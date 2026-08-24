香港歌手關心妍攜陳芷盈及ETERNITY　10月18日紅木城分享音樂與生命見證 門票免費贈送，現正接受登記中

香港知名歌手關心妍（Jade Kwan）音樂分享會。

【舊金山訊】香港 知名歌手關心妍（Jade Kwan）將於10月18日（星期日）重返灣區 ，假紅木城Fox Theatre舉行「關心妍音樂分享會」，並分別以粵語及普通話舉行兩場活動。門票免費，現正接受網上登記，座位有限，額滿即止。

當日下午2時30分舉行粵語場，晚上7時則為普通話（國語）場。活動除由關心妍演唱詩歌及經典作品外，亦將分享她多年來在演藝事業、家庭生活及信仰歷程中的經歷，透過音樂與生命故事，與灣區觀眾分享愛、安慰與盼望。

關心妍於1999年經歌唱比賽嶄露頭角，其後正式踏入香港樂壇。憑藉細膩而具感染力的歌聲，累積廣大歌迷。多年來，她積極參與公益及福音音樂事工，透過音樂關懷不同群體，並分享個人生命中的轉變與信仰體會。

關心妍曾於2023年在Fox Theatre舉行《SHINE福音慈善演唱會》，此次再度來到灣區，將以音樂及分享方式與觀眾見面。

是次活動亦邀請香港福音歌手陳芷盈（Yanji Chan）參與。陳芷盈曾晉身TVB《中年好聲音3》七強，現為TVB Music Group藝人、永恆音樂事工事工主任及ETERNITY主音歌手。她多年參與音樂服侍及生命見證分享，足跡遍及美國、加拿大、馬來西亞及中國等地，以歌聲及個人追夢經歷鼓勵聽眾。

來自香港永恆音樂事工（Eternity Music Ministry）的福音組合ETERNITY亦將參與演出，出席成員包括劉港源、林綺玲及黎嘉俊。ETERNITY成立於1985年，多年來參與音樂佈道及多媒體製作，致力推動福音音樂，讓更多人透過音樂接觸信仰與生命信息。

主辦單位美國恩雨之聲表示，歡迎灣區華人攜同家人及朋友參加，透過熟悉的旋律、音樂及生命分享，在繁忙生活中尋找片刻平安與盼望。

活動日期：2026年10月18日（星期日）

場次：下午2時30分（粵語場）；晚上7時（普通話／國語場）

地點：Fox Theatre，2215 Broadway，Redwood City, CA 94063

門票：免費，須預先登記，座位有限，額滿即止

網上登記：https://bit.ly/sobemjadekwan2026