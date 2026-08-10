舊金山華埠公共衛生局翻新工程對交通的影響

Broadway隧道部分封閉－交通替代路線方案。

【舊金山 訊】由於舊金山華埠 公共衛生局進行翻新工程，華埠百老匯 (Broadway)隧道計劃於2026年8月16日星期日早上7點至8月17日星期一早上5點完全封閉，之後至2027年秋季，將分段封閉一個方向的交通，每次封閉時間約7個月，屆時隧道內每個方向將保留一條車道通行，預計Broadway隧道的車流量會減半，建議改用其他路線，避免交通擁堵情況。請參考區域繞行路線圖。

隧道完全封閉期間的繞行路線

東行方向：Broadway大街到北行的 Larkin 街，東行的 Union 街和南行的 Powell 街，然後返回 Broadway大街；或者 Broadway 大街到南行的 Larkin街，東行的Pacific 大道和北行的Powell街，然後返回 Broadway大街。

向西行駛：沿 Broadway大道向北行駛至 Powell街或 Mason 街，沿 Union街向西行駛至 Larkin街向南行駛，然後返回 Broadway大街；或沿 Broadway大道向南行駛至Powell街，沿 Pacific街向西行駛至Larkin街向北行駛，然後返回 Broadway大街。

區域替代路缐。

隧道部分封閉期間的繞行路線

從8月17日清晨5點之後，南側（東行）隧道將封閉約七個半月。在此期間，北側（西行）隧道將保持開放，並由雙向兩車道改為雙向各一條車道。之後，北側（西行）隧道將封閉約七個月，南側隧道也將改為雙向各一條車道。

對於駕駛路缐較長的駕駛者，以下是幾條替代路線可以繞過封閉區域。

Broadway東行 → 至Franklin 街北行 → 至 Bay 街東行 → 至Columbus大道南行 → 至Powell街南行 → 至 Broadway

東行Lombard 街 → 北行 Van Ness 大道 → 東行Bay 街 → 南行Columbia大道 → 南行Powell街 → Broadway

沿著Van Ness大道北行 → 至沿 Bush 街東行 → 至沿 Kearny 街北行 → 至 Broadway

沿著Van Ness大道北行 → 至Bay 街東行 → 至Columbus 大道南行 → 至Powell街南行 → 至 Broadway

西行 Broadway大道至北行Columbus大道→至西行Bay 街→至南行 Van Ness大道→至 Broadway大道

北行至 Embarcadero → 西行至 Bay 街 → 南下至 Van Ness → 至 Broadway

百老匯隧道全面封閉 - 交通繞道方案。

此路線為交通要道，感謝各位在市府部門進行公共基礎設施改善工程期間的耐心與配合。有關施工影響及日期可能有所調整，有關此工程的交通資訊及定期更新，可以瀏覽：

www.sfmta.com/gochinatown。