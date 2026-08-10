我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚

演藝世家出身79歲資深女星過世 家屬悼念：她是大家永遠的老師

舊金山華埠公共衛生局翻新工程對交通的影響

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
Broadway隧道部分封閉－交通替代路線方案。
Broadway隧道部分封閉－交通替代路線方案。

舊金山訊】由於舊金山華埠公共衛生局進行翻新工程，華埠百老匯(Broadway)隧道計劃於2026年8月16日星期日早上7點至8月17日星期一早上5點完全封閉，之後至2027年秋季，將分段封閉一個方向的交通，每次封閉時間約7個月，屆時隧道內每個方向將保留一條車道通行，預計Broadway隧道的車流量會減半，建議改用其他路線，避免交通擁堵情況。請參考區域繞行路線圖。 

 隧道完全封閉期間的繞行路線

東行方向：Broadway大街到北行的 Larkin 街，東行的 Union 街和南行的 Powell 街，然後返回 Broadway大街；或者 Broadway 大街到南行的 Larkin街，東行的Pacific 大道和北行的Powell街，然後返回 Broadway大街。

向西行駛：沿 Broadway大道向北行駛至 Powell街或 Mason 街，沿 Union街向西行駛至 Larkin街向南行駛，然後返回 Broadway大街；或沿 Broadway大道向南行駛至Powell街，沿 Pacific街向西行駛至Larkin街向北行駛，然後返回 Broadway大街。

區域替代路缐。
區域替代路缐。

隧道部分封閉期間的繞行路線

從8月17日清晨5點之後，南側（東行）隧道將封閉約七個半月。在此期間，北側（西行）隧道將保持開放，並由雙向兩車道改為雙向各一條車道。之後，北側（西行）隧道將封閉約七個月，南側隧道也將改為雙向各一條車道。

對於駕駛路缐較長的駕駛者，以下是幾條替代路線可以繞過封閉區域。 

 Broadway東行 → 至Franklin 街北行 → 至 Bay 街東行 → 至Columbus大道南行 → 至Powell街南行 → 至 Broadway

東行Lombard 街 → 北行 Van Ness 大道 → 東行Bay 街 → 南行Columbia大道 → 南行Powell街 →  Broadway 

沿著Van Ness大道北行 → 至沿 Bush 街東行 → 至沿 Kearny 街北行 → 至 Broadway

沿著Van Ness大道北行 → 至Bay 街東行 → 至Columbus 大道南行 → 至Powell街南行 → 至 Broadway 

西行 Broadway大道至北行Columbus大道→至西行Bay 街→至南行 Van Ness大道→至 Broadway大道

北行至 Embarcadero → 西行至 Bay 街 → 南下至 Van Ness → 至 Broadway

百老匯隧道全面封閉 - 交通繞道方案。
百老匯隧道全面封閉 - 交通繞道方案。

 

此路線為交通要道，感謝各位在市府部門進行公共基礎設施改善工程期間的耐心與配合。有關施工影響及日期可能有所調整，有關此工程的交通資訊及定期更新，可以瀏覽：

www.sfmta.com/gochinatown。

 

精華 FAQ

  • Broadway隧道預計在2026年8月16日星期日早上7點起完全封閉，至8月17日星期一早上5點結束，期間需全面改道通行。

  • 8月17日早上5點後，工程將改為分段封閉單向車道；先封南側東行約7個半月，再封北側西行約7個月，隧道內雙向各留1車道。

  • 可依行向改走Larkin、Powell、Pacific、Van Ness、Bay、Columbus、Kearny等道路，官方也提供繞行路線圖與網站即時更新施工資訊。

百老匯 舊金山 華埠

上一則

大蘇爾山火一夜擴大至800畝 高級度假村疏散 火勢僅控制5%

下一則

海灣大橋重新噴漆 8月至10月夜間封路

延伸閱讀

舊金山華埠主幹道將封路 交通管制到2027年

舊金山華埠主幹道將封路 交通管制到2027年
華埠8月多項工程同步展開 花園角停車場關閉、道路封閉影響交通

華埠8月多項工程同步展開 花園角停車場關閉、道路封閉影響交通
海灣大橋重新噴漆 夜間分階段封路3個月 東行車道受影響

海灣大橋重新噴漆 夜間分階段封路3個月 東行車道受影響
金山挺華埠 增設停車位、貨物裝卸區

金山挺華埠 增設停車位、貨物裝卸區

MTA整治70壅塞點 改善布碌崙地鐵

MTA整治70壅塞點 改善布碌崙地鐵

熱門新聞

佛利蒙警方正在調查一起嚴重的住宅失竊案，受害者家中價值高達232萬美元的現金及貴重物品已被偷一空。（路透）

佛利蒙豪宅遭竊232萬元 嫌犯疑偷拍住戶作息

2026-08-04 13:36
市場街3450號上演了一場只有在舊金山才會出現的罕見住房之爭。（Google Maps）

華人房東立新規 遭房客聯合抵制 32月拒付房租失40萬

2026-08-07 21:36
中國將於9月15日起施行新版「國務院關於出境入境管理的規定」。部分南加華人認為，新規不僅讓持美國綠卡的華人感受到壓力，甚至部分已入美國籍的華人，也擔心日後前往中國可能受影響。圖為示意圖。（記者啟鉻╱攝影）

中國出入境新規 加州華人擔心「返中後被限制出境」

2026-08-10 02:18
值得注意的是，各州在年齡門檻、收入限制、申請程序及減免幅度方面差異甚大。有意申請者可向所在地縣政府、稅務單位或估值官辦公室（Assessor's Office）查詢最新規定。圖為洛杉磯縣估值官辦公室官網。（取自洛杉磯縣估值官辦公室官網）

長者房產稅減免 每年可省數千元 未主動申請恐失效

2026-08-03 02:18
舊金山一位華裔科技人士落入精心策畫的房地產騙局中，損失超過1.8萬美元。（美聯社）

金山租房騙局 自認精明的華裔科技人也上當 損失1.8萬元

2026-08-06 16:03
矽谷畢業生一職難求，資深工程師下沉搶職缺，專家籲用AI「自己創造工作。」（記者李怡╱攝影）

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

2026-08-11 21:11

超人氣

更多 >
基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段

基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段
馬斯克：強烈推薦大家去中國看看

馬斯克：強烈推薦大家去中國看看
大反轉…網紅爆遭閨蜜陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉

大反轉…網紅爆遭閨蜜陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉
照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢

照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢
手足繼承房產 拖延容易傷感情 賣屋要挑時機

手足繼承房產 拖延容易傷感情 賣屋要挑時機