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皇佳商業銀行拓展北加州市場 成立貸款團隊 John Curtis領軍 Burlingame設立Loan Production Office

舊金山訊
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皇佳商業銀行北加州團隊及管理階層合影。圖左一Calvin Cheng（資深副總裁...
皇佳商業銀行北加州團隊及管理階層合影。圖左一Calvin Cheng（資深副總裁）、左二Inger Li（資深副總裁）、左三Johnny Lee李政呈（皇佳商業銀行總裁兼執行長）、左四John Curtis（執行副總裁兼北加州區域市場總裁）、右四Yulan Wu（資深副總裁）。

【舊金山訊】RBB Bancorp（NASDAQ：RBB）旗下皇佳商業銀行（Royal Business Bank）宣布進一步拓展北加州市場，任命銀行業資深人士John Curtis為執行副總裁兼北加州區域市場總裁（Executive Vice President & Northern California Regional President），並於Burlingame設立新的貸款業務辦公室（Loan Production Office），組建北加州貸款團隊，積極拓展商業銀行及企業金融服務。

皇佳商業銀行表示，Curtis上任後將負責北加州市場的商業銀行業務發展與策略執行，專注拓展及深化企業客戶關係，並為北加州企業提供包括商業貸款、房地產融資及其他金融服務在內的多元化金融解決方案。

Curtis擁有超過37年的金融服務業經驗，專長涵蓋銀行管理、商業及零售銀行、信貸與風險管理、業務拓展及客戶關係管理。加入皇佳商業銀行之前，他曾擔任Bank of the Orient總裁兼執行長，長期深耕北加州金融市場，並成功建立及領導多支高績效銀行團隊，對灣區企業金融市場具有豐富經驗。

此次加入Curtis團隊的還包括資深銀行專業人士Yulan Wu及Inger Li，兩人均擁有超過25年的銀行業經驗。Curtis及其團隊將以位於Burlingame的新貸款業務辦公室為營運據點，共同推動北加州商業貸款、企業客戶開發及金融服務業務。

皇佳商業銀行總裁兼執行長Johnny Lee表示，公司很高興能夠在舊金山灣區建立實體業務據點。灣區擁有全美最大的亞裔社區之一，Curtis對北加州市場的深入了解以及卓越的領導能力，將成為皇佳商業銀行持續拓展商業銀行業務的重要助力。

皇佳商業銀行目前提供多元化商業金融服務，包括商業及投資房地產貸款、商業信用額度、商業及工業貸款、美國小型企業管理局（SBA）7(a)及504貸款、住宅貸款、國際貿易融資，以及各類存款產品、數位銀行、行動銀行及財富管理服務，滿足企業及個人客戶不同的金融需求。

皇佳商業銀行目前在加州、內華達州、紐約州、伊利諾州、新澤西州及夏威夷州等6州設有24家分行，其中加州共有12家分行，包括洛杉磯縣9家、文圖拉縣2家及橙縣1家。

此次在Burlingame設立貸款業務辦公室，是皇佳商業銀行進一步布局北加州市場的重要一步。透過資深銀行團隊及在地化服務，皇佳商業銀行將持續拓展灣區企業客戶，強化其在北加州商業金融市場的服務能力。

北加州貸款業務辦公室

Royal Business Bank – Burlingame Loan Production Office

地址：1350 Old Bayshore Highway, Suite 500, Burlingame, CA 94010

電話：650-458-5867

網站：www.royalbusinessbankusa.com

有關商業貸款及其他金融服務資訊，可直接聯絡皇佳商業銀行北加州貸款團隊。

精華 FAQ

  • 該行任命John Curtis為北加州區域市場總裁，並在Burlingame設立新的Loan Production Office，同時組建北加州貸款團隊，以擴大商業銀行與企業金融業務。

  • Curtis擁有超過37年金融服務經驗，熟悉銀行管理、信貸風險、業務拓展與客戶關係；他曾任Bank of the Orient總裁兼執行長，深耕北加州市場。

  • 團隊將主攻商業貸款、房地產融資、企業金融等服務，並由Burlingame據點支援在地客戶開發，這將有助於皇佳商業銀行加速拓展灣區企業客群。

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