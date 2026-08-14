退休財務沒破洞！長期照顧險與年金規劃全攻略

理財專家黃曉東。

[舊金山訊] 退休 規劃講求開源節流。現在銀行利息偏低、通膨居高不下，且大家越來越長壽。根據美國政府統計，65歲以上的美國人有 70% 會用到長期護理。隨著通膨推升，目前的長照 費用每月高達 $8,000 – $10,000 美元；若以平均需要 5 至 10 年計算，至少需要準備 50萬至120萬美元的稅後資金！

退休後最大的財務漏洞就是長照費用。將來若被迫賣股票或從 401(k) 提領，還要先繳稅——用自己的錢成本最高，繳完稅後每一元的實際成本高達 1.3 元！

最好的方式是提前規劃長期護理保險 ，用 2 至 3 毛錢就能買到將來 1 元的保障，而且理賠金完全免稅！

一、 長期照護保險：報銷型 vs. 直接付款型，怎麼選？

1. 報銷型長照保險（Reimbursement）

方案優勢：以 60 歲夫婦為例，一次性繳納 11.8 萬美元，即可享有每人每月 $6,000 的長照保障（兩人一年共 14.4 萬），終身使用無上限！若選擇按月繳費，兩人每月僅需約 $1,000 左右；若其中一人開始理賠，後續保費全免。

照護彈性：可聘請居家照顧人員，不強制要求護士執照。

資產傳承：若最終未用到長照，有 14.4 萬美元的人壽保險理賠金可留給子女。

注意事項：不能由直系親屬提供照顧來申請報銷。

2. 直接付款型長照保險（Indemnity）

方案優勢：理賠不需提供費用單據，保險公司直接撥款給您。特別適合想讓家屬親自照顧，或計畫返回亞洲養老的人士。

申請簡便：免體檢，僅需通過電話訪談即可審核，非常方便！

注意事項：每人理賠上限為 6 年，超過部分需自付。

提示：若您擔心三高或健康狀況影響投保，我們會為您尋找合適的保險公司；若無合適的傳統保險，我們也能協助申請以年金支付長照的替代方案。

二、 70歲左右 IRA / 401(k) 轉置策略：輕鬆應對 RMD 強制提領

若您已年近 70 歲，即將面臨國稅局（IRS）的最低提領規定（RMD），每年需從 IRA/401(k) 領出 4%-5%。若您暫時不需要這筆現金流，可參考以下智慧轉置方案：

操作方式：從 IRA 一次性轉出 15 萬美元至保險公司購買長照險。

額外獎金：保險公司直接提供 25% 的開戶獎金！

分期節稅：無需一次性繳稅，可分 10 年攤還（每年約 $18,750 做 IRA 提領繳稅）。

雙重好處：既滿足了部分 RMD 提領要求，又獲得了長照保障！夫婦每人每月可享 $5,000 – $8,000 的長照保額。

免稅效益：未來所有長照理賠金完全免稅（如同「給種子繳稅，果實全部免稅」）；若未使用，留給家人的壽險理賠金同樣免稅！

三、 抗通膨利器：打造源源不絕的終身現金流年金

如何將手中有限的資金，轉化為「活到老、領到老」的穩定收入？年金能將無保障的資產轉為固定收益，讓您退休無後顧之憂。以下為精選的三大熱門年金產品：

1. 終身收入年金（Income Annuity）—— 活多久領多久

開戶即享最高 20% 獎金進入退休收入帳戶。

保證 10% 年利息（保證 20 年），可隨時開始領取固定收入。

長照加倍：若未來需要長期護理，每月收入可翻倍！用不完的餘額可傳承給後代。

實例：65 歲投入 20 萬美元，70 歲起每年可領 2.3 萬美元（終身領取）。若領到 90 歲已累計領取 48 萬多美元，帳戶內剩餘約 4.8 萬美元仍可留給家人！

2. 增值型年金（Indexed Annuity）—— 保本抗漲，靈活積累

開戶即贈 20% 獎金，回報與市場指數掛鉤。

保本機制：股市下跌時保障本金不虧損，股市上升時享有增值紅利。

資金靈活：每年可隨時取出帳戶的 10%；7 至 10 年後可連本帶利全部取出。

實例：60 歲投入 10 萬美元，70 歲時帳戶預計達 25 萬美元（可全額取出）。若繼續放置至 95 歲，累計可領取超過 120 萬美元，並留給家人 20 萬美元！

3. 定存型年金（MYGA）—— 高利安全，替代銀行 CD

類似長期銀行定存（3 - 7 年期），100% 保本且保證利率，每年複利增值。

優質利率：

3 年期：年保證利率 5.7%

5 年期 / 7 年期：年保證利率 6.05%

實例：投入 10 萬美元，5 年後連本帶利可取出 $134,138；7 年後連本帶利可取出 $150,860。

門檻低：最低 5 萬美元即可開戶，無任何手續費。

講座與諮詢資訊

上述的長照險與年金方案，哪一種最適合您與家人的退休規劃？歡迎參加我們的免費實體與線上教育講座！

講座時間：8月22日（週六）下午 2:00 – 3:00

實體地址：3100 Mowry Avenue, Suite 407, Fremont, CA

報名與諮詢專線：408-466-0232（請找 黃總）

網絡講座報名：若無法親臨現場，歡迎來電或發送 Email 至 [email protected]，我們將為您發送線上講座連結