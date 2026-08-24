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文景假期秋季精選｜中亞金三角、南歐雙牙人氣線路 熱門團位開放預訂

舊金山訊
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文景假期。
文景假期。

【舊金山訊】秋季正是出遊的好時節，想走一趟兼具文化深度、自然風光與特色美食的精彩旅程，文景假期特別精選「中亞金三角11天」及「南歐雙牙9天」兩大人氣線路，帶旅客深入探索中亞絲路文明與南歐大航海時代風情。目前多個秋季出發日期已開放預訂，熱門團位有限，有意出遊者可及早規劃。

中亞金三角11天｜走進絲路古城與天山秘境

「中亞金三角11天」一次暢遊烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦及哈薩克斯坦三國，從絲路古城到高山湖泊，感受中亞獨特的歷史文化與自然景觀。

行程走訪撒馬爾罕絲路古城、雷吉斯坦廣場、帖木兒陵寢，探索塔什干地下博物館地鐵；並前往傳說中的碎葉城、東干村、伊塞克湖、阿拉阿查峽谷及恰倫大峽谷，將絲路歷史、天山風光與壯麗峽谷一次串聯。

旅途中更安排豐富特色體驗，包括全球最大抓飯中心、民俗家訪親手製作抓飯、東干村陝西拉麵、精彩獵鷹秀、阿拉木圖纜車及綠色巴扎等，讓旅客不只是「看風景」，更能深入感受當地生活與飲食文化。

中亞金三角11天｜包機票 $3,799起｜9/1出發

南歐雙牙9天｜漫遊葡萄牙、西班牙經典城市

喜愛歐洲歷史、建築、藝術與美食的旅客，則可選擇「南歐雙牙9天」，深入葡萄牙與西班牙，追尋大航海時代留下的浪漫足跡。

行程涵蓋里斯本、波爾圖、薩拉曼卡、托萊多、馬德里、薩拉戈薩及巴塞羅那等經典城市，從里斯本航海發現紀念碑、貝倫塔，到波爾圖老城與托萊多古城，再到馬德里皇宮、聖米蓋爾市場，以及巴塞羅那聖家族大教堂、奎爾公園、感恩大道等著名景點，深入感受伊比利半島的歷史、人文與建築藝術。

美食安排同樣精彩，包括葡式蛋撻、西班牙海鮮飯，以及巴塞羅那海鮮歡送晚宴，讓旅程在美景之外，也留下豐富的味蕾記憶。

南歐雙牙9天｜包機票 $2,999｜10/10出發

秋季熱門線路精選

⭐ 希臘愛琴海9天（包機票）$2,999起｜9/11出發

⭐ 北歐四國、愛沙尼亞11天（包機票，可加冰島）$3,899起｜9/5、10/12出發

⭐ 英格蘭蘇格蘭13天（包機票）$4,599｜9/20出發

⭐ 南歐雙牙9天（包機票）$2,999｜10/10出發

⭐ 中亞金三角11天（包機票）$3,799｜9/1出發

⭐ 維族風情新絲路12天10晚（包機票）$3,699｜10/9出發

⭐ 雲貴高原雪山盛宴15天13晚（包機票）$3,599｜9/8、10/22有領隊出發

⭐ 澳洲、新西蘭南北島｜每週出發

全球熱門旅遊線路 多元選擇

除了秋季精選團，文景假期亦提供多元國際旅遊產品。

**國際旅遊：**希臘、土耳其、肯尼亞、摩洛哥，以及東、南、西、北歐等熱門線路。

**北美旅遊：**黃石公園、加拿大東西部、紐約、夏威夷、阿拉斯加極光等。

**豪華郵輪：**維京歐洲內河、公主號阿拉斯加、挪威郵輪、嘉年華及MSC等多種選擇。

二十五載匠心相伴

文景假期深耕旅遊市場25年，秉持誠信、專業及貼心服務理念，在美國、加拿大、澳洲及中國設有十餘家實體門店，每週固定推出中文、英文及西班牙文旅遊團，致力為旅客提供安全、舒適及高品質的旅遊體驗。

秋季熱門產品機位及團位有限，部分出發日期已開始接受預訂。想把握秋季旅遊好時機的旅客，建議及早諮詢、預訂，選擇理想的出發日期與團位。

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文景假期。
文景假期。

精華 FAQ

  • 主推行程為「中亞金三角11天」與「南歐雙牙9天」，前者走訪中亞三國與絲路景點，後者深入葡萄牙、西班牙經典城市，兼具歷史、人文與美食體驗。

  • 行程涵蓋撒馬爾罕、雷吉斯坦廣場、帖木兒陵寢、塔什干地下博物館地鐵，以及伊塞克湖、阿拉阿查峽谷、恰倫大峽谷，並安排抓飯、獵鷹秀與巴扎等體驗。

  • 南歐雙牙9天包機票售價$2,999，10/10出發；行程包含里斯本、波爾圖、馬德里與巴塞羅那等城市，並安排葡式蛋撻、西班牙海鮮飯與海鮮歡送晚宴。

哈薩克斯坦 葡萄牙

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