗教文化與公益服務，透過實際行動凝聚社會善的力量，擴大社區服務及公益參與，讓宗教信仰除了提供心靈寄託之外，也能轉化為關懷社會、服務人群的具體力量。

精華 FAQ

  • 活動不僅是年度宗教儀式，也結合慈善攤位、宗教文化展示與社區交流，讓信眾、民眾與地方人士共同參與，凸顯宗教活動對社區凝聚的作用。

  • 賴清德總統致贈「弘法利僑」字幅，蕭美琴副總統致贈「汲善培德」字幅；Mercer Island市議員Julia Hsieh與Medina市長Jessica Rossman也到場致詞並參與活動。

  • 基金會長期投入教育、醫療與社會服務，包含興建學校與診所、協助學生升學，並支援移民、難民及弱勢族群；成立18年來累計發放善款已超過1,800萬美元。

西雅圖 賴清德 華人

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