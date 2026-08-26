月滿中秋 情暖萬家——生計月餅陪您共享團圓時光中秋限定精選｜品味經典，傳遞團圓心意

鳳梨酥

【舊金山訊】

生計食品迎中秋 傳承七十餘年古早味 灣區 13家分店同慶團圓

自1950年創立以來，生計食品始終秉持誠信經營與精湛手藝，將品質視為品牌最重要的承諾。創辦人高奶奶早年為了養家糊口，在台灣創立「生計」，並始終堅信：「這是一輩子的行業，要用心做、用良心做、用誠心做。」為了做出最好的糕點，她更不惜重金禮聘慈禧太后御膳房點心名廚，將宮廷糕點工藝融入品牌精神，讓生計月餅在傳承經典的同時，也持續帶來令人驚喜的新風味。

對高奶奶而言，中秋節代表的不只是賞月，更是家人相聚、彼此惦念的重要時刻。她曾說：「外國月亮雖大，沒有家人朋友在身邊，也不過就是個月亮。」一盒月餅，承載的不僅是節慶美食，更寄託著對親友的思念與祝福，讓相隔千里的心依然緊緊相繫。

深耕灣區數十載 每日新鮮烘焙傳遞道地台灣味

深耕美國市場多年，生計食品目前在灣區設有13家分店，堅持每日新鮮烘焙，將熟悉的台灣風味帶進全美華人家庭。今年中秋，生計精選多款人氣酥皮系列，融合經典與創新，無論是送禮或闔家共享，都能為佳節增添濃厚的團圓氛圍：

鳳梨酥：香甜鳳梨內餡搭配奶香酥皮，香氣十足，是最具代表性的台灣伴手禮之一。

養生酥：推出芝麻、紅麴、綠茶與黃金麻糬四款人氣口味，Q彈綿密、層次豐富，各具特色。

芋頭酥：選用綿密芋泥製作內餡，搭配層層酥皮，入口細膩、芋香濃郁。

經典綠豆凸：以細緻綠豆沙包裹酥皮，甜而不膩，完整展現傳統中式糕點的魅力。

中秋限時優惠 官網、超市、門市皆可選購

今年中秋，生計食品官網每週推出不同限時優惠，包括指定商品折扣、免運服務及促銷贈品，讓消費者以更優惠的價格選購應景好禮。除官網訂購外，生計月餅亦可於全美多家大型亞裔超市及灣區13家分店購買，就近選購更加便利。

每一顆生計月餅皆於美國在地新鮮製作，延續數十年來對食材、工藝與品質的堅持。今年中秋，不論是與家人共享團圓時光，還是向親友傳遞祝福，生計月餅都希望以熟悉的經典滋味，陪伴每一個溫馨團聚的時刻。

關於生計食品

生計食品灣區共設有13家分店，提供每日現烤麵包與中式點心，歡迎就近查詢最近分店位置。

欲了解更多資訊，請造訪官方網站：www.shengkee.com

客服專線：1 (415) 468-3800

總公司地址：201 South Hill Drive, Brisbane, CA 94005

茶月餅

養生風味酥

芋頭酥