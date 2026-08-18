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Bobateeno奶茶嘉年華8月30日庫比蒂諾登場　30+青少年社團齊聚共創夏日社區盛會免費奶茶、青年表演、社團展示及互動遊戲　前100名學生志工完成登記可享免費奶茶

舊金山訊
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Bobateeno Youth Club Showcase
Bobateeno Youth Club Showcase

【舊金山訊】喜愛珍珠奶茶、音樂與青春活力的灣區民眾，今年夏天又有一場結合台灣奶茶文化與青年社區力量的盛會！「Bobateeno Youth Club Showcase」將於8月30日（星期日）下午3時至6時，在Cupertino Civic Plaza（10300 Torre Ave.）舉行，邀請灣區青少年、學生及家庭共度充滿活力的夏日午後。

本活動由Amazing Taiwan（真心愛台灣）主辦，並獲City of Cupertino支持，同時結合Able2Shine、Opportunities for Communities等社區夥伴共同協力。活動將集結灣區青少年社團，透過社團展示、現場表演、奶茶體驗、遊戲、藝術及各項互動活動，提供年輕人展現才華、交流經驗及參與社區的舞台。

「Bobateeno」一名由Boba、Teens及「Tino」（Cupertino暱稱）三個元素結合而成，象徵珍珠奶茶文化、青少年活力以及Cupertino的社區精神。主辦單位表示，Cupertino擁有深厚的奶茶文化與多元族群，透過年輕人喜愛的珍珠奶茶作為媒介，希望串聯不同文化背景的居民與青年社團，讓社區因年輕人的參與而更加緊密。

去年Bobateeno重新回到Cupertino舉辦，吸引超過30個青少年社團設攤參與，許多家長帶著孩子到場同歡。活動除了免費奶茶，也安排歌唱、舞蹈、蒙古頂碗舞、嘻哈等精彩演出，以及各式互動遊戲。青年社團則透過攤位介紹組織理念、服務內容及社區活動，展現矽谷年輕世代的創意與行動力。

今年活動將延續去年熱烈氣氛，內容包括Youth Club Showcase、Live Performances、Boba活動、遊戲、藝術及其他互動體驗。參與的青少年社團除了可以介紹自己的組織，也能推廣活動、招募新會員，讓有興趣的學生找到志同道合的夥伴，進一步參與社區服務及課外活動。

免費奶茶同樣是今年活動的一大亮點。主辦單位特別開放學生義工預先登記，前100位完成登記的學生可獲得免費奶茶；每人限登記一次，活動當天前往Bobateeno服務攤位即可領取。由於名額有限，主辦單位呼籲有興趣的學生及家庭及早完成登記。

除了奶茶之外，青年表演也是活動的重要焦點。去年來自不同學校與社團的年輕人登台演出，從歌唱、舞蹈到各項才藝，充分展現灣區青少年在課堂之外的創意與自信。今年主辦單位也將持續提供表演舞台，鼓勵更多青年以自己的方式與社區分享才華。

「Bobateeno不只是奶茶嘉年華，更是一個屬於年輕人的舞台。」Amazing Taiwan（真心愛台灣）會長高椿惠表示，希望每一位參與活動的青少年，都能找到屬於自己的角色，可以是表演者、社團領導者、學生志工，也可以只是來認識新朋友、尋找自己感興趣的活動。

高椿惠指出，透過青年參與，不僅能讓孩子在社區中學習交流、發揮所長，也能讓更多家庭看見灣區年輕世代的創意與熱情。主辦單位希望藉由Bobateeno這項活動，將台灣珍珠奶茶文化、青年力量及Cupertino多元社區精神結合，打造一個跨文化、跨世代、屬於所有家庭的夏日社區盛會。

主辦單位誠摯邀請灣區居民，尤其是青少年、學生及家庭，8月30日下午前往Cupertino Civic Plaza，一邊享受奶茶，一邊欣賞青年表演、參觀社團攤位、參加遊戲及各項互動活動，為灣區年輕人的努力與熱情加油。

活動資訊

活動名稱： Bobateeno Youth Club Showcase

日期： 2026年8月30日（星期日）

時間： 下午3時至6時

地點： Cupertino Civic Plaza

地址： 10300 Torre Ave., Cupertino, CA

活動內容： 青少年社團展示、現場表演、奶茶活動、遊戲、藝術及社區互動活動

免費奶茶： 前100位完成學生義工預先登記者可獲免費奶茶，每人限登記一次

精華 FAQ

  • 活動訂於2026年8月30日（星期日）下午3時至6時，在Cupertino Civic Plaza舉行，地址是10300 Torre Ave., Cupertino, CA，邀請灣區青少年與家庭參加。

  • 活動由Amazing Taiwan主辦，並獲Cupertino市支持，結合多個社區夥伴；內容包括青少年社團展示、現場表演、奶茶體驗、遊戲、藝術與各式互動活動。

  • 主辦單位開放學生義工預先登記，前100位完成登記者可獲免費奶茶，每人限登記一次，活動當天到Bobateeno服務攤位即可領取，名額額滿即止。

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