De Anza Plaza 教育機構攜手舉辦 Education Open House迎接 Back-to-School 邀親子探索多种教育資源

De Anza Plaza Education Open House。

【舊金山訊】為迎接新學年的到來，San Jose De Anza Plaza (1072 S. De Anza Blvd. S.J CA. 95129) 將於 8 月 8 日（星期六）下午三時至五時舉辦 De Anza Plaza Education Open House – Back-to-School 2026」，免費開放社區家庭參加，邀請家長與孩子一起探索多种教育資源，迎接新學年的開始。

此次活動由 Afficient Academy、Happy Donuts、Visionary Arts 與 CogLeap Center for Achievement 攜手合作，希望透過教育資源分享與社區交流，讓家長有機會認識不同教育機構的特色，了解更多適合孩子的學習選擇。

活動現場除了提供教育資訊交流外，也將準備甜甜圈、小點心及驚喜小禮物，讓家長與孩子在輕鬆愉快的氛圍中互動交流，共同迎接新學年的到來。

主辦單位表示，希望透過此次 Education Open House，串聯社區教育資源，打造一個開放、友善的交流平台，讓更多家庭認識在地教育資源，共同支持孩子的學習與成長。