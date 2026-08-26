維京歐洲河輪2027早鳥開跑 25元訂金鎖定艙位 送零用金、折扣加免費機票極品假期獨家推出限時優惠，即日起至9月9日截止

極品假期精選多條維京熱門歐洲河輪航程，從浪漫的萊茵河、多瑙河，到法國南部及歐洲經典城市，一次滿足不同旅遊喜好。

想體驗高品質歐洲河輪之旅，卻苦於熱門航程一位難求、價格逐年攀升？極品假期即日起推出2027維京遊輪早鳥獨家優惠，優惠期限至2026年9月9日止。旅客只需每人25元訂金，即可搶先鎖定精選航程,並同步享有每房200元船上零用金、每房250元訂房折扣,以及美國指定城市出發的免費機票 優惠,讓2027年的歐洲夢想之旅,提前規劃、輕鬆入手。

四大熱門航程 一次網羅歐洲精華

此次優惠涵蓋多條維京經典歐洲河輪航線,從浪漫萊茵河、悠揚多瑙河,到南法風情與歐洲名城之旅,滿足不同旅客的旅遊偏好:

萊茵河8天

2027年8月1日出發,自瑞士巴塞爾啟航,終點荷蘭阿姆斯特丹,沿途行經瑞士、法國、德國及荷蘭,飽覽萊茵河畔古堡、葡萄園與歐陸古城風光。每人2,699元起。

南法8天

2027年8月4日從里昂出發,前往亞維農,深度探索法國南部迷人小鎮與田園景致。每人2,999元起。

多瑙河華爾滋8天

2027年8月10日自布達佩斯啟程,終抵帕紹,途經匈牙利、斯洛伐克、奧地利及德國,感受多瑙河沿岸的優雅風情。每人2,899元起。

城市之光12天

2027年8月11日由巴黎出發,前往布拉格,橫跨法國、德國、盧森堡及捷克,將巴黎、德國名城與布拉格等經典景點一次串聯。每人3,799元起。

全包式服務 尊享無憂假期

維京遊輪素以高品質、舒適及全包式服務聞名業界。行程涵蓋歐洲當地機場接送、每日岸上觀光、船上免費Wi-Fi、每日三餐及下午茶、24小時飲料吧與點心供應,午晚餐時段更提供啤酒及紅白葡萄酒,讓旅客無需煩惱瑣碎行程安排,盡情享受「一房一船、暢遊多國」的悠閒假期。

熱門航次搶手 把握限時優惠

極品假期提醒,2027年熱門河輪航程及熱門出發日期向來提早售罄,此次早鳥優惠更是限時至9月9日,艙位有限,額滿即止。出發城市涵蓋洛杉磯、舊金山、紐約等地,有意規劃2027歐洲之旅的旅客,現在正是提前卡位的最佳時機。

25元訂金搶先卡位,再享200元船上零用金、250元訂房折扣,加碼免費機票!

2027歐洲河輪夢,即刻從極品假期啟航!

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