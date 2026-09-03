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世界日報攜手長庚醫院　「精準醫療‧健康新趨勢」健康講座 9/27 Milpitas登場

舊金山訊
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「精準醫療‧健康新趨勢」健康講座 9/27 Milpitas登場。
「精準醫療‧健康新趨勢」健康講座 9/27 Milpitas登場。

舊金山訊】隨著人口老化、慢性疾病與癌症風險日益受到關注，現代醫療觀念也從「有病才治療」逐漸轉向預防、早期診斷、精準治療與個人化醫療。為讓灣區民眾掌握最新醫療資訊，世界日報舊金山社將於9月27日（週日）與長庚醫院共同舉辦「2026健康講座：精準醫療‧健康新趨勢」，特別邀請四位長庚醫療團隊專家跨海來美，從攝護腺保健、健康檢查規劃，到活體肝臟移植治療肝癌、交感神經重建新治療，以及AI人工智慧精準病理診斷，一次為民眾解析健康醫療新趨勢。

此次講座由世界日報舊金山社、北加州中國大專校聯會、金山灣區媽媽教室共同主辦，訂於9月27日上午10時至下午1時30分，在金山灣區華僑文教中心多功能廳舉行（地址：100 South Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035），活動免費入場，歡迎民眾踴躍參加。

四位長庚專家跨海分享 涵蓋四大健康主題

講座上午10時準時開幕，由主辦單位世界日報與長庚醫院代表致詞。10時15分起，首先由林口長庚醫院泌尿腫瘤科副院長馮思中介紹長庚醫院整體概況，並主講「攝護腺健康與健康檢查規劃」，協助民眾了解攝護腺保健要點，以及如何規劃合適的健康檢查。

10時45分起，高雄長庚醫院一般外科副院長林志哲將講解「活體肝臟移植：治療肝癌最新發展」，分享肝癌治療領域的重要突破與治療新選擇。

11時10分起，林口長庚醫院顯微重建外科張乃仁醫師將分享「告別『代償性流汗』：交感神經重建新治療」，介紹外科手術治療多汗症的最新進展。

11時35分起，林口長庚醫院解剖病理科王翔生醫師將以「AI人工智慧如何提升乳癌精準治療與療效預測」為題，說明人工智慧技術如何協助提升乳癌診斷與治療的精準度。

綜合座談與茶敘交流壓軸

四位講者分享結束後，講座將於中午12時進入「綜合座談×醫師快速問答」單元，由四位長庚醫師共同交流，針對民眾關心的健康議題進行快速問答。

講座最後於12時20分至下午1時30分安排「自由交流時間」，現場備有茶點，讓與會民眾能與四位醫師近距離互動、交流健康疑問，氣氛輕鬆之餘也能掌握最新醫療新知。

主辦單位表示，此次講座集結長庚醫院跨科別、跨院區的專業醫療團隊，內容兼具預防保健與尖端治療技術，期盼藉由此次講座，讓灣區華人社區在健康資訊取得上更加即時、完整，也呼應世界日報長期關注僑胞健康福祉的初衷。

活動詳情：

主題：2026健康講座「精準醫療‧健康新趨勢」

時間：2026年9月27日（週日）上午10時至下午1時30分

地點：金山灣區華僑文教中心 多功能廳（100 South Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035）

主辦單位：世界日報舊金山社、北加州中國大專校聯會、金山灣區媽媽教室

（活動詳情或報名方式請洽世界日報舊金山社、北加州中國大專校聯會、金山灣區媽媽教室）

精華 FAQ

  • 活動訂於2026年9月27日（週日）上午10時至下午1時30分，在金山灣區華僑文教中心多功能廳舉行，地址是100 South Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035。

  • 共有4位專家跨海參與，分別談攝護腺健康與健檢規劃、活體肝臟移植治療肝癌、交感神經重建新治療，以及AI人工智慧如何提升乳癌精準治療與療效預測。

  • 講座除專題演講外，還安排綜合座談與醫師快速問答，並在12時20分至下午1時30分提供自由交流與茶敘時間，讓民眾能直接向4位醫師請教健康疑問。

世界日報 舊金山 癌症

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