綠健飲｜全方位守護健康，維持免疫力 天然植物精華．30多年專業研發．每日健康補給

綠健飲

【工商訊】近年來，全球健康環境受到各種病毒與傳染性疾病的影響，讓人們更加重視日常健康與身體的自然防禦機能。

人體本身就擁有一套完整的免疫防禦系統。除了均衡飲食、規律運動與充足休息之外，日常適當補充天然植物營養，也是維持健康生活的重要一環。

美國綠健有限公司成立於1992年，專注於保健飲品的研究與生產。旗下「綠健飲」經過30多年持續研發，嚴選多種天然植物素材，經科學配方與現代製程精製而成，為日常健康提供天然的營養補充。

綠健飲的特色，在於多種天然植物精華的綜合調理概念，著重於維持人體正常的生理機能與免疫調節功能，協助身體維持健康平衡狀態。

根據相關研究資料，人體的免疫系統包含多種細胞與機制，共同構成身體的自然防禦網絡。維持良好的生活習慣與健康的免疫機能，有助於建立更完善的健康防護基礎。

30多年專業經驗，堅持天然、品質與健康理念。

從日常保健開始，為自己與家人多一份健康呵護。

美國綠健有限公司

成立於1992年｜專業保健飲品研發與生產

垂詢電話：206-623-2577

網站：www.greenland-usa.com