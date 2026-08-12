「天河大賭場」榮獲《Sacramento Business Journal》企業公民獎社區投資與2026年JACKPOT 派彩金額再創新高

「天河大賭場」榮獲沙加緬度商業日報（Sacramento Business Journal）頒發「創新企業公民獎」（Innovative Company Corporate Citizenship Award）

【舊金山訊】「天河大賭場」迎來四週年誌慶之際，榮獲沙加緬度商業日報（Sacramento Business Journal）頒發「創新企業公民獎」（Innovative Company Corporate Citizenship Award），以表揚透過慈善捐獻、義工服務、董事會領導及社區夥伴合作等方式，展現卓越企業公民責任。秉持四大核心公益範疇，包括公共安全及社區發展、社區健康與福祉、文化傳承，以及以成人教育為重點的人才發展，持續透過社區投資回應地區重要需求，並致力創造長遠而可持續的正面影響。「天河大賭場」總裁兼總經理Michael J. Facenda表示:「社區夥伴關係是我們所有工作的核心。我們是威爾頓部落及其長遠願景的延伸，致力支持社區、創造機遇，並傳承部落珍貴的文化價值。這項榮譽充分肯定了我們團隊成員、管理團隊以及非牟利合作夥伴的共同努力。無論是透過資金支持、義工服務、營運資源投入，或積極聆聽並回應社區需求，我們始終致力協助建設更繁榮、更具活力的大沙加緬度地區。」

隨著「天河大賭場」的四週年誌慶，這項殊榮亦彰顯出賭場的業務發展與社區貢獻同步提升。自2022年開業以來，「天河大賭場」已發展成為北加州首屈一指的娛樂勝地之一，為地區創造大量就業機會、帶動旅遊發展，並促進大沙加緬度地區的經濟增長。

最近，「天河大賭場」2026年賭桌遊戲累積大獎派彩總額突破$600萬，其中一名沙加緬度賓客更於Ultimate Texas Hold'em™ 累積彩金中贏得$662,522巨獎。連同近期啟用的擴建博彩娛樂場及擁有1,600個車位的全新停車大樓，均反映出賭場持續發展的強勁動力，以及對所服務社區的長遠承諾。

回顧去年，「天河大賭場」透過各項社區合作計劃投入超過$240萬，並捐出超過$20萬善款，支持大沙加緬度地區多個社區機構及公益項目。受惠團體包括Sacramento State Athletics、Visit Sacramento、Sacramento LGBT Community Center、Elk Grove Food Bank Services，以及眾多致力推動健康、成人教育、經濟機遇及社區福祉的非牟利組織。在此次獲獎提名案例中，其中一項重點項目聚焦於紓緩糧食短缺問題。2025年節日假期期間，當地食物銀行面臨前所未有的需求壓力。為協助維持糧食供應穩定，「天河大賭場」與威爾頓部落向 Elk Grove Food Bank Services 提供超過$65,000直接資助。資金來源包括企業贊助、配對捐款及年度員工食物募捐活動所籌集的善款。該機構每月為數以千計有需要人士提供服務。同一期間，位於Elk Grove的餐廳 Todo Un Poco 為 Rancho Cordova Food Bank 準備了200份捐贈餐膳，透過 「天河大賭場」 倉儲團隊將全部200份餐膳一次過安全送達目的地支援有需要的社區居民。

此外，「天河大賭場」亦積極投資長遠社區基建發展。透過與威爾頓部落合作，雙方共同提供超過$100萬額外資金，用於Elk Grove市道路改善工程，進一步提升居民、學校及商業區的交通安全及便利性。

「天河大賭場」獲沙加緬度商業日報《Sacramento Business Journal》的肯定，彰顯其社區夥伴關係始終是其發展核心的承擔精神。隨著未來酒店度假村擴建計劃穩步推進，「天河大賭場」將繼續專注創造新機遇、強化本地夥伴關係，並支持大沙加緬度地區的長遠繁榮發展。

「天河大賭場」自2022年8月開業以來，已躍升為頂尖娛樂勝地，提供逾130,000平方呎博彩娛樂場地、2,500部老虎機、81枱桌面遊戲及18家餐廳、酒吧及休閒娛樂場所，並設有1,600個車位的五層停車大樓。賭場近期正式動土展開重大酒店度假村擴建計劃，包括一座擁有300間客房的豪華酒店、全新車道式迎賓門廊及擴建代客泊車服務、全方位水療護理中心及髮廊、室外游泳池，以及約30,000平方呎多功能會議、活動及娛樂場地。如欲瞭解有關「天河大賭場」及其持續發展詳情，請登錄www.SkyRiver.com。