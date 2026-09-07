天樂語文學校推動華語教育與台灣文化交流 「認識台灣」活動串聯語言學習與文化體驗

校長陳秋涼、南灣文教中心王偉讚主任、經文處申煥武組長及貴賓致詞。

【舊金山訊】天樂語文學校台灣華語文學習中心（TCML）日前舉辦「認識台灣—Discover Taiwan」文化交流活動，透過華語學習、台灣文化體驗及赴台學習資訊分享，邀請灣區 不同族裔、學生、家長及社區人士共同參與，從語言教育出發，進一步認識台灣的生活文化與多元傳統。

活動於8月30日下午舉行，現場邀請南灣文教中心主任王偉讚、台北經濟文化辦事處組長申煥武，以及灣區各界人士出席。主辦單位表示，希望透過兼具教育性與互動性的活動，讓華語學習不再侷限於課堂，而能與日常生活、文化體驗及跨文化交流相結合，提升社區民眾學習正體中文的興趣。

此次活動特別設計多項台灣文化體驗，包括台灣珍珠奶茶、傳統婚禮服飾、麻將中文字認讀及象棋等，讓參與者透過「做中學」的方式，在輕鬆的互動環境中接觸華語與台灣文化。

其中，珍珠奶茶體驗除了介紹飲品材料及製作方式，也讓參與者實際品嚐台灣具代表性的飲食文化；傳統婚禮服飾展示則從紅色、金色、龍鳳圖案，以及「龍鳳呈祥」、「雙喜」等傳統元素切入，介紹華人婚俗文化，並安排參加者實際穿著新郎、新娘服飾，增加活動的參與感與趣味性。

麻將與象棋活動則進一步將語言學習融入傳統遊戲。參與者在辨識麻將牌面及象棋棋子中文字的過程中，自然接觸中文詞彙，同時了解華人傳統休閒文化。TCML表示，這種將語言與文化結合的教學方式，有助於學員在實際情境中運用華語，也能讓不同文化背景的學習者更容易理解中文與台灣文化之間的關聯。

除了文化體驗，活動也安排華語學習及赴台發展資訊分享，介紹台灣華語學習、進修及相關機會，並由中心成人華語學員分享自身學習經驗。其中，學員Audrey Magsig分享預計於2026年11月至2027年5月前往國立台灣大學進行六個月華語學習的規劃，讓現場參與者進一步了解赴台學習華語、體驗台灣生活及深入認識台灣文化的實際途徑。

TCML表示，隨著灣區多元族群對中文學習及亞洲文化的興趣持續增加，華語教育除了語言能力培養，也逐漸成為連結國際交流、文化理解及教育資源的重要媒介。透過文化活動與實際體驗，可以讓學習者從「學中文」進一步延伸至「用中文、了解文化、走進台灣」。

主辦單位指出，此次活動的另一項重要成果，是擴大台灣華語文學習中心與灣區社區的連結。透過邀請不同族裔人士、學生、家長及社區民眾參與，不僅增加正體中文在灣區社區的能見度，也讓更多民眾認識台灣所提供的華語教育及文化交流資源。

從教育推廣的角度而言，TCML希望建立的不只是語言課程，更是一個串聯「華語教育、台灣文化及國際交流」的平台。未來中心將持續規劃更多語言與文化結合的活動，鼓勵不同年齡及文化背景人士學習正體中文，並透過赴台學習、交流及生活體驗，拓展華語教育的實際應用與國際連結。

TCML表示，語言是文化交流的重要橋梁。透過珍珠奶茶、傳統服飾、麻將、象棋等生活化元素，讓參與者在自然、友善的環境中認識台灣，也讓華語學習從課堂走向社區與國際。未來中心將持續發揮教育與文化交流的平台功能，深化與灣區社區及相關教育機構的合作，為有意學習中文、認識台灣及赴台進修的民眾提供更多元的學習與交流機會。