上海朵雲軒拍賣有限公司 2026秋季拍品美國公開徵集 三藩市站9/20登場

吳冠中《旭日東昇》。

【舊金山訊】上海朵雲軒拍賣 公司美國公開徵集活動，訂於9月20日（星期日）在三藩市機場水岸萬豪酒店會議室（San Francisco Airport Marriott Waterfront，1800 Old Bayshore Highway, Burlingame, CA 94010）舉辦「朵雲軒2026秋季拍品公開徵集」，徵集範圍涵蓋中國歷代名家書畫、名人信劄、文玩雜項、金石碑帖等，歡迎廣大藏家預約洽談。9月19日（星期六）敬請電話預約。

1993年，謝稚柳先生為朵雲軒敲響中國大陸藝術品拍賣第一槌，開啟了中國藝術品市場的新紀元。三十餘年來，在全球各地藝術家與藏家的支持下，朵雲軒創下諸多佳績，眾多拍品價格屢創新高，成為業界佳話。時至今日，上海朵雲軒拍賣公司已成為中國大陸標誌性的藝術品拍賣公司之一。

百年老字號朵雲軒創立於光緒二十六年（西元1900年），今年恰逢成立125週年。作為老字號藝術品經營企業，朵雲軒一直致力於中國歷代書畫的推廣，堅持將高品質、優秀的藝術品帶給各位藏家。其中張大千、齊白石、吳湖帆、傅抱石、徐悲鴻、謝稚柳、劉海粟、林風眠、吳冠中等名家作品在朵雲軒拍賣表現尤為突出，精選藏品屢創拍賣紀錄：齊白石《高立千年》成交價8050萬元、張大千《煙江疊嶂》5232.5萬元、《晴麓橫雲》3105萬元、徐悲鴻《柳蔭三駿》2016萬元、劉海粟《黃山雲海》3852.5萬元、徐渭《雜花卷》3277.5萬元、項聖謨《江山無盡卷》2300萬元。這些高價拍品的背後，正是多年來世界各地藏家對上海朵雲軒拍賣公司的支持與信賴。

海派書畫作為上海的藝術經典與特色，一直是朵雲軒重點推薦與發展的對象。吳湖帆、謝稚柳、陳佩秋、唐雲、程十髮作為海派代表，拍賣紀錄屢創新高。在「朱昌言先生珍藏」系列專場中，《四季花開》、《荷花鴛鴦》、《南山一望松》等千萬級拍品不計其數，吳湖帆《萬松金闕》更以4945萬元高價刷新紀錄。除此之外，古代書畫珍藏同樣奪人眼球，董其昌、文徵明、沈周、八大山人、王翬等諸多千萬級名家大師真跡，亦為朵雲軒錦上添花。

近年來，書法與名人信劄的拍賣價格在朵雲軒同樣屢創新高。朵雲軒先後推出「彭城珍藏」、「張大千致友人書信」、「王國維致羅振玉書信」等一系列名人信劄專場，孫中山、胡適、魯迅、弘一、郭沫若等書法藏品成交價皆轟動一時，至今仍為各方藏家津津樂道。

9月20日，上海朵雲軒2026秋季拍賣公開徵集三藩市站，將由多位資深專家團隊於舊金山機場水岸萬豪酒店（San Francisco Airport Marriott Waterfront, 1800 Old Bayshore Hwy, Burlingame, CA 94010）展開古董藝術品徵集活動，並提供免費鑒定、估價服務。預約聯絡人：張先生 (0086) 189-3051-5516（微信同號），歡迎9月19日（星期六）提前致電預約。