專業護理，溫暖陪伴 - 晨光之家 (Morning Light Home)，給長輩一個安心的家

【工商訊】

【創辦理念：像家人般的守護】

作為擁有10年臨床經驗的註冊護士，我深刻體會到，長者需要的除了專業護理，更需要溫暖、安全且有尊嚴的生活環境。創辦「晨光之家」的初衷，源於對家人的愛與關懷。我們理解身為子女，將長輩交託他人照顧時的忐忑與不捨。因此，我們堅持小型化、家庭式的照護，讓長輩在這裡得到的每一份關注，都不只是「床位號碼」，而是實實在在的陪伴。

【我們的專業承諾】

我們結合臨床醫療經驗與貼心生活管理，致力於減輕家人的負擔，讓長輩安心生活，家人也能完全放心。

【照護特色】

醫療與生活照護： 註冊護士專業管理，提供24小時看護、藥物管理及認知障礙專業照護。

家庭式溫馨環境： 坐落於 Castro Valley 中心地段，環境安全舒適。提供單人／雙人房及中英雙語服務。

營養與健康飲食： 依長者飲食習慣，精心搭配營養均衡的中餐，讓長輩吃出「家」的味道。

豐富休閒生活： 我們鼓勵興趣培養，定期舉辦麻將、手工藝、音樂課、園藝植栽及傳統節日慶祝，讓長輩的生活充實且充滿社交樂趣。

地理優勢： 鄰近醫院，緊急就醫便捷，給您最完善的保障。

網站圖片介紹 ： https://morninglighthome.com

預約專線：510-606-8455

誠摯歡迎您來電預約參觀，親身感受晨光之家的溫馨與用心。