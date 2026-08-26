我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安大略湖正式改名美國湖 川普：現在只差1個海洋

華盛頓號剛到中東 羅斯福號將前往換防

維京歐洲河輪2027早鳥開跑 25元訂金鎖定艙位 送零用金、折扣加免費機票極品假期獨家推出限時優惠，即日起至9月9日截止

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
極品假期精選多條維京熱門歐洲河輪航程，從浪漫的萊茵河、多瑙河，到法國南部及歐洲經...
極品假期精選多條維京熱門歐洲河輪航程，從浪漫的萊茵河、多瑙河，到法國南部及歐洲經典城市，一次滿足不同旅遊喜好。

想體驗高品質歐洲河輪之旅，卻苦於熱門航程一位難求、價格逐年攀升？極品假期即日起推出2027維京遊輪早鳥獨家優惠，優惠期限至2026年9月9日止。旅客只需每人25元訂金，即可搶先鎖定精選航程,並同步享有每房200元船上零用金、每房250元訂房折扣,以及美國指定城市出發的免費機票優惠,讓2027年的歐洲夢想之旅,提前規劃、輕鬆入手。

四大熱門航程 一次網羅歐洲精華

此次優惠涵蓋多條維京經典歐洲河輪航線,從浪漫萊茵河、悠揚多瑙河,到南法風情與歐洲名城之旅,滿足不同旅客的旅遊偏好:

萊茵河8天

2027年8月1日出發,自瑞士巴塞爾啟航,終點荷蘭阿姆斯特丹,沿途行經瑞士、法國、德國及荷蘭,飽覽萊茵河畔古堡、葡萄園與歐陸古城風光。每人2,699元起。

南法8天

2027年8月4日從里昂出發,前往亞維農,深度探索法國南部迷人小鎮與田園景致。每人2,999元起。

多瑙河華爾滋8天

2027年8月10日自布達佩斯啟程,終抵帕紹,途經匈牙利、斯洛伐克、奧地利及德國,感受多瑙河沿岸的優雅風情。每人2,899元起。

城市之光12天

2027年8月11日由巴黎出發,前往布拉格,橫跨法國、德國、盧森堡及捷克,將巴黎、德國名城與布拉格等經典景點一次串聯。每人3,799元起。

全包式服務 尊享無憂假期

維京遊輪素以高品質、舒適及全包式服務聞名業界。行程涵蓋歐洲當地機場接送、每日岸上觀光、船上免費Wi-Fi、每日三餐及下午茶、24小時飲料吧與點心供應,午晚餐時段更提供啤酒及紅白葡萄酒,讓旅客無需煩惱瑣碎行程安排,盡情享受「一房一船、暢遊多國」的悠閒假期。

熱門航次搶手 把握限時優惠

極品假期提醒,2027年熱門河輪航程及熱門出發日期向來提早售罄,此次早鳥優惠更是限時至9月9日,艙位有限,額滿即止。出發城市涵蓋洛杉磯、舊金山、紐約等地,有意規劃2027歐洲之旅的旅客,現在正是提前卡位的最佳時機。

25元訂金搶先卡位,再享200元船上零用金、250元訂房折扣,加碼免費機票!

2027歐洲河輪夢,即刻從極品假期啟航!

洽詢電話:1-888-680-5688

精華 FAQ

  • 旅客只要每人支付25元訂金，就能優先鎖定2027年維京歐洲河輪艙位，並同步獲得每房200元船上零用金、每房250元訂房折扣，以及美國指定城市出發的免費機票。

  • 優惠涵蓋萊茵河8天、南法8天、多瑙河華爾滋8天與城市之光12天，出發時間集中在2027年8月，路線橫跨瑞士、法國、德國、荷蘭、匈牙利、奧地利、捷克等地。

  • 因為熱門河輪航次向來很早售罄，且價格逐年攀升；這次優惠期限只到2026年9月9日，艙位有限，先付25元訂金即可提前卡位，降低未來規劃歐洲行程的成本與風險。

機票

上一則

狗狗日好康登場 灣區周末300多隻毛孩等新家

下一則

月滿中秋 情暖萬家——生計月餅陪您共享團圓時光中秋限定精選｜品味經典，傳遞團圓心意

延伸閱讀

世紀遊輪2026~2027精品航線 暢遊中國歐洲

世紀遊輪2026~2027精品航線 暢遊中國歐洲
文景假期秋季精選｜中亞金三角、南歐雙牙人氣線路 熱門團位開放預訂

文景假期秋季精選｜中亞金三角、南歐雙牙人氣線路 熱門團位開放預訂
奢華郵輪還是可以撿便宜 旅遊作家分享訂房關鍵

奢華郵輪還是可以撿便宜 旅遊作家分享訂房關鍵
年底假期旅行何時訂最省？專家揭「黃金時間」別錯過

年底假期旅行何時訂最省？專家揭「黃金時間」別錯過
搭郵輪想省一晚住宿？這個決定恐慘賠數千元

搭郵輪想省一晚住宿？這個決定恐慘賠數千元

熱門新聞

魚罐頭有很多意想不到的健康益處；示意圖。（記者王若然／攝影）

Omega-3豐富 專家大力推薦這幾款魚罐頭

2026-08-18 02:15
圖為遇難者想要抵達的惡水路（Badwater Road），當天死亡谷的氣溫最高達116度。（國家公園局官網）

死亡谷130度奪命法國遊客 車陷泥地 徒步求援途中身亡

2026-08-23 16:22
麥當勞Hello Kitty and Friends × Godzilla聯名Happy Meal推出8款玩具，將三麗鷗人氣角色與哥吉拉系列怪獸「合體」，圖為凱蒂貓×哥吉拉及大眼蛙×王者基多拉。（讀者方小姐提供）

才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價

2026-08-19 17:07
一棟以義大利科莫湖湖畔別墅為靈感打造的灣區豪宅，近日傳出買家身分，是一名年僅31歲的AI科技新貴吳宇懷。（取材自吳宇懷官方X平台帳號）

7000萬豪宅仿科莫湖畔別墅 傳買家是31歲AI新貴吳宇懷

2026-08-21 15:15
灣區吉爾洛早期大學預科學校在「美國新聞與世界報導」的全美最佳公立高中排行榜中，從去年的第64名升到今年的第37名。（取自谷歌地圖）

美國新聞與世界報導排行榜 灣區3公立高中進加州前10

2026-08-20 02:15
佛利蒙大華超市美食廣場周六晚間擺開12張麻將桌，不同年齡、族裔民眾一起切磋牌技，陌生牌友也能湊桌，現場氣氛熱鬧。（記者王湘涵／攝影）

邊打邊吃 佛利蒙大華超市麻將夜連6場周六登場 搭配不同主題美食

2026-08-20 02:18

超人氣

更多 >
華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕
華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？
男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列

男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列
川普宣布國家緊急狀態 恐劍指中國

川普宣布國家緊急狀態 恐劍指中國
川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局