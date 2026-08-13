鍾振昇教授。

【舊金山 訊】振昇博士是一位慈愛且盡心的丈夫、父親、兄長、祖父／外祖父、教授與益友。已於2026年8月4日在舊金山家中辭世，享年79歲。

認識他的人，都會記得他如一道亮光——風趣迷人、機智且富有洞見。平易近人，溫暖的笑容與輕鬆的幽默總能拉近彼此距離。是一位真正的紳士：謙恭有禮、熱情好客，凡事總為他人著想，尤其盡心於家庭、信仰團體、學生與學術研究。

早期生活

鍾振昇於1948年9月7日出生於臺灣屏東，父親鍾表滿，母親朱雙金；是家中五名子女的長子。形容自己的家庭「用度節儉，卻富有書香與笑聲」。在都市化與通婚使客家文化傳承逐漸淡薄時，父母培養他們重視教育、珍惜和傳承客家文化。

身為長兄，振昇常勉勵弟妹勤奮讀書，以提升社經地位。在弟妹眼中，他是全家共同信念的領航者，成就了家人，五個兄弟姊妹中，有兩個博士，三個碩士。在學術、新聞、社區服務與工程等領域發展。

振昇從小便熱愛讀書和寫作。小學時，全家共同製作一份名為《潁川之光》的刊物；刊名取自鍾氏宗族的堂號。父親鍾表滿擔任社長兼發行人，其他家人則輪流擔任總編輯。中學時期，振昇擔任校刊《屏東青年》的編輯。後來，他在國立政治大學主修新聞學，並進入《聯合報》擔任國際新聞編譯。

喬治亞州

1972年振昇帶著學習的熱情來到美國，在喬治亞大學取得新聞學碩士學位。為了學費，曾開車到美國南部各州挨家挨戶推銷書籍。這經歷使他深入接觸美國文化，也磨練了英語能力。

完成學業後，於1976年前往吉米・卡特第一次總統競選總部擔任志工。根據這段經歷，振昇撰寫了全球第一本非英語版本的吉米・卡特傳記《花生農夫競選總統》。此書現已納入卡特總統圖書館的館藏與檔案。

返回臺灣

振昇於1976年回台灣，受延攬入外交部北美司任職，同時在母校政治大學新聞系兼課。在此遇見了大三學生何美惠（May Ho）。振昇溫暖而燦爛的笑容在初見面就深深吸引了美惠。雖然美惠不認為自己在眾多美女和才女的新聞系會受注意，但她溫婉開朗的個性深深吸引了他。他等到學期結束後才表態，邀請美惠觀賞電影《屋頂上的提琴手》（Fiddler on the Roof），兩人的感情很快展開。為免在校園約會引起議論，振昇會蒐集硬幣給美惠，讓她每晚用公共電話打給他互訴衷情。1978年9月16日，兩人在屏東結婚，牽手走過48年

美惠與振昇的婚姻，不僅是生活上的相守，也是事業上的夥伴關係。共同創辦社區報紙《屏東周刊》。這份具開創性的地方報紙，誕生於1979年5月1日，比長子南山還早四個月出生。當時臺灣逐步走出戒嚴、邁向民主之際。振昇把美國社區報紙的著重小人物故事和參與地方事物的觀念帶到台灣。全盛時期，《屏東周刊》是屏東重要的地方媒體。也因推展留縣升學運動而獲得新聞獎。

振昇與美惠以「人人平等、黨黨平等」為辦報原則；然而，這項作法與當時尚在萌芽，備受打壓的民主政治現實終究難以相容。報紙刊登讀者來函，批評政治貪腐後，身為發行人的美惠兩度因誹謗罪遭定罪。在臺灣，誹謗屬刑事罪。振昇與美惠終於看清，當時的政治與法律環境，無法保障他們不受打壓地自由辦報，於是決定帶著兒子南山和女兒南君留學美

重返美國

1985年，振昇進入紐約州立大學水牛城分校傳播研究博士班。1989年取得博士學位後，他應聘到舊金山州立大學擔任教授，教演講、領導與組織傳播，直至2017年退休。他也曾在香港浸會大學與母校國立政治大學擔任客座教授。

1994年，出版第二本著作《領導演講法》（Leadership Speech），此書再版兩次

振昇的學術研究融合東西方的領導與傳播觀念。他將東方「氣」學概念引入傳播研究，自創「傳播之氣」理論。他持續在中英文學術期刊發表論文，介紹東方的陰陽造勢與互動生氣觀念，並將其運用於組織傳播。他以實際例子展示如何利用氣與勢的變化，改變領導人的氣度與風格，調整組織結構與功能，使企業適應變動環境。他曾說，「傳播之氣」理論是非歐美的第一個傳播理論，其運用範圍廣泛，適用於人際相處的各個層面。

為了普及此理論，他不僅廣讀教科書、論文與哲學書籍，更同時訂閱三至六份實體報紙，每天剪存有關「傳播之氣」的例子，為寫書做準備。即使外出度假，他也不肯暫停送報，因為他實在無法忍受返家後少看任何一天的新聞。

信仰與社區

振昇積極參與全美和灣區臺灣與客家社團事務，因為他博學多聞又風趣，地方中文報紙、電視與廣播若討論政治或領導議題，常喜歡邀請他提供見解。他也是耶穌基督後期聖徒教會忠信的成員，會齡超過50年。他多年擔任主日學教師，並在舊金山華人分會擔任分會會長團諮理15年。社群中的人都熟知他的幽默，以及出色的演講與教學能力。

家庭

最親近振昇的人，都知道他是一位全心投入家庭的丈夫、父親與祖父。他始終支持妻子、四名子女與八名孫子女。

和多數新移民一樣，振昇和美惠也走過初移民時的學業和事業的困境。女兒南美和兒子南海在1989和1990年相繼出生，增添了教養子女的負擔。振昇擁護男女平權，不只支持美惠念碩士，更幫助她創業。美惠則幫助他研究和教學。獨立和互賴，使他們在不同領域中，各自發光發熱

金山居，大不易，但也給他們全世界最美的風景和氣候。他們經常一起散步，運動解壓，也享受單獨談心的悠閒，夫妻感情因而歷久彌新。美惠將會計師事務所搬到舊金山市中心後，振昇在她下班時會到地鐵站等她，只為能一起走八分鐘路回家。

振昇是個很好的祖父和父親。他接送孩子與孫輩上下學、參加活動；孩子們白天無聊時，常打電話找他；到了晚上，他又會講述天馬行空的故事哄他們入睡

他喜歡利用與家人開車或散步的時光，聊聊彼此關心的事，話題從校園裡的大小事，到研究、商業與政治，無所不包。被幸福家庭的熱鬧聲包圍，他總樂在其中；無論是在家人身旁讀報，或加入散步與跳舞的行列，他都感到滿足。

振昇身後留下摯愛的妻子美惠；子女南山（Nelson）、南君（Nancy，夫Brad）、南美（Connie，夫 Scott）與南海（Carter，妻 Ashley）；弟妹振能（Chen-neng／Jack）、振華（Chen-hua／Peter）、美珍（Mayjean）與振斌（Chen-bin）；以及深愛他的八名孫子女 Lia、Amy、Zachary、Wren、Juniper、Ivy、Mina 與 Ethan。父親鍾表滿、母親朱雙金，以及如母親般照顧他的姑母 Gung-Mei Chung，均先他離世。

他的家人都將銘記並延續他的風範。

鍾振昇博士的葬禮將於8月15日中午12點半於松柏園舉行

Cypress Lawns Olivet Chapel

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