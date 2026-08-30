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慈濟北加州慈善音樂會10月11日登場　李建復、李壽全、尋人啟事獻唱傳愛 捐款贈票凝聚社區善念　支持弱勢家庭及災難急難救助

舊金山訊
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音樂人李壽全
音樂人李壽全

【舊金山訊】慈濟加州年度慈善募款音樂會將於10月11日下午3時至5時30分，在Hayward Chabot College Performing Arts Center舉行，誠摯邀請社區民眾踴躍參與，以音樂凝聚愛心，為需要關懷的家庭帶來希望與溫暖。

今年音樂會特別邀請華語樂壇知名歌手李建復、音樂人李壽全，以及曾兩度榮獲金曲獎肯定的阿卡貝拉人聲合唱團「尋人啟事」共同演出。從經典校園民歌到充滿創意的人聲藝術，跨越世代的音樂將在舞台上交織，透過旋律傳遞感恩、希望與善念。

李建復在1980年代校園民歌盛行時期，以《龍的傳人》廣為人知，歌曲至今仍是華人音樂的重要經典，每逢演出往往帶動現場氣氛。李壽全是華語流行音樂界知名作曲家、音樂人及歌手，曾創作多首膾炙人口的作品，並以親自演唱的《張三的歌》傳唱多年。

「尋人啟事」由三位女性及兩位男性成員組成，以阿卡貝拉人聲演唱形式廣受樂迷喜愛，曾獲國內外多項音樂獎項及兩屆金曲獎肯定。清新純粹的歌聲與豐富和聲，將為本次慈善音樂會帶來不同於傳統演唱會的音樂體驗。三組音樂人也以實際行動響應公益，將音樂專業化為傳遞愛心的力量。

今年慈善音樂會延續「捐款贈票」方式，鼓勵社區民眾以實際行動支持慈濟慈善工作。每一份愛心捐款，都將成為慈善服務持續推動的重要力量，協助慈濟志工深入社區，陪伴弱勢家庭，提供災難及急難救助，並推動醫療、人文與教育服務。

慈濟表示，2026年華盛頓州山火造成許多民眾生活受到影響，慈濟也將持續投入相關急難救助與災後關懷工作。民眾的每一份捐款，都將化為實際的援助，協助受災及弱勢家庭度過困境。

慈濟北加州期盼透過這場音樂會，讓音樂跨越年齡與世代，也讓感動轉化為行動，凝聚社區「千人共善」的力量。誠摯邀請各界善心人士共襄盛舉，讓愛在秋日樂聲中持續流動，以音樂傳遞善念與祝福。

活動資訊：

日期：10月11日（星期日）

時間：下午3時至5時30分

地點：Chabot College Performing Arts Center

地址：25555 Hesperian Blvd., Hayward, CA 94545

捐款方式：

慈善音樂會捐款專線：408-457-6964

支票請註明「慈善音樂會」，可親自送至或郵寄至2355 Oakland Rd., San Jose, CA 95131。

網路捐款：tzuchi.us/zh/sanjose/concert

捐款500美元以上者，如需要音樂會入場券，請註明並留下聯絡電話，以便安排。

阿卡貝拉人聲合唱團「尋人啟事」。
阿卡貝拉人聲合唱團「尋人啟事」。

精華 FAQ

  • 活動定於10月11日下午3時至5時30分，在Hayward的Chabot College Performing Arts Center舉行，邀請社區民眾踴躍參與，以音樂凝聚愛心與祝福。

  • 本次演出陣容包括李建復、李壽全，以及阿卡貝拉人聲合唱團「尋人啟事」。三組音樂人橫跨校園民歌、流行創作與人聲藝術，將以不同風格帶來公益演出。

  • 音樂會延續捐款贈票方式，鼓勵民眾以實際行動支持慈濟慈善工作。善款將用於陪伴弱勢家庭、災難及急難救助，以及推動醫療、人文與教育服務。

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