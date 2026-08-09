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金山灣區媽媽教室2026秋季班開課　六大主題課程豐富生活、健康與親子教育

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媽媽教室2026年秋季班課程預定表
媽媽教室2026年秋季班課程預定表

【舊金山訊】

金山灣區【媽媽教室】（Women’s Workshop）自1995年立以來，持續為灣區華人社區提供多元化的學習與交流平台。2026年度秋季班將於9月4日起至11月20日推出六場實體課程，內容涵蓋健康、美食、康復、教育、財經及文藝等主題，邀請專業講師與學員分享實用知識，歡迎社區民眾踴躍報名參加。

秋季課程首場於9月4日登場，主題為「舒緩椅子瑜伽，讓您遠離肌少症！」，由曾智瑩女士主講，透過適合熟齡族的伸展運動，協助加強肌力、穩定度及身體活動度。9月18日則推出中秋美食課程「綠豆碰、蛋黃酥、芋頭酥……的製作」，由陳麗英女士示範應景糕餅製作，2026會員免材料費，並依報名順序限額100名。

10月2日安排康復講座「生命的勇者！」，分享媒體人成功抗癌及質子放療的治療經驗；10月16日教育講座則以「AI改變世界，但改變不了愛」為題，探討AI時代父母如何成為孩子最重要的導師。

11月6日財經講座「退休後的三個坑，您準備好了嗎？」並以「Go Beyond Medicare！」為主題，協助熟齡族思考退休後的重要規劃；11月20日最後一場則推出「超簡易編織針法」，DIY製作精緻、保暖又具質感的圍巾，2026會員優先，材料費10美元，限額30名。

所有課程均於上午10時至12時，在金山灣區華僑文教服務中心（100 S. Milpitas Blvd., Milpitas）舉行。媽媽教室提醒，年度行政費為每人30美元，參加者請提前辦理入會並依規定報名；相關課程及報名資訊可洽（408）252-4955、（408）252-7070。

精華 FAQ

  • 秋季班自9月4日開始，至11月20日結束，共安排6場實體課程，固定於上午10時至12時舉行，讓社區民眾可依主題選擇參加。

  • 課程主題包含健康瑜伽、中秋美食製作、抗癌康復經驗、AI與親子教育、退休財經規劃，以及簡易編織DIY，兼顧生活、健康與家庭教育需求。

  • 所有課程都在金山灣區華僑文教服務中心舉行，會員需先辦理年度行政費30美元並依規定報名；部分課程另有限額，相關資訊可致電查詢。

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