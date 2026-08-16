基督之家中文學校秋季招生融合華語教育、品格培育與信仰傳承

基督之家中文學校（Fremont分校），致力於海外華語傳承與品格教育。

【舊金山訊】致力於海外華語傳承與品格教育的基督之家中文學校（Fremont分校），現已正式展開新學年課程，歡迎東灣適齡兒童及青少年家庭踴躍報名。學校以華語教育為基礎，結合中華文化、品格培育與基督教信仰，希望在幫助孩子學好中文的同時，也陪伴家庭共同成長。

基督之家中文學校是基督之家教會重要的兒童事工之一，多年來以「傳揚福音、傳承美德、陪伴家庭」為辦學核心。學校希望引導孩子在華語學習的過程中認識主耶穌，並透過教育培養「仁、愛、誠、信」等中華傳統美德，使孩子建立尊重生命、關懷他人、誠實待人及信守承諾的品格，成為能夠榮神益人的優秀公民。

以「仁、愛、誠、信」為核心的校訓，也是學校品格教育的重要精神。其中，「仁」著重培養孩子仁慈謙虛、尊重生命的態度；「愛」鼓勵孩子學習愛人如己，常存感恩與憐憫之心；「誠」則著重建立光明磊落、誠心待人的做人基石；「信」則引導孩子仰望神的應許，培養樂觀進取、言而有信的生命品格。

在中文課程方面，學校採用廣受北美華人家庭好評的《美洲華語》作為主要教材，透過循序漸進的教學方式，幫助學生建立扎實的聽、說、讀、寫能力。同時，學校也搭配《聖文兒童聖經教材》，將中文學習與信仰教育相互結合。

每次課程共兩小時，其中安排約30分鐘進行聖經教學。教師透過活潑的經文講解、故事分享及金句背誦，讓孩子在輕鬆自然的學習環境中接觸聖經真理，並將信仰與品格教育融入日常生活。

除了課堂教學之外，學校也關注家庭教育與親子關係，並舉辦家庭生活、親子關係及各類福音專題講座，盼望透過學校、家庭與教會的共同配合，為孩子提供完整的成長支持。

據介紹，中文學校全學年分為上、下兩個學期，共計上課30次，每週主日下午2時至4時上課，地點位於基督之家第三家（HOC3），地址為4248 Solar Way, Fremont, CA 94538。校方表示，目前正值秋季招生期間，學校擁有良好的教學環境及富有愛心、經驗豐富的師資團隊，招生名額有限，額滿即止。

有意為孩子報名的家長，可前往基督之家中文學校官方網站hoccs.org下載報名表，並查詢完整課程及上課行事曆，進一步了解招生詳情。

基督之家中文學校（Fremont分校），致力於海外華語傳承與品格教育。