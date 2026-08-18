Bobateeno奶茶嘉年華8月30日庫比蒂諾登場 30+青少年社團齊聚共創夏日社區盛會免費奶茶、青年表演、社團展示及互動遊戲 前100名學生志工完成登記可享免費奶茶
【舊金山訊】喜愛珍珠奶茶、音樂與青春活力的灣區民眾，今年夏天又有一場結合台灣奶茶文化與青年社區力量的盛會！「Bobateeno Youth Club Showcase」將於8月30日（星期日）下午3時至6時，在Cupertino Civic Plaza（10300 Torre Ave.）舉行，邀請灣區青少年、學生及家庭共度充滿活力的夏日午後。
本活動由Amazing Taiwan（真心愛台灣）主辦，並獲City of Cupertino支持，同時結合Able2Shine、Opportunities for Communities等社區夥伴共同協力。活動將集結灣區青少年社團，透過社團展示、現場表演、奶茶體驗、遊戲、藝術及各項互動活動，提供年輕人展現才華、交流經驗及參與社區的舞台。
「Bobateeno」一名由Boba、Teens及「Tino」（Cupertino暱稱）三個元素結合而成，象徵珍珠奶茶文化、青少年活力以及Cupertino的社區精神。主辦單位表示，Cupertino擁有深厚的奶茶文化與多元族群，透過年輕人喜愛的珍珠奶茶作為媒介，希望串聯不同文化背景的居民與青年社團，讓社區因年輕人的參與而更加緊密。
去年Bobateeno重新回到Cupertino舉辦，吸引超過30個青少年社團設攤參與，許多家長帶著孩子到場同歡。活動除了免費奶茶，也安排歌唱、舞蹈、蒙古頂碗舞、嘻哈等精彩演出，以及各式互動遊戲。青年社團則透過攤位介紹組織理念、服務內容及社區活動，展現矽谷年輕世代的創意與行動力。
今年活動將延續去年熱烈氣氛，內容包括Youth Club Showcase、Live Performances、Boba活動、遊戲、藝術及其他互動體驗。參與的青少年社團除了可以介紹自己的組織，也能推廣活動、招募新會員，讓有興趣的學生找到志同道合的夥伴，進一步參與社區服務及課外活動。
免費奶茶同樣是今年活動的一大亮點。主辦單位特別開放學生義工預先登記，前100位完成登記的學生可獲得免費奶茶；每人限登記一次，活動當天前往Bobateeno服務攤位即可領取。由於名額有限，主辦單位呼籲有興趣的學生及家庭及早完成登記。
除了奶茶之外，青年表演也是活動的重要焦點。去年來自不同學校與社團的年輕人登台演出，從歌唱、舞蹈到各項才藝，充分展現灣區青少年在課堂之外的創意與自信。今年主辦單位也將持續提供表演舞台，鼓勵更多青年以自己的方式與社區分享才華。
「Bobateeno不只是奶茶嘉年華，更是一個屬於年輕人的舞台。」Amazing Taiwan（真心愛台灣）會長高椿惠表示，希望每一位參與活動的青少年，都能找到屬於自己的角色，可以是表演者、社團領導者、學生志工，也可以只是來認識新朋友、尋找自己感興趣的活動。
高椿惠指出，透過青年參與，不僅能讓孩子在社區中學習交流、發揮所長，也能讓更多家庭看見灣區年輕世代的創意與熱情。主辦單位希望藉由Bobateeno這項活動，將台灣珍珠奶茶文化、青年力量及Cupertino多元社區精神結合，打造一個跨文化、跨世代、屬於所有家庭的夏日社區盛會。
主辦單位誠摯邀請灣區居民，尤其是青少年、學生及家庭，8月30日下午前往Cupertino Civic Plaza，一邊享受奶茶，一邊欣賞青年表演、參觀社團攤位、參加遊戲及各項互動活動，為灣區年輕人的努力與熱情加油。
活動資訊
活動名稱： Bobateeno Youth Club Showcase
日期： 2026年8月30日（星期日）
時間： 下午3時至6時
地點： Cupertino Civic Plaza
地址： 10300 Torre Ave., Cupertino, CA
活動內容： 青少年社團展示、現場表演、奶茶活動、遊戲、藝術及社區互動活動
免費奶茶： 前100位完成學生義工預先登記者可獲免費奶茶，每人限登記一次
活動訂於2026年8月30日（星期日）下午3時至6時，在Cupertino Civic Plaza舉行，地址是10300 Torre Ave., Cupertino, CA，邀請灣區青少年與家庭參加。 活動由Amazing Taiwan主辦，並獲Cupertino市支持，結合多個社區夥伴；內容包括青少年社團展示、現場表演、奶茶體驗、遊戲、藝術與各式互動活動。 主辦單位開放學生義工預先登記，前100位完成登記者可獲免費奶茶，每人限登記一次，活動當天到Bobateeno服務攤位即可領取，名額額滿即止。
精華 FAQ
活動訂於2026年8月30日（星期日）下午3時至6時，在Cupertino Civic Plaza舉行，地址是10300 Torre Ave., Cupertino, CA，邀請灣區青少年與家庭參加。
活動由Amazing Taiwan主辦，並獲Cupertino市支持，結合多個社區夥伴；內容包括青少年社團展示、現場表演、奶茶體驗、遊戲、藝術與各式互動活動。
主辦單位開放學生義工預先登記，前100位完成登記者可獲免費奶茶，每人限登記一次，活動當天到Bobateeno服務攤位即可領取，名額額滿即止。
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