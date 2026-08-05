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De Anza Plaza 教育機構攜手舉辦 Education Open House迎接 Back-to-School 邀親子探索多种教育資源

舊金山訊
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De Anza Plaza Education Open House。
De Anza Plaza Education Open House。

【舊金山訊】為迎接新學年的到來，San Jose De Anza Plaza (1072 S. De Anza Blvd. S.J CA. 95129) 將於 8 月 8 日（星期六）下午三時至五時舉辦 De Anza Plaza Education Open House – Back-to-School 2026」，免費開放社區家庭參加，邀請家長與孩子一起探索多种教育資源，迎接新學年的開始。

此次活動由 Afficient Academy、Happy Donuts、Visionary Arts 與 CogLeap Center for Achievement 攜手合作，希望透過教育資源分享與社區交流，讓家長有機會認識不同教育機構的特色，了解更多適合孩子的學習選擇。

活動現場除了提供教育資訊交流外，也將準備甜甜圈、小點心及驚喜小禮物，讓家長與孩子在輕鬆愉快的氛圍中互動交流，共同迎接新學年的到來。

主辦單位表示，希望透過此次 Education Open House，串聯社區教育資源，打造一個開放、友善的交流平台，讓更多家庭認識在地教育資源，共同支持孩子的學習與成長。

精華 FAQ

  • 活動將於 8 月 8 日星期六下午 3 時至 5 時，在 San Jose 的 De Anza Plaza 舉行，地址是 1072 S. De Anza Blvd. S.J CA. 95129，免費開放社區家庭參加。

  • 活動由 Afficient Academy、Happy Donuts、Visionary Arts 與 CogLeap Center for Achievement 合作舉辦，目的是分享教育資源、促進社區交流，讓家長認識更多孩子可選擇的學習資源。

  • 現場除教育資訊交流外，還準備甜甜圈、小點心及驚喜小禮物，讓家長與孩子在輕鬆愉快的氛圍中互動，藉此了解在地教育資源並迎接新學年。

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